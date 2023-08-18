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«Рубин» одержал первую победу в РПЛ, одолев «Крылья Советов»

вчера, 21:34
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 5-го тура чемпионата России «Рубин» победил дома «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Казанцы открыли счет на 11-й минуте — отличился Алексей Грицаенко. На 15-й Бенхамин Гарре забил ответный мяч.

На 42-й минуте Мирлинд Даку не реализовал пенальти, но подоспевший на добивание Александр Мартынович все-таки переправил мяч в сетку и вновь вывел хозяев вперед.

На 89-й минуте у самарцев был удален Гленн Бейл.

«Рубин» одержал первую победу в РПЛ после возвращения из низшего дивизиона. Команда поднялась на 10-е место. «Крылья» проиграли впервые в текущем розыгрыше чемпионата и сейчас идут 5-ми.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:21
С победой, Рубин!!!
1viking17
1viking17 ответ Petergoff (раскрыть)
сегодня в 06:09
Нет, Крылья не сливали игру, очень отлично её провели. Рубину просто повезло с одиннадцать метровым, ещё не известно, как сложилась бы игра. А Крылья -когда начнут бить из далека, что силёнок не хватает????????????
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 04:47
Рубин с победой! Тренера пока отстояли.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
Сегодня очень понравился Рубин. Бывают победы на классе, бывают случайные. Сегодня чисто тренерская!!! Вот буквально по нотам. Посмотрим на сколько хватит Рубин в дальнейшем. Очень понравился Мартынович. Похоже он становится стержневым игроком команды. Неутомимый игрок, везде успевал.
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:35
Мне кажется,много требовать от тренера,возглавивший клуб который,сезон играл,в низшей лиги,как минимум некорректно,это со стороны руководства,задача закрепиться,как минимум подальше,от зоны вылета,ну вынонят,нормальный,кто придет?!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:27
Где-то в Казани Рахимов после новостей о возможном увольнении
Пепс
Пепс
вчера в 23:39
Руббиновые с победоооооой!!!! ⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:30
И-э,Рахим-джан,ещё мала-мала паработаем?
Petergoff
Petergoff
вчера в 23:08
Беспредел. Крылья сливают.
pomor45
pomor45
вчера в 22:14
Видно так и не удастся Осинькину КС на крыло поставить. Чуть-что перья начинают отваливаться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:07
Рубин с первой победой!
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:07
Надо этого Салтыкова в ежёвых рукавицах держать, а то от демократии превратится в Кокорина.
sova147
sova147
вчера в 22:03
Значит отставка тренера отложена...
nubom
nubom
вчера в 22:03
Правило №1: при определении игры рукой, судья в первую очередь обязан думать о своем кармане...
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:55, ред.
Матч не смотрел, даже обзор не видел. Маматкулыч видимо аки гладиатор вышел на смертный бой и победил. Вроде как Горький писал :
"над седой равниной моря
ветер тучи собирает.
Между тучами и морем гордо реет Буревестник,
черной молнии подобный."
Желаю реять подольше, но должность эксперта одного известного всем канала никто не отменял.
memphis
memphis
вчера в 21:49
Судья интересно сколько заработал?
Capral
Capral
вчера в 21:48
Еще вчера я нещадно критиковал Рахимова, но уже сейчас- снимаю перед ним шляпу!!! И делаю это на за победу над Самарой, а за игру- содержательную и показательную!!! Невероятно грамотно Рубин перекрыл центр поля и не дал Крыльям сыграть плодотворно на их любимых флангах. Когда надо было, казанцы включали прессинг, практически идеально сыграли на подстраховке, остро переходили в контратаки, ну и надо отметить отличную физику команды!!! Сегодня- чисто тренерская победа Рахимова!!! Браво, тренер!!! Так держать!!!

Что касается гостей, то сегодня, у них практически ничего не получилось. Сумбурная игра, непродуманная. Даже не скажешь, что это команда Осинькина... Впрочем, возможно, соперник, просто не дал сыграть гостям в их игру.

Рубин- еще раз с победой!!! Хочу извиниться перед Рахимовым и надеюсь, эта победа не былa обычным удачным всплеском. Так это или нет- покажут дальнейшие игры Казани...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:43
КС всегда так,хорошо начинают,а потом телепаются в середине таблицы!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:42
Хороший был матч, смотрел с интересом. С долгожданной победой, Рубин!

Болел в этом матче за подающего надежды Салтыкова Никиту, он в свои 19 лет играет как Уткин в 25. Ну и на номинацию худший дриблинг сезона предлагаю номинировать Хубулова. При попытке запутать соперника он путается в своих ногах и теряет мяч. Из раза в раз
chromage
chromage
вчера в 21:42
Всех Рубиновых с первой победой после возвращения. Заждались ее уже.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:41
С долгожданной победой!
Futurista
Futurista
вчера в 21:38
Вот и крылышки влетели...
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