«Рубин» одержал первую победу в РПЛ, одолев «Крылья Советов»

В матче 5-го тура чемпионата России «Рубин» победил дома «Крылья Советов» со счетом 2:1.
Казанцы открыли счет на 11-й минуте — отличился Алексей Грицаенко. На 15-й Бенхамин Гарре забил ответный мяч.
На 42-й минуте Мирлинд Даку не реализовал пенальти, но подоспевший на добивание Александр Мартынович все-таки переправил мяч в сетку и вновь вывел хозяев вперед.
На 89-й минуте у самарцев был удален Гленн Бейл.
«Рубин» одержал первую победу в РПЛ после возвращения из низшего дивизиона. Команда поднялась на 10-е место. «Крылья» проиграли впервые в текущем розыгрыше чемпионата и сейчас идут 5-ми.
Болел в этом матче за подающего надежды Салтыкова Никиту, он в свои 19 лет играет как Уткин в 25. Ну и на номинацию худший дриблинг сезона предлагаю номинировать Хубулова. При попытке запутать соперника он путается в своих ногах и теряет мяч. Из раза в раз
Болел в этом матче за подающего надежды Салтыкова Никиту, он в свои 19 лет играет как Уткин в 25. Ну и на номинацию худший дриблинг сезона предлагаю номинировать Хубулова. При попытке запутать соперника он путается в своих ногах и теряет мяч. Из раза в раз
Что касается гостей, то сегодня, у них практически ничего не получилось. Сумбурная игра, непродуманная. Даже не скажешь, что это команда Осинькина... Впрочем, возможно, соперник, просто не дал сыграть гостям в их игру.
Рубин- еще раз с победой!!! Хочу извиниться перед Рахимовым и надеюсь, эта победа не былa обычным удачным всплеском. Так это или нет- покажут дальнейшие игры Казани...
Что касается гостей, то сегодня, у них практически ничего не получилось. Сумбурная игра, непродуманная. Даже не скажешь, что это команда Осинькина... Впрочем, возможно, соперник, просто не дал сыграть гостям в их игру.
Рубин- еще раз с победой!!! Хочу извиниться перед Рахимовым и надеюсь, эта победа не былa обычным удачным всплеском. Так это или нет- покажут дальнейшие игры Казани...