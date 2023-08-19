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«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ

вчера, 18:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги (3:1).

«Вишни» открыли счёт на 3-й минуте игры — отличился Антуан Семеньо. Луис Диас на 28-й восстановил равенство на табло. Мохамед Салах на 36-й не реализовал пенальти, но точно сыграл на добивании, выведя свою команду вперёд. На 58-й хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Алексис МакАллистер. Диогу Жота на 62-й забил 3-й мяч «красных».

«Ливерпуль» занимает 2-е место в АПЛ, имея в активе 4 очка. «Борнмут» с 1 баллом располагается на 14-й строчке.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:36
Новая команда только строится
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Не самый сложный соперник был.
5pf7jgc8ek4a
5pf7jgc8ek4a
вчера в 20:10
С первой победой, красные!)
shlomo
shlomo
вчера в 19:26
Трудовой матч для Ливера получился...тем и ценна победа.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:08
С победой красных наконец-то Ливерпуль выйграл матч. А то больно было на них смотреть, все отказывали перейти.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:04
Ну что же, поздрааляю болельщиков Ливерпуля с заслуженной победой! Я так понимая, Борнмкт будет домашней командой,т.к сегодня очень трусливо что ли играли,но понятное дело на Энфилде всем сложно играть. Как по мне главный герой матча в составе Ливерпуля это Собослай и пенальти заработал(хотя как по мне дорисовал эпизод венгр), и так возил защитников, да в моменте с голом Жоты поучаствовал!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:03
бардак в обороне, бардак в опорной зоне красных...
после удаления МакАллистера красные заиграли лучше, острей, видно аргентинец "мешал" команде)))..
надо улучшать качество игры, взаимосвязи улучшать , с первой победой Ливерпуль!
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