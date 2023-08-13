Камерун готов сыграть с Россией, если РФС заплатит за организацию матча .

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан допустил возможность проведения товарищеского матча между сборными Камеруна и России.

В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определённую сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится.