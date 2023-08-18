«Рубин» одержал первую победу в РПЛ, одолев «Крылья Советов»

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вчера, 21:34

В матче 5-го тура чемпионата России «Рубин» победил дома «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Казанцы открыли счет на 11-й минуте — отличился Алексей Грицаенко. На 15-й Бенхамин Гарре забил ответный мяч.

На 42-й минуте Мирлинд Даку не реализовал пенальти, но подоспевший на добивание Александр Мартынович все-таки переправил мяч в сетку и вновь вывел хозяев вперед.

На 89-й минуте у самарцев был удален Гленн Бейл.