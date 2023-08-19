«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

«Динамо» выиграло у ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (2:1).
Счёт на 6-й минуте поединка открыл Антон Заболотный, выведя «армейцев» вперёд. Муми Нгамалё на 46-й восстановил равновесие. Гол Федора Смолова с пенальти на 82-й принёс «бело-голубым» победу.
«Динамо» поднялось на 3-е место в чемпионате России, набрав 10 очков. ЦСКА находится на 4-й позиции с 9 баллами.
Не потому, конечно, что мы содержательно сильнее ЦСКА, а ввиду его сложностей с составом..
Армейцы в данный момент в неприятной ситуации, есть травмированные (включая Акинфеева, что немаловажно), Медину и Зайнутдинова отпустили
в другие клубы.
А те люди, кто в строю, категорически не вывозят полный матч, заметно сдавая во вторых таймах, и если с Сочи они сумели выскочить благодаря слишком азартной игре соперника, то сегодня такое не прокатило.
В общем, сильно коротка кольчужка у ЦСКА.
В конечном итоге это и сказалось, хотя были неприятности сегодня и у нас.
Некоторые игроки, видимо, ещё не сбросили благость от удач и успехов последних дней.
Макаров, преодолевший было свою длительную голевую засуху в прошлом туре, сегодня порол множество перспективных подходов, а исполняя некоторые стандарты, даже мяч не мог поднять.
В общем, был ужасен.
Почему Личка не заменил его уже в перерыве- загадка.
Макаров, соответственно, остался и ещё полтайма продолжал самозабвенно запарывать эпизоды.
Хотя вообще, второй тайм мы начали лучше, здОрово прижали армейцев, сравняли счёт и имели немало других моментов, и если бы не Макаров..
Остаются у нас и некоторые психологические проблемы, проявившиеся на последних минутах, когда Фомин и дважды Слава Грулёв бездарно распоряжались мячами в контратаках, тогда как каждую из них просто обязаны были доводить до голов и снимать все вопросы.
Нет сегодня претензий, пожалуй, только к Лаксальту, Маричалю, Скопинцеву и Шунину.
Однако, всё-таки взяли очки.)
Победа есть победа, её заработали, с чем и поздравляю сораДников.
Она у нас уже четвёртая подряд в официальных матчах, такой результат не может не радовать.)
Не потому, конечно, что мы содержательно сильнее ЦСКА, а ввиду его сложностей с составом..
Армейцы в данный момент в неприятной ситуации, есть травмированные (включая Акинфеева, что немаловажно), Медину и Зайнутдинова отпустили
в другие клубы.
А те люди, кто в строю, категорически не вывозят полный матч, заметно сдавая во вторых таймах, и если с Сочи они сумели выскочить благодаря слишком азартной игре соперника, то сегодня такое не прокатило.
В общем, сильно коротка кольчужка у ЦСКА.
В конечном итоге это и сказалось, хотя были неприятности сегодня и у нас.
Некоторые игроки, видимо, ещё не сбросили благость от удач и успехов последних дней.
Макаров, преодолевший было свою длительную голевую засуху в прошлом туре, сегодня порол множество перспективных подходов, а исполняя некоторые стандарты, даже мяч не мог поднять.
В общем, был ужасен.
Почему Личка не заменил его уже в перерыве- загадка.
Макаров, соответственно, остался и ещё полтайма продолжал самозабвенно запарывать эпизоды.
Хотя вообще, второй тайм мы начали лучше, здОрово прижали армейцев, сравняли счёт и имели немало других моментов, и если бы не Макаров..
Остаются у нас и некоторые психологические проблемы, проявившиеся на последних минутах, когда Фомин и дважды Слава Грулёв бездарно распоряжались мячами в контратаках, тогда как каждую из них просто обязаны были доводить до голов и снимать все вопросы.
Нет сегодня претензий, пожалуй, только к Лаксальту, Маричалю, Скопинцеву и Шунину.
Однако, всё-таки взяли очки.)
Победа есть победа, её заработали, с чем и поздравляю сораДников.
Она у нас уже четвёртая подряд в официальных матчах, такой результат не может не радовать.)
+как обычно, реализация моментов хромает. Чалов сегодня мог парочку закатить, но не хватило третьего стопроцентного момента, тогда бы точно
Ну и первый пропущенный мяч - это вообще что такое? Ошибка Набабкина ясна и понятна, это кошмар и ужас, но как можно так начинать второй тайм? Почему мяч после розыгрыша с центрального круга выбивал вратарь? Когда стоят два защитника рядом, с более сильными ударами.
В итоге Тороп мяч отправил только до центрального круга, и с этой потери мяча и прилетел гол
+как обычно, реализация моментов хромает. Чалов сегодня мог парочку закатить, но не хватило третьего стопроцентного момента, тогда бы точно
Ну и первый пропущенный мяч - это вообще что такое? Ошибка Набабкина ясна и понятна, это кошмар и ужас, но как можно так начинать второй тайм? Почему мяч после розыгрыша с центрального круга выбивал вратарь? Когда стоят два защитника рядом, с более сильными ударами.
В итоге Тороп мяч отправил только до центрального круга, и с этой потери мяча и прилетел гол