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Барриос сообщил, что «Ноттингем Форест» предложил ему контракт

вчера, 15:12

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос подтвердил, что у него есть предложение от «Ноттингем Форест».

Разговоры из вне — это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените».

Ранее сообщалось, что колумбиец хочет покинуть Санкт-Петербург. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал эту информацию бредом.

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Все комментарии
kolkor58
kolkor58
вчера в 19:17
Очередной вброс.....
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:56
Ожидаемо. Сейчас будут писать "Без Барриуса"
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:32
Евро кубков еще лет 5ть не будет,как минимум,че здесь делать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:49, ред.
Утром стулья...вечером деньги...
Сначала привезите условного Нереса из Бенфики...потом проводы Барриосу делайте...
xajaks
xajaks
вчера в 16:53
Бред сумасшедшего.....
Сп62
Сп62
вчера в 16:04
Пока пренадлежит Зениту. Завтра дадут больше (как Малкому) и скажет до свидания.
d3rswfyq9d9t
d3rswfyq9d9t
вчера в 16:01
Пора валить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:54
Лесники в прошлом году выскочили в люди, а так, с прошлого века до 2022 года сидели в английском пердиве и собирали грибы в своем знаменитом графстве...
Летом, правда, их хозяин этапировал футболистов на прогулку к себе на Родину в Грецию....)
Газ Газпрома и греческий судовладелец... Почувствуй разницу....) Барриос это за версту, в обе стороны ветра, слышит...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:41
ОН это наговорил,или написал? Если второе,то подскажите ему,что по-русски правильно пишется "извне",то есть-слитно.
adekvat
adekvat
вчера в 15:31
Сегодня защищаю цвета, а завтра рвану в Англию, аж пыль столбом стоять будет.
Гость
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