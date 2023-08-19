«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

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вчера, 17:00

«Динамо» выиграло у ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (2:1).

Счёт на 6-й минуте поединка открыл Антон Заболотный, выведя «армейцев» вперёд. Муми Нгамалё на 46-й восстановил равновесие. Гол Федора Смолова с пенальти на 82-й принёс «бело-голубым» победу.