«Бавария» разгромила «Вердер» в 1-м туре Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Вердер» 4:0 в первом матче Бундеслиги сезона 2023/24.
Счет открыл Лерой Сане с паса Харри Кейна на 4-й минуте. На 75-й отличился уже сам Кейн.
Довели счет до разгромного всё тот же Сане на 90-й и Матис Тель на 90+4-й.
«Бавария» разгромила «Вердер» 4:0 в первом матче Бундеслиги сезона 2023/24.
Счет открыл Лерой Сане с паса Харри Кейна на 4-й минуте. На 75-й отличился уже сам Кейн.
Довели счет до разгромного всё тот же Сане на 90-й и Матис Тель на 90+4-й.
Сейчас команде необходимо приобрести уверенность и проникнуться тренерской идеей, стать одним коллективом единомышленников. Нагель умудрился создать в команде два противоборствующих лагеря. У Тухеля этого быть не должно!!!
Удачи Тухелю! Удачи Баварии!
Сейчас команде необходимо приобрести уверенность и проникнуться тренерской идеей, стать одним коллективом единомышленников. Нагель умудрился создать в команде два противоборствующих лагеря. У Тухеля этого быть не должно!!!
Удачи Тухелю! Удачи Баварии!