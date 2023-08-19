«Урал» в гостях выиграл у «Балтики» в матче РПЛ

Неймар завершил карьеру. «Наёмник» отправляется в Саудовскую Аравию Променял возвращение в «Барселону» на 160 миллионов евро.

В «Спартаке» опровергли уход Зобнина. Но на трансфер пора выставить не только Бальде и Николсона Готовится запоздалая чистка состава.

Захарян сыграет в Лиге чемпионов. Арсена подписали на замену легенде футбола Будет борьба за место под солнцем Ла Лиги.