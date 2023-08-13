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Камерун готов сыграть с Россией, если РФС заплатит за организацию матча

вчера, 12:54

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан допустил возможность проведения товарищеского матча между сборными Камеруна и России.

В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определённую сумму за организацию данной встречи. Тогда наша Федерация обязательно договорится.

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Камерун  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 14:37, ред.
Джунан Блез с пальмы слез...нам еще за Непомнящего должен...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:11
Какой же это товарищеский матч? Это барыжничество в чистом виде.
v4bh43e3r7mk
v4bh43e3r7mk
вчера в 13:42
Весёлые условия теперь нам выставляют, были времена когда им за счастье было с нами играть
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:34
денег на всякие полезные дела и благотворительность нет а на эту чепуху и сборную тратится миллионы а зачем всё равно играть нигде не будем ещё лет 10 так зачем сейчас нынешняя сборная через 10 лет эти игроки уже закончат вообще играть в футбол
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:31, ред.
Камерун готов сыграть с Россией, если РФС заплатит за организацию матча .
Ничего удивительного в том что федерация футбола Камеруна требует оплатить счёт за организацию такого матча . Это во всём мире такая практика и не только в футболе . Как говорится кто заказал музыку, тот за неё и платит . Ну оплатят или нет, мы скоро всё узнаем . А учитывая то что наша сборная уже остаётся только на бумаге у чиновников от РФС и только каких-то слухов о том или ином матче нашей сборной, можно смело утверждать что она сборная уже никому из них не нужна . Да и количество чиновников от либеральной российской среды ( Юмашева и К°) из девяностых сидящих в разных организациях УЕФА и ФИФА , говорит о многом . Вообщем пока ничего хорошего не ждёт наш футбол, да свет в конце тоннеля не виден , пока в руководстве нашего футбола и вообще всего спорта находятся такие чиновники.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:25
Львы хороший и достойный соперник. Заворачивайте!).
протон
протон
вчера в 13:13, ред.
Подобное правилами не запрещено... но лично я так никогда не делаю, для меня набор очков не главное.
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 Было время когда за комментарий в КП давали 30 очков, многие  активно пользовались и Вы в том числе, с других источников даже знаю какие  именно.  Набор очков для всех тут главное, ибо как играть и побеждать в КП.  К тому же на отмене ставки зарабатывали очки как я помню по 30 баллов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:08
"А если ещё РФС сверху доплатит, то и проиграем с нужным счётом"
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:07
Деньги все решат
Tex
Tex
вчера в 13:05
Все хотят немного денюшек стрясти под шумок...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:55
Гость
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