«Манчестер Сити» — обладатель Суперкубка УЕФА 2023 года

«Манчестер Сити» одержал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (1:1, 5:4 по пенальти).
На 25-й минуте встречи андалусийскую команду вперёд вывел Юссеф Эн-Несери. Англичане отыгрались на 63-й — отличился Коул Палмер. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «горожане».
«Сити» выиграл этот трофей впервые в своей истории.
А так Ужасная игра сити, даже слов нет. Моментами взрывались что-то показывали, но так играть нельзя. Срочно нужны трансферы в линию атаки!!
Палмер 2 финала= 2 гола! Но в первом тайме играл очень плохо и я ждал его замены, но он исправился!))
Эдерсон лучший игрок матча!
А так Ужасная игра сити, даже слов нет. Моментами взрывались что-то показывали, но так играть нельзя. Срочно нужны трансферы в линию атаки!!
Палмер 2 финала= 2 гола! Но в первом тайме играл очень плохо и я ждал его замены, но он исправился!))
Эдерсон лучший игрок матча!
На мой взгляд, лучший игрок матча Эдерсон. Где был Холланд? В очередной раз буду утверждать, что без Кевина он близок к нулю, но все продолжают не замечать де Брёйне, не видят его гениальности и не хотят признавать то, что он тащит, а не норвежец...
Сити с первым подобным кубком в истории! Всем удачи.
На мой взгляд, лучший игрок матча Эдерсон. Где был Холланд? В очередной раз буду утверждать, что без Кевина он близок к нулю, но все продолжают не замечать де Брёйне, не видят его гениальности и не хотят признавать то, что он тащит, а не норвежец...
Сити с первым подобным кубком в истории! Всем удачи.