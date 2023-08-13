Камерун готов сыграть с Россией, если РФС заплатит за организацию матча .

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан допустил возможность проведения товарищеского матча между сборными Камеруна и России.
В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определённую сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится.
Ничего удивительного в том что федерация футбола Камеруна требует оплатить счёт за организацию такого матча . Это во всём мире такая практика и не только в футболе . Как говорится кто заказал музыку, тот за неё и платит . Ну оплатят или нет, мы скоро всё узнаем . А учитывая то что наша сборная уже остаётся только на бумаге у чиновников от РФС и только каких-то слухов о том или ином матче нашей сборной, можно смело утверждать что она сборная уже никому из них не нужна . Да и количество чиновников от либеральной российской среды ( Юмашева и К°) из девяностых сидящих в разных организациях УЕФА и ФИФА , говорит о многом . Вообщем пока ничего хорошего не ждёт наш футбол, да свет в конце тоннеля не виден , пока в руководстве нашего футбола и вообще всего спорта находятся такие чиновники.
Ничего удивительного в том что федерация футбола Камеруна требует оплатить счёт за организацию такого матча . Это во всём мире такая практика и не только в футболе . Как говорится кто заказал музыку, тот за неё и платит . Ну оплатят или нет, мы скоро всё узнаем . А учитывая то что наша сборная уже остаётся только на бумаге у чиновников от РФС и только каких-то слухов о том или ином матче нашей сборной, можно смело утверждать что она сборная уже никому из них не нужна . Да и количество чиновников от либеральной российской среды ( Юмашева и К°) из девяностых сидящих в разных организациях УЕФА и ФИФА , говорит о многом . Вообщем пока ничего хорошего не ждёт наш футбол, да свет в конце тоннеля не виден , пока в руководстве нашего футбола и вообще всего спорта находятся такие чиновники.
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Было время когда за комментарий в КП давали 30 очков, многие активно пользовались и Вы в том числе, с других источников даже знаю какие именно. Набор очков для всех тут главное, ибо как играть и побеждать в КП. К тому же на отмене ставки зарабатывали очки как я помню по 30 баллов
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Было время когда за комментарий в КП давали 30 очков, многие активно пользовались и Вы в том числе, с других источников даже знаю какие именно. Набор очков для всех тут главное, ибо как играть и побеждать в КП. К тому же на отмене ставки зарабатывали очки как я помню по 30 баллов