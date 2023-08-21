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Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ»

вчера, 17:33

ЦСКА объявил об уходе из команды хавбека Бахтиёра Зайнутдинова.

Футболист сборной Казахстана продолжит карьеру в «Бешикташе».

Зайнутдинов обратился к фанатам:

Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ПФК ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!

Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе как ПФК ЦСКА — о таком я даже и не мог мечтать в детстве.

Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

И помните, вы — лучшие болельщики в мире!

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:14
В нормальном чемпионате поиграет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 02:46
Бегут из ЦСКА, бегут без оглядки, бегут заграницу, бегут к конкурентам, даже в Спартак и Зенит побежали.
Пора уже болельщикам не игроков обвинять, а с руководства спросить почему так получается.
pomor45
pomor45 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 22:46
Виктор Давила.
Red blu
Red blu
вчера в 22:11
Спасибо за игру Бахтиер, и удачи в новом клубе.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:37
Почему-то власти ЦСКА последних лет упорно выкорчёвывают футболистов-универсалов,могущих быть палочкой -выручалочкой.А причина расставания(чаще всего-"благородная",связанная с естественной потребностью индивидуального роста)тут неважна. Так получается...
Mi6
Mi6
вчера в 20:09
На одно светлое пятно стало меньше…
sova147
sova147 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:51
Может ещё вернётся, удачной игры!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:33
А почему он ушёл?
Или его ушли
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:23
Вот никак в голове не укладывается - за сборную Казахстана играет, для ЦСКА ... не подходит...
izrafel
izrafel
вчера в 18:22
Ну вот очередной трансфер от ЦСКА.... правда не на вход, а на выход. У меня только один вопрос: кто будет играть у коняшек????
shlomo
shlomo
вчера в 18:17
Серьезная потеря для ЦСКА ещё и с учётом универсальности Бахи. Спасибо за вклад в успехи команды и удачи в новом клубе!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:17
Ощутимая потеря для ЦСКА, универсальный игрок таких поискать .
Удачи Бахти в Турции.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:52
Удачи брат с соседнего Казахстана!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:52
Удачи парню, на повышение пошёл!))
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:51
кто играть остается?
Акинфеева на все позиции?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:37
Молодец Бахтиёр перешёл достойно - с уважением к болельщикам.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:34
Удачи в новом клубе...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:34
Удачи тебе!
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