ЦСКА анонсировал трансфер Давилы

ЦСКА анонсировал трансфер чилийского форварда . В заявлении клуба говорится:

В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА .

25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.

Виктор, добро пожаловать домой!