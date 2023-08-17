«Манчестер Сити» — обладатель Суперкубка УЕФА 2023 года

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сегодня, 00:09

«Манчестер Сити» одержал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА (1:1, 5:4 по пенальти).

На 25-й минуте встречи андалусийскую команду вперёд вывел Юссеф Эн-Несери. Англичане отыгрались на 63-й — отличился Коул Палмер. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «горожане».

«Сити» выиграл этот трофей впервые в своей истории.