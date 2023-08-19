«Урал» в гостях выиграл у «Балтики» в матче РПЛ

«Балтика» потерпела поражение от «Урала» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).
Единственный гол на 49-й минуте встречи забил Алексей Каштанов, реализовавший пенальти.
«Балтика» занимает 14-е место в чемпионате России с 3 очками. «Урал» лидирует в турнире, у команды 13 баллов.
Соболезную Калининграду!
С победой, судья, надеюсь, тебя отстранят за ошибку
Соболезную Калининграду!
С победой, судья, надеюсь, тебя отстранят за ошибку
Прошлая была впечатляющей...
Сейчас 5 игр - 4 победы и ничья....лучший старт Урала...
Кто бы что ни говорил...но Гончаренко - Тренер...с большой буквы...
И дело даже не в том шорохе что он устраивал в ЛЧ с Батэ...или две деклассации Мадрида с ЦСКА...а в том какие серии он выдает с немногобюджетным Уралом....
Снимаем шляпу....Браво
Прошлая была впечатляющей...
Сейчас 5 игр - 4 победы и ничья....лучший старт Урала...
Кто бы что ни говорил...но Гончаренко - Тренер...с большой буквы...
И дело даже не в том шорохе что он устраивал в ЛЧ с Батэ...или две деклассации Мадрида с ЦСКА...а в том какие серии он выдает с немногобюджетным Уралом....
Снимаем шляпу....Браво