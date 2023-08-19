19 августа ожидается объявление о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда «Реал Сосьедад» объявит о переходе полузащитника Арсена Захаряна, а также с чем связана задержка трансфера.
Ждите сегодняшнего вечера. У «Реала Сосьедад» сейчас игра. Объявление будет сегодня после матча.
С чем связана задержка трансфера? В этой сделке было больше участников, чем просто два клуба. Поэтому требовалось немного времени, чтобы найти вариант, который устроит всех.
Мы планируем усиление в ближайшие недели. На позицию Захаряна в том числе.
Можно и с одного аккаунта обыгрывать клонов...
Они практически нацелены на угадывание одной ставки, но это не всегда проходит. В группе я побеждал....
А так играю в свое удовольствие...
Удачи, почти земляку)
Извиняюсь за вторжение в ваш диалог.
Можно и с одного аккаунта обыгрывать клонов...
Они практически нацелены на угадывание одной ставки, но это не всегда проходит. В группе я побеждал....
А так играю в свое удовольствие...
Удачи, почти земляку)
Извиняюсь за вторжение в ваш диалог.
Я привержен традициям и вот уже более 10 лет захожу на соккер исключительно с компа
Я привержен традициям и вот уже более 10 лет захожу на соккер исключительно с компа
Не знаю для чего так сделано, но наверно какой-то смысл в этом есть
И почитав здесь сообщения я узнал что у некоторых по несколько десятков клонов. Я понял что одним аккаунтом не имеет смысла участвовать в этом конкурсе. Клоны тупо количеством задавят
Не знаю для чего так сделано, но наверно какой-то смысл в этом есть
И почитав здесь сообщения я узнал что у некоторых по несколько десятков клонов. Я понял что одним аккаунтом не имеет смысла участвовать в этом конкурсе. Клоны тупо количеством задавят