Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2023/2024

РФС огласил расписание заключительных туров Пути РПЛ в Кубке России

вчера, 22:00

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей заключительных трёх туров группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.

4-й тур

19 сентября (вторник)

Группа C
17:15 «Балтика» – «Крылья Советов»

Группа D
15:00 «Краснодар» – «Динамо»
17:15 «Пари НН» – «Спартак»

20 сентября (среда)

Группа A
15:00 ЦСКА – «Сочи»

Группа B
15:00 «Урал» – «Локомотив»
17:15 «Рубин» – «Ростов»

Группа C
17:15 «Ахмат» – «Зенит»

21 сентября (четверг)

Группа A
17:15 «Оренбург» – «Факел»

5-й тур

3 октября (вторник)

Группа B
15:00 «Урал» – «Рубин»
17:15 «Локомотив» – «Ростов»

Группа C
17:15 «Зенит» – «Балтика»

4 октября (среда)

Группа A
14:30 «Факел» – ЦСКА
15:00 «Сочи» – «Оренбург»

Группа C
12:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

Группа D
16:45 «Динамо» – «Спартак»
17:15 «Краснодар» – «Пари НН»

6-й тур

31 октября (вторник)

Группа C
19:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
20:30 «Балтика» – «Ахмат»

1 ноября (среда)

Группа A
18:30 «Сочи» – «Факел»

Группа B
18:30 «Локомотив» – «Рубин»

Группа D
20:45 «Спартак» – «Краснодар»

2 ноября (четверг)

Группа A
18:30 ЦСКА – «Оренбург»

Группа B
20:45 «Ростов» – «Урал»

Группа D
20:45 «Динамо» – «Пари НН»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Опубликовано расписание РПЛ с 8-го по 15-й тур
Вчера, 21:53
Камерун готов сыграть с Россией, если РФС заплатит за организацию матча
13 августа
Стало известно, с кем «Зенит» проведёт товарищеский матч
12 августа
В Буркина-Фасо ещё не приняли решение о проведении матча с Россией
10 августа
Сборная России может сыграть товарищеский матч со сборной Мали
06 августа
В РФС хотят, чтобы сборная России сыграла с Китаем
01 августа
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:02
2 ноября уже будет плохая погода, играть будет трудно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 