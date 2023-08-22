Барриос сообщил, что «Ноттингем Форест» предложил ему контракт

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос подтвердил, что у него есть предложение от «Ноттингем Форест».
Разговоры из вне — это нормально. Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингем Форест», но я на сто процентов сосредоточен на «Зените».
Ранее сообщалось, что колумбиец хочет покинуть Санкт-Петербург. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал эту информацию бредом.
Летом, правда, их хозяин этапировал футболистов на прогулку к себе на Родину в Грецию....)
Газ Газпрома и греческий судовладелец... Почувствуй разницу....) Барриос это за версту, в обе стороны ветра, слышит...
Летом, правда, их хозяин этапировал футболистов на прогулку к себе на Родину в Грецию....)
Газ Газпрома и греческий судовладелец... Почувствуй разницу....) Барриос это за версту, в обе стороны ветра, слышит...