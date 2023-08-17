Трансфер Зиеша в «Галатасарай» сорвался. Игрок не прошёл медосмотр

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вчера, 09:44

Трансфер вингера «Челси» в турецкий «Галатасарай» сорвался. Сделка уже была почти завершена, однако футболист провалил медосмотр.

Ранее текущим летом по этой же причине не состоялся трансфер Зиеша в «Аль-Наср».