«Бавария» разгромила «Вердер» в 1-м туре Бундеслиги

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вчера, 23:29

«Бавария» разгромила «Вердер» 4:0 в первом матче Бундеслиги сезона 2023/24.

Счет открыл Лерой Сане с паса Харри Кейна на 4-й минуте. На 75-й отличился уже сам Кейн.

Довели счет до разгромного всё тот же Сане на 90-й и Матис Тель на 90+4-й.