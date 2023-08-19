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«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

вчера, 17:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Динамо» выиграло у ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ (2:1).

Счёт на 6-й минуте поединка открыл Антон Заболотный, выведя «армейцев» вперёд. Муми Нгамалё на 46-й восстановил равновесие. Гол Федора Смолова с пенальти на 82-й принёс «бело-голубым» победу.

«Динамо» поднялось на 3-е место в чемпионате России, набрав 10 очков. ЦСКА находится на 4-й позиции с 9 баллами.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 10:02
А если голова, плечо, колено.................помешали? А мяч летел прямо в ворота. Я не судья и не составлял правила, но по моему, лично моему, убеждению, если есть определение - игра рукой, то это должна быть ИГРА рукой, а не случайное попадание мяча в руку, пусть даже тот летел в ворота.
Gotlib
Gotlib ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:38
А если мяч летит при этом в ворота и его рука помешала взятию ворот, то как трактовать такой момент?
FenixSL
FenixSL ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:24
ЦСКА хочет бороться за 10 место в таблице
иначе такую игру с составом не объяснить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:07
Битва за Карраскаля......
Удачи парню в Динамо....
Jocket
Jocket
вчера в 19:55
Динамо с победой!!!
fanatcska94
fanatcska94
вчера в 19:53
Федотова с одной стороны и жаль, усиление ему не привозят, в итоге в футбол ЦСКА играет только отрезками
+как обычно, реализация моментов хромает. Чалов сегодня мог парочку закатить, но не хватило третьего стопроцентного момента, тогда бы точно

Ну и первый пропущенный мяч - это вообще что такое? Ошибка Набабкина ясна и понятна, это кошмар и ужас, но как можно так начинать второй тайм? Почему мяч после розыгрыша с центрального круга выбивал вратарь? Когда стоят два защитника рядом, с более сильными ударами.
В итоге Тороп мяч отправил только до центрального круга, и с этой потери мяча и прилетел гол
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:33
Ну да, Макарову надо ноги местами поменять....правая нога похоже только для ходьбы.
112910415
112910415
вчера в 19:19
Много проблем у армейцев, много.
lotsman
lotsman
вчера в 19:19
Вопрос с офсайдами решают в пользу нападающего, вот и вопрос с пенальти надо пересматривать. Ведь можно разобраться, была игра рукой, либо мяч попал в руку. А то ведь доходит до абсурда, игрок находится спиной к бьющему, удара не видит, мяч попадает в руку, засчитывают игру рукой, пенальти.
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:08
Это еще динамовец Макаров 2 раза с убойной позиции по воробьям зарядил)...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:07
После пенальти армейцы уступили "Динамо" со счетом 1:2.

"Мы говорим об игре в футбол. Это дело случая. Он же не ловил рукой. Мяч нашел руку. По нынешним и старым правилам можно трактовать как угодно - ставить пенальти или не ставить. Что делать футболисту, когда с метра бьют? К примеру, как вчерашний пенальти в матче "Рубина". С 30 сантиметров мяч попадает в руку игроку - пенальти. Вот такое влияние одиннадцатиметрового на игру - потеря очков", - сказал Федотов на пресс-конференции после игры.
Red blu
Red blu
вчера в 18:59
Удача в матче была главной. Динамо два раза на ровном месте фартануло, а к ЦСКА удача повернулась спиной.
particular
particular
вчера в 18:56
Конечно, когда одна команда проявляет безволие и неспособность навязать свою игру, то соперник, вполне, может переломить ход событий, проявить лучшие качества и взять очки...
ЦСКА - плохо...
Ев17
Ев17 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:48
кстати, рука в штрафной и ранее была, когда пас на Тюкавина прервали, но судья дал пробить - и эпизод заиграли
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:47
Лаксальт становится нашим Гаттузо, пока по началу сезона выглядит так
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:47
Ну что можно сказать .....сами подарили возможность отыграться и победить Динамо....
Сначала Набабкин сделал подарок игроку Динамо...а в концовке матча и Заболотный неудачно подкатился под игрока что мяч угодил в руку ...подарок на пенальти.
А сколько моментов сами не забили....хватило бы на два матча....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:37
Кто отвечает за спортивную часть команды тот и крайний. Они попали в цейтнот, если говорить шахматным термином. Не надо искать черную кошку в черной комнате, любил говорить раньше Гинер).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:31
В этом году наверное даже в тройку не попадём !
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:30
Можно сказать и так...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:28
Просто ты на премодерации....
Сп62
Сп62 ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 18:25
Сейчас да. А до того?
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 18:25
Кому там "ухажëр", любимец публики Кирюша предголевой пас от отдал, Тюкавину? Или Нгамалë? Очень часто, даже сплошь, косяком идут факты о том, что карьеру надо завершать вовремя, а не тогда, когда после тебя в гололëд можно смело идти, не боясь подскользнуться. При топовом составе ЦСКА кирюша вечным запасным был, Слуцкий, когда при памяти был, его к основному составу не подпускал. Всë надо делать вовремя. " Не научился Ванечкой, Иван Иванычем тоже не научишься " - приблизительно так поговорка в народе звучала. Бревно. Динамикам - поздравления.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:20
Да, есть тут парочка- ни при ночи будет сказано. Ладно, Олежа, проехали. Как-нибудь расскажу...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:18
Витя!
Аккуратно пиши...
С кем это ты в рукопашной сошёлся?)))
armeec_
armeec_ ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:15
Да нуу, ты сейчас очень принизил Динамиков. апосля Зенита, "какой то" там ЦСКА ))) неее
Динамики сейчас ликуют и скринят победы))))
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 18:11
Молодцы динамовцы. Зря я в них не поверил.
armeec_
armeec_ ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
Ну как не было? пол состава уходило, кто на пенсию, кто куда.
Тут мальца иначе. Медина? возлюбил Спартак, ну ОК. зачем держать.
Караскаль? ну давно уже ниочем. таже история.
Зайнутдинов ? да, есть вопросы. Но если есть реальное предложение и его желание, зачем держать.
опыта с передержками хоть отбавляй
Сп62
Сп62
вчера в 18:05
Если бы перед матчем командам предложили ничью, думаю, что динамовцы помявшись, согласились бы, а вот армейцы категорически нет.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:03
Не знаю кто сейчас рулит в ЦСКА. Раньше при Гинере и Бабаеве такой ерунды не было, что бы продать 3 основных игроков середины поля. Да ещё и конкурентам
Я могу понять продажу по одному игроку из каждой линии, но сразу трёх полузащитников это по моему перебор
Возможно кто-то в руководстве ЦСКА начал раскладывать яйца по разным корзинам
Готовятся
баск
баск
вчера в 18:02
ЗЫ.
Вчера стало известно, что трансферная сумма ЦСКА добралась-таки до Виктора Давилы. Кроме того, получил своё от Динамо также и Луис Чавес.

Есть слушок, что деньги обоих клубов катались по шарику одновременно, общим платежом. Чему, кстати, некоторым косвенным подтверждением может служить тот факт, что владельцем и Леона, и Пачуки является Grupo Pachuca..

Так Динамо и ЦСКА- братские клубы или не братские, если они даже сходные нестандартные проблемы решают сообща?)))
Короче говоря, похоже что мероприятие с самовыкупом чилийца и мексиканца всё же выгорит..)
Гость
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