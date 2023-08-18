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«Бавария» разгромила «Вердер» в 1-м туре Бундеслиги

вчера, 23:29
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» разгромила «Вердер» 4:0 в первом матче Бундеслиги сезона 2023/24.

Счет открыл Лерой Сане с паса Харри Кейна на 4-й минуте. На 75-й отличился уже сам Кейн.

Довели счет до разгромного всё тот же Сане на 90-й и Матис Тель на 90+4-й.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК Бавария
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Все комментарии
h5qqapknpj27
h5qqapknpj27
сегодня в 07:15
Здесь уже проигрывать нельзя было, Бавария потихоньку просыпается
pzcpk9u4u8yu
pzcpk9u4u8yu
сегодня в 05:06
Вот это уже похоже на настоящую Баварию
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:40
Не всегда же проигрывать
ABir
ABir
сегодня в 02:52
Сразу показали, кто будет фаворитом в чемпионской гонке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:17
Азартные, стараются забить и добавленное время...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:13, ред.
Ну,вот и первая победа Тухеля ,Кейна и Ьаварии,обычно Томас Тухель быстро находит баланс в новых,своих командах,к примеру в Челси,но,в Баварии ,в прошлом сезоне,этого зделать не удалося с ходу,хоть чемпионство ,и взяли,но, оно принадлежит Нагельдсману,по большому счет,и Боруссии,которая,к сожалению,как всегда ,на последних турах,все,и всем просирает,а потом винит баварцев,причем во всем,и всегда!!! Когда они уже станут чемпионами,мы наверное не дождемся?!! Наверное,когда Тухель обратно,к ним вернется?!! Я за Боруссию!!!Ну,а сегодняшняя победа мюнхенцев,надеюся вернет ,ту увереность команды когда,мы будем знать,еще с января месяца,что они уже чемпионы!!! Да и кто конкуренты,Боруссия?!!или вечно неудачный Байер,или Лейпциг,которому задачи брать чемпионство просто нет,им только заработать,попасть в лч,больше и ничего не надо!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:19
Для лч этот состав не хватит
sova147
sova147
сегодня в 00:03
Старт взяли хороший, так играть дальше
salleeh
salleeh
вчера в 23:48, ред.
Потенциал у Баварии высокий, но есть проблемы с реализацией моментов. Быстрый розыгрыш прерывается на Киммихе, ему нужно принять мяч, потом в несколько касаний убедиться, что это действительно мяч и он действительно круглый и потом уже развернуться и отдать назад. Как его могут считать одним из лучших игроков середины поля, непонятно, он реально тормозит. Если ТТ будет объективно разбирать сегодняшний матч, то у него должно быть много вопросов к Киммиху, Киму и к Сане, не смотря на дубль последнего. Ну и конечно отдельно веселил комментатор, великий знаток Бундеслиги, путал фамилии футболистов, через раз Комана называл Гнабри…))
Capral
Capral
вчера в 23:44, ред.
Вобщем, неплохая игра, что-то уже начинает вырисовываться что-то похожее на Баварию. Очень важно дать Тухелу спокойно работать и делать команду. Потенциал однозначно есть. Интересно другое - эти футболисты пригодны только для внутреннего использования или могут пошуметь и в Европе?

Сейчас команде необходимо приобрести уверенность и проникнуться тренерской идеей, стать одним коллективом единомышленников. Нагель умудрился создать в команде два противоборствующих лагеря. У Тухеля этого быть не должно!!!

Удачи Тухелю! Удачи Баварии!
Palex
Palex ответ Köln (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Там только Тель, трижды мог забить. Лейпциг ничего особенного не показал, но хорошо сыграл на контратаках. А Баварии...а Баварии, банально
не повезло.
Capral
Capral
вчера в 23:36
Elliada.
В СК соперник был другой- посильнее Вердера.
Köln
Köln ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:32
В суперкубке так сыграть не дали.
Elliada
Elliada
вчера в 23:30
А так не могли сыграть в Суперкубке?
Гость
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