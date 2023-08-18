РФС огласил расписание заключительных туров Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей заключительных трёх туров группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
4-й тур
19 сентября (вторник)
Группа C
17:15 «Балтика» – «Крылья Советов»
Группа D
15:00 «Краснодар» – «Динамо»
17:15 «Пари НН» – «Спартак»
20 сентября (среда)
Группа A
15:00 ЦСКА – «Сочи»
Группа B
15:00 «Урал» – «Локомотив»
17:15 «Рубин» – «Ростов»
Группа C
17:15 «Ахмат» – «Зенит»
21 сентября (четверг)
Группа A
17:15 «Оренбург» – «Факел»
5-й тур
3 октября (вторник)
Группа B
15:00 «Урал» – «Рубин»
17:15 «Локомотив» – «Ростов»
Группа C
17:15 «Зенит» – «Балтика»
4 октября (среда)
Группа A
14:30 «Факел» – ЦСКА
15:00 «Сочи» – «Оренбург»
Группа C
12:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»
Группа D
16:45 «Динамо» – «Спартак»
17:15 «Краснодар» – «Пари НН»
6-й тур
31 октября (вторник)
Группа C
19:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
20:30 «Балтика» – «Ахмат»
1 ноября (среда)
Группа A
18:30 «Сочи» – «Факел»
Группа B
18:30 «Локомотив» – «Рубин»
Группа D
20:45 «Спартак» – «Краснодар»
2 ноября (четверг)
Группа A
18:30 ЦСКА – «Оренбург»
Группа B
20:45 «Ростов» – «Урал»
Группа D
20:45 «Динамо» – «Пари НН»