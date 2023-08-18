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Опубликовано расписание РПЛ с 8-го по 15-й тур

вчера, 21:53

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей с 8-го по 15-й тур.

Один из ключевых матчей отрезка «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября.

8-й тур

15 сентября (пятница)

19:00 «Динамо» – «Пари НН»

16 сентября (суббота)

14:00 ЦСКА – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Краснодар»
19:00 «Сочи» – «Спартак»
21:15 «Балтика» – «Ростов»

17 сентября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Факел»
16:30 «Рубин» – «Зенит»
19:00 «Локомотив» – «Оренбург»

9-й тур

23 сентября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
16:30 «Балтика» – «Ахмат»
19:00 «Спартак» – «Динамо»

24 сентября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Оренбург»
16:30 «Зенит» – «Локомотив»
19:00 «Ростов» – ЦСКА
19:00 «Краснодар» – «Урал»

25 сентября (понедельник)

19:00 «Факел» – «Рубин»

10-й тур

29 сентября (пятница)

19:00 «Ростов» – «Урал»

30 сентября (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Зенит»
14:15 «Локомотив» – «Пари НН»
16:30 «Рубин» – «Краснодар»
19:00 ЦСКА – «Балтика»

1 октября (воскресенье)

14:00 «Факел» – «Сочи»
16:30 «Крылья Советов» – «Спартак»
19:00 «Ахмат» – «Динамо»

11-й тур

7 октября (суббота)

12:00 «Урал» – «Локомотив»
14:00 «Сочи» – «Зенит»
16:30 «Балтика» – «Оренбург»
19:00 «Краснодар» – «Ростов»

8 октября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»
16:30 «Динамо» – «Факел»
19:00 «Спартак» – ЦСКА
19:00 «Ахмат» – «Рубин»

Международная пауза

9–17 октября

12-й тур

21 октября (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Факел»
14:00 «Рубин» – ЦСКА
16:30 «Локомотив» – «Динамо»
19:00 «Балтика» – «Краснодар»

22 октября (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Сочи»
14:00 «Спартак» – «Пари НН»
16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» – «Ахмат»

13-й тур

27 октября (пятница)

19:00 «Рубин» – «Балтика»

28 октября (суббота)

14:00 «Факел» – «Спартак»
16:30 «Крылья Советов» – «Оренбург»
16:30 «Ростов» – «Локомотив»
19:00 «Зенит» – «Ахмат»

29 октября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Сочи»
16:30 «Динамо» – «Урал»
19:30 ЦСКА – «Краснодар»

14-й тур

4 ноября (суббота)

16:30 «Ахмат» – «Факел»
19:00 «Балтика» – «Зенит»

5 ноября (воскресенье)

14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»
16:30 ЦСКА – «Пари НН»
19:30 «Локомотив» – «Спартак»

6 ноября (понедельник)

14:00 «Оренбург» – «Ростов»
16:30 «Урал» – «Рубин»
19:30 «Сочи» – «Динамо»

15-й тур

11 ноября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Урал»
14:00 «Факел» – ЦСКА
16:30 «Локомотив» – «Ахмат»
19:30 «Зенит» – «Краснодар»

12 ноября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Балтика»
16:30 «Динамо» – «Оренбург»
19:00 «Сочи» – «Рубин»
19:30 «Спартак» – «Ростов»

Международная пауза

13–21 ноября

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 22:46
Международная пауза? Россия причем, если никто не хочет с ней играть?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06
Во всех турах есть хорошие матчи . Есть что посмотреть.
Гость
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