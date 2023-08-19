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«Урал» в гостях выиграл у «Балтики» в матче РПЛ

вчера, 19:26
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Балтика» потерпела поражение от «Урала» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).

Единственный гол на 49-й минуте встречи забил Алексей Каштанов, реализовавший пенальти.

«Балтика» занимает 14-е место в чемпионате России с 3 очками. «Урал» лидирует в турнире, у команды 13 баллов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:32
Да какие там дифирамбы...просто факты...
Понятен ваш негатив в сторону Гончаренко....
Ибо Абаскаль до неприличия беспомощен против этого тренера....
4 игры за полгода - 0 побед Абаскаля...2 победы Урала и 2 ничьи...
И это при 6-тикратном превосходстве в стоимости состава....))
North West
North West ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:41
Какое чемпионство? Только 5 туров сыграно, ещё столько всего в таблице поменяется.
North West
North West ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:36
Ты прям как один известный оратор сказал, который раньше был боксёром)))
zooveterinar
zooveterinar ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:25
Так,это может его конек и есть,работать,с такими ,маленькими,малобюджетными клубами,ведь,в ЦСКА, в Краснодаре ,дела были по хуже намного!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:22
У тебя всегда так,одно пенальти и пошли диферамбы.Урал отскокович долго не протянет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:04
Гончаренко решил запустить новую серию без поражений.....
Прошлая была впечатляющей...
Сейчас 5 игр - 4 победы и ничья....лучший старт Урала...
Кто бы что ни говорил...но Гончаренко - Тренер...с большой буквы...
И дело даже не в том шорохе что он устраивал в ЛЧ с Батэ...или две деклассации Мадрида с ЦСКА...а в том какие серии он выдает с немногобюджетным Уралом....
Снимаем шляпу....Браво
112910415
112910415
вчера в 21:04
Урал рвётся к чемпионству
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:59
Урал выиграл, а я из за них проиграл, слабо играют обе команды!
sova147
sova147
вчера в 20:44
Урал творит чудеса!!!
adekvat
adekvat ответ North West (раскрыть)
вчера в 20:40
Судьи много кому делают подарки но не все находятся в верху таблицы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:35
Не нравятся победы с пенальти,играть надо !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:24
Лидер и должен был побеждать.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:18
Подарок Екатеринбургу в честь 300 летия города!
Nottrow
Nottrow
вчера в 19:48
Очевидно одно, счет не по игре.
TheBoLt
TheBoLt ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 19:46
Рекомендую посмотреть момент. Там вообще не пенка, просто контакт коленом, даже не удар. Уралец сам, можно сказать, накинулся так
North West
North West
вчера в 19:44
Судья сделал подарок Екатеринбургу на 300 лет.
Little Caprice
Little Caprice ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:43
Момент не видел, но:

"игрока атаки Урала ударили коленом в живот, ... Это ... притянутый за уши пенальти"
nubom
nubom
вчера в 19:41
Позволю себе дать два совета футболистам Балтики:
1) - по мячу надо бить, а не пинать.
2) Балтийцы не сдаются, только вперед!

Поздравляю свердловчан: Урал- чемпион!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:35
Урал с победой. Балтийцам не унывать ! Продолжать бороться - ну а мы будем за них болеть, не смотря не на что.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:33
Не считаю, что пенальти было. Я, конечно, могу ошибаться, но игрока атаки Урала ударили коленом в живот, он рисованно рухнул на поле и держался за голень. Что? Да! Это пенальти, самый притянутый за уши пенальти этого сезона. Урал не наиграл на победу, Урал тупо сушил результат в автобусе, редко выходя за центр поля. Балтика доминировала, пыталась вскрыть оборону, но не смогла. На мой взгляд, не нужно Балтийцам навешивать в штрафную, где ТРИ центральных защитника. Нужно было чаще бить из-за пределов штрафной, а не пытаться выиграть воздух в штрафной втроем у восьми Уральцев.

Соболезную Калининграду!
С победой, судья, надеюсь, тебя отстранят за ошибку
idres
idres
вчера в 19:32
Гончаренко по моему поймай фарт...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Балтика точно не заслуживала поражения.
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