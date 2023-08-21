Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ»

ЦСКА объявил об уходе из команды хавбека Бахтиёра Зайнутдинова.
Футболист сборной Казахстана продолжит карьеру в «Бешикташе».
Зайнутдинов обратился к фанатам:
Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!
Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе как ПФК ЦСКА — о таком я даже и не мог мечтать в детстве.
Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.
И помните, вы — лучшие болельщики в мире!
Пора уже болельщикам не игроков обвинять, а с руководства спросить почему так получается.
Пора уже болельщикам не игроков обвинять, а с руководства спросить почему так получается.
Или его ушли
Или его ушли
Удачи Бахти в Турции.
Удачи Бахти в Турции.
Акинфеева на все позиции?
Акинфеева на все позиции?