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Представители «Зенита» не летали в Лиссабон для переговоров по Нересу

вчера, 20:45

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации про то, что представители клуба вылетают в Лиссабон для переговоров по трансферу полузащитника Давида Нереса.

Представители «Зенита» вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу? Эта информация не соответствует действительности.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:49
ок, на нейтральной территории торговались
drug01
drug01 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:11
Это будет очень забавно!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Мечет евробаксы)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
Медведь пошёл на Нерес(т)...
lotsman
lotsman
вчера в 21:29
В Лиссабон не летали, по телефону переговорили о предварительных условиях.)
Futurista
Futurista
вчера в 21:27, ред.
Идёт охота на бразил,
Идёт охота —
На загорелых форвардов
Матёрых и щенков! )...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:26, ред.
"Зенит" предложил за игрока 30 миллионов евро и 5 миллионов евро бонусами, но "Бенфика" отказала. Отмечается, что российский клуб готовит новое предложение по нападающему.
Нерес является воспитанником бразильского "Сан-Паулу" и выступает за "Бенфику" с 2022 года"

...будет странно если не Нерес приедет...
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:10
Ну не летали и ладно
протон
протон
вчера в 21:06
Более свежая информация - представители Зенита не полетят в Лиссабон. Они поедут в автомобилях. Экономия средств позволит прикупить ещё одного футболиста. Его фамилия пока не разглашается.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:46
Поговаривают весь Лиссабон сам приедет к Медведеву....
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