ЦСКА анонсировал трансфер Давилы

ЦСКА анонсировал трансфер чилийского форварда Виктора Давилы. В заявлении клуба говорится:
В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА.
25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.
Виктор, добро пожаловать домой!
Антон "Мазила"......и Виктор "Давила"....
Антон "Мазила"......и Виктор "Давила"....
Все клубы берут, но выделяется один и одним - ценой, угадайте... На "З" начинается на "т" заканчивается)
Все клубы берут, но выделяется один и одним - ценой, угадайте... На "З" начинается на "т" заканчивается)
Будь здрав.
Будь здрав.