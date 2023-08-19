«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ

1692460636

вчера, 18:57

«Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги (3:1).

«Вишни» открыли счёт на 3-й минуте игры — отличился Антуан Семеньо. Луис Диас на 28-й восстановил равенство на табло. Мохамед Салах на 36-й не реализовал пенальти, но точно сыграл на добивании, выведя свою команду вперёд. На 58-й хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Алексис МакАллистер. Диогу Жота на 62-й забил 3-й мяч «красных».