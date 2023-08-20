В «Динамо» недовольны временем начала матча Кубка России со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» сообщил, что клуб недоволен решением РФС назначить матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» на 16:45 по московскому времени.

Игра состоится 4 октября.

Конечно, мы этим временем недовольны, этот вопрос мы долго обсуждали с лигой и Российским футбольным союзом. Но такое решение принято, мы будем его исполнять. Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45. Конечно, болельщики могут не прийти, но мы надеемся, что они придут.