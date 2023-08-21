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ЦСКА анонсировал трансфер Давилы

вчера, 19:03

ЦСКА анонсировал трансфер чилийского форварда Виктора Давилы. В заявлении клуба говорится:

В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА.

25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов. Атакующий полузащитник является игроком сборной Чили.

Виктор, добро пожаловать домой!

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Все комментарии
b4rtta5p79ha
b4rtta5p79ha
вчера в 23:07
Скауты ЦСКА не смогли устоять😎
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:41
Виктор - это победитель. Так что приобретают давилу победителей.
pomor45
pomor45
вчера в 22:38
В ЦСКА решили завести подсобное хозяйство по виноделию и срочно потребовался Давила.
Red blu
Red blu
вчера в 22:20
Файзулаев + Давила, вот и второй новичок.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:15
Почему домой?
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:06
Пресс-служба в Telegram показала, как новичок ЦСКА Виктор Давила посетил домашний стадион армейцев.......
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:55
Вся надежда что Давила будет всех давить!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:31
Так то еще надо минимум 2-3 игрока, чтобы хоть в рпл достойно пройти сезон
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:29
сперва показалось вы Дибалу берёте
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:47
Будем надеяться, новый футболист усилит вашу атаку!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:45
В курсе.Но это другое...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:43
Я не могу ему написать, но ты сообщи, что Виктор Давила на порядок белее Сантоса, Вендела, Ренана и Бариоса- самых бледнолицых в Зените. Он видимо не в курсе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:41
Придется потерпеть , немного. Агапов уже в общей группе, Гайич тоже. Останется в лазарете один Дивеев. Придется до зимы без него обходиться. А в атаке появится вариативность. Мухин все таки опорник , играет в атаке, а этот парень чилиец заменит Караскаля.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:38
Ну теперь комплект.....
Антон "Мазила"......и Виктор "Давила"....
Capral
Capral
вчера в 20:33
А почему не защитник? В атаке, худо-бедно справляются, но в защите катастрофа. Ладно, в любом случае- Удачи ЦСКА и его новому футболисту!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:13
Миллеровским путём идёте вперёд,товарищи!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 20:12
Неважно какого цвета кошка,лишь бы Давила крыс.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 20:11
Не важно, лишь бы хорошо забивал. ВВФ определит ему место.
Mi6
Mi6
вчера в 20:07
Так форвард или атакующий полузащитник?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:51
Кто бы.... говорил!))
Все клубы берут, но выделяется один и одним - ценой, угадайте... На "З" начинается на "т" заканчивается)
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 19:38
Долгожданный трансфер и, надеюсь, не последний для ЦСКА
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:33
Наконец то хорошая новость появилась, добро пожаловать Виктор в ЦСКА.!
isamsn
isamsn
вчера в 19:32
Хорошая новость.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:32
Зенит покупает бразильцев, ЦСКА чилийца. ))).
Будь здрав.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:13
Сборная Чили нормалек
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:08
Россиян продают, негров покупают...
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