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ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

«Химки» на выезде уступили «Соколу» в игре Первой лиги

вчера, 19:30
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Сокол» обыграл «Химки» в матче 6-го тура Первой лиги (1:0).

Победный мяч забил Артем Молодцов на 45+2-й минуте поединка.

Саратовская команда занимает 1-е место в первенстве с 13 очками. Подмосковный клуб расположился на 8-й строчке с 9 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 20:28
Мне больше по душе другое прочтение этой новости:
"Сокол" на своём поле обыграл "Химки".
Саратовцев с победой. Отличный старт!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:25
Премьер-Лига Химкам не светит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:23
Очень скучный матч . Обе команды вообще не впечетляют. Ещё и с такой игрой Сокол занимает пока первое место. Не надолго .
я из Химок
я из Химок
вчера в 20:13
Ко.лы "безногие"! Не хотят играть!
izrafel
izrafel
вчера в 19:34
А это уже нежданчик получился... похоже Химки хотят на дно...
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