19 августа ожидается объявление о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда «Реал Сосьедад» объявит о переходе полузащитника , а также с чем связана задержка трансфера.

Ждите сегодняшнего вечера. У «Реала Сосьедад» сейчас игра. Объявление будет сегодня после матча.

С чем связана задержка трансфера? В этой сделке было больше участников, чем просто два клуба. Поэтому требовалось немного времени, чтобы найти вариант, который устроит всех.

Мы планируем усиление в ближайшие недели. На позицию Захаряна в том числе.