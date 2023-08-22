Представители «Зенита» не летали в Лиссабон для переговоров по Нересу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации про то, что представители клуба вылетают в Лиссабон для переговоров по трансферу полузащитника Давида Нереса.
Представители «Зенита» вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу? Эта информация не соответствует действительности.
Идёт охота —
На загорелых форвардов
Матёрых и щенков! )...
Идёт охота —
На загорелых форвардов
Матёрых и щенков! )...
Нерес является воспитанником бразильского "Сан-Паулу" и выступает за "Бенфику" с 2022 года"
...будет странно если не Нерес приедет...
Нерес является воспитанником бразильского "Сан-Паулу" и выступает за "Бенфику" с 2022 года"
...будет странно если не Нерес приедет...