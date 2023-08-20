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В «Динамо» недовольны временем начала матча Кубка России со «Спартаком»

вчера, 12:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак03.10.2023 Не начался

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб недоволен решением РФС назначить матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» на 16:45 по московскому времени.

Игра состоится 4 октября.

Конечно, мы этим временем недовольны, этот вопрос мы долго обсуждали с лигой и Российским футбольным союзом. Но такое решение принято, мы будем его исполнять. Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 15:50
А в чем сложность провести матч в 19 часов?
Omanga
Omanga
вчера в 13:23
Спартак проиграет в любое время, так что Динамо зря беспокоится.
shlomo
shlomo
вчера в 13:00
О чем думают в руководстве РФС... рабочий день, рабочее время... а потом почему плохо заполняются трибуны...
Vadik
Vadik
вчера в 12:59
Крайне неудобное время! Кому нужен матч без болельщиков?
Гость
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