«Химки» на выезде уступили «Соколу» в игре Первой лиги

«Сокол» обыграл «Химки» в матче 6-го тура Первой лиги (1:0).
Победный мяч забил Артем Молодцов на 45+2-й минуте поединка.
Саратовская команда занимает 1-е место в первенстве с 13 очками. Подмосковный клуб расположился на 8-й строчке с 9 баллами.
«Сокол» обыграл «Химки» в матче 6-го тура Первой лиги (1:0).
Победный мяч забил Артем Молодцов на 45+2-й минуте поединка.
Саратовская команда занимает 1-е место в первенстве с 13 очками. Подмосковный клуб расположился на 8-й строчке с 9 баллами.
"Сокол" на своём поле обыграл "Химки".
Саратовцев с победой. Отличный старт!
"Сокол" на своём поле обыграл "Химки".
Саратовцев с победой. Отличный старт!