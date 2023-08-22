Барриос сообщил, что «Ноттингем Форест» предложил ему контракт

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии подтвердил, что у него есть предложение от «Ноттингем Форест».

Разговоры из вне — это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените».