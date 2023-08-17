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Трансфер Зиеша в «Галатасарай» сорвался. Игрок не прошёл медосмотр

вчера, 09:44

Трансфер вингера «Челси» Хакима Зиеша в турецкий «Галатасарай» сорвался. Сделка уже была почти завершена, однако футболист провалил медосмотр.

Ранее текущим летом по этой же причине не состоялся трансфер Зиеша в «Аль-Наср».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 12:38
Челси хочет спихнуть человека с травмой, нет чтобы вылечить, он же её получил на поле, играя за Челси. Я представляю как бы они обошлись с Нойером, который сломал себе ногу, катаясь на лыжах. Давай в Баварию, здесь тебя вылечат и усадят на скамейку запасных, лишь бы на поле не просился…
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:24
Пусть сначала вылечится за счет Челси, а потом уже куда-либо едет.
Stamford Bridge
Stamford Bridge
вчера в 10:59
новость опровергли, он прошёл медобследование
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:49
Вот вам бабушка и Юрьев день!

Челси стал приторговывать неликвидом?)
drug01
drug01
вчера в 10:23
Видно его здоровье подводит для сделки, надо подождать
Rattlehead
Rattlehead ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:13
Раздолбай.
bdgu4wcv5n24
bdgu4wcv5n24
вчера в 10:11
Неужели до сих пор не обрезан?
lotsman
lotsman
вчера в 10:03
Наверное пробухал в баре, в ночь перед медосмотром.))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:50
Что с ним ни так?
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