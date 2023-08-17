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«Манчестер Сити» — обладатель Суперкубка УЕФА 2023 года

сегодня, 00:09
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Сити» одержал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (1:1, 5:4 по пенальти).

На 25-й минуте встречи андалусийскую команду вперёд вывел Юссеф Эн-Несери. Англичане отыгрались на 63-й — отличился Коул Палмер. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «горожане».

«Сити» выиграл этот трофей впервые в своей истории.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48
Квадрупл???
Или не квадрупл??
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:03
Удивительно, но Севилья оказала достойное сопротивление.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:48
Как же мне понравились резкие финты Палмера , очень смело в таком возрасте в команде Гвардиолы брать игру на себя в позиционной атаке. Даже Холланд отдавал пас в почти убойной позиции
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:45
Сити, с победой! Севилья это типичный автобус Моуриньевский.
ABir
ABir
сегодня в 06:08
Перед матчем думалось, что МС не будет доводить дело до пенальти
112910415
112910415
сегодня в 05:10
яркого праздника не вышло
Mixa_69
Mixa_69
сегодня в 05:01
Поздравляю Сити с первым трофеям. Лысый гений.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 03:54
Удивительно! Как МС смог выиграть столько трофеев.
Какая бездарная, однотипная, скучная игра! Из за штрафной по воротам вообще не били, белобрысый губошлёп толкся в штрафной как телёнок у вымени коровы....)) Днище с физруком!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 03:27
Нет, милан с порту отлично рубились
протон
протон
сегодня в 01:02
Я не знаю, кому не понравилась игра, а когда, собственно, Сити резво вкатывался в сезон? Пеп же никогда не форсирует физическую подготовку к его старту, почти каждый год начиняют вяло, а к концу несутся, как паровоз.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Я так уже год делаю!!! Добро пожаловать в клуб! Если проигрываешь , виртуальное утешение!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:52
Ну хотя бы потому,что Ман.Сити,на голову,как минимум сильнее,и тренер,там работает не один год!! А информацию по Севильи искать,просто не хочу,при первой возможности,для себя изучу информацию!!
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:51
Я спецом на Севилью зарядил, потому что команды на которые я ставлю постоянно проигрывают, даже если 100% должны были выиграть)
allemz
allemz ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:46
Если до Холанда не могут доставить мяч и вследствие этого он почти не касался мяча, это говорит о его слабой игре?) Где был норвежец в этом матче? На своей позиции!)
протон
протон
сегодня в 00:42
Отличный матч, жаль Севилью, но и Сити заслужил победу. Появилось много своих воспитанников, это уже показатель отлаженной системы.
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Деньги проиграл?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Год назад Маунт бычил на нашего Мясника в защите, теперь когда его сносят впрягается за него, ох эта Ирония Судьбы!!!))
allemz
allemz ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:38
>Севилья распродала столько футболистов
>за Севильей не слежу

Понял-принял, конец связи)))
allemz
allemz ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:36
АХАХАХАХАХА это как?
zooveterinar
zooveterinar ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:36
Возможно,я ошибаюся,слышал,что-то похожее,за Севильей не слежу!!
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:32
Спасибо, МЮ неплохо усилился, будет интересно, полагаю. Только с Маунта угораю, помню времена, когда фанаты Челси радовались, что вот будущая легенда на долгие годы, свой в доску и под бэд бойс праздновал голы, а сегодня он уже продан в другой клуб)
sihafazatron
sihafazatron ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:30
Да берни точно не хватало, а про Канселу пора и забыть уже наверно...
Elliada
Elliada ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:30
Бернарду, Стоунза, Канселу,
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:29
Они вроде двоих игроков продали
sihafazatron
sihafazatron ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
А кого они продали? Честно не знаю. не следил за ними совсем. А вот МС без КДБ, Гюндогана, Диаша, Мареза, бернардо...
allemz
allemz ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:28
А кого Севилья в последнее время продала? чот ору, метамфетамин это или что?))
zooveterinar
zooveterinar ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:28
Ничья,тоже не плохой результат!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:26
Матч,к сожалению не глядел,но странно,Севилья распродала столько футболистов,и за малым,судя по счету ,не обыграли горожан,чемпионов,лиги чемпионов😁!!!
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:26
Спасибо, дружище!))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:24, ред.
allemz,Igo0rek,Elliada,sihafazatron, Вот теперь вся Свита в сборе, 4 Всадника Апокалипсиса!!! С Победой горожане!!! С Долгожданным трофеем!!!
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