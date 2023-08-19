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19 августа ожидается объявление о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

вчера, 17:58

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда «Реал Сосьедад» объявит о переходе полузащитника Арсена Захаряна, а также с чем связана задержка трансфера.

Ждите сегодняшнего вечера. У «Реала Сосьедад» сейчас игра. Объявление будет сегодня после матча.

С чем связана задержка трансфера? В этой сделке было больше участников, чем просто два клуба. Поэтому требовалось немного времени, чтобы найти вариант, который устроит всех.

Мы планируем усиление в ближайшие недели. На позицию Захаряна в том числе.

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Все комментарии
Omanga
Omanga
вчера в 19:51
Надоел уже этот сериал по переходу Захаряна на испанскую лавку.
pomor45
pomor45
вчера в 19:02
Эпопея покруче, чем с Месси, Роналду и другими мировыми топами, а кончится всё Карабахом.
alexgurzan
alexgurzan ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Наведите указатель мыши на дизлайк и должно всплыть окошко, как на скриншоте.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:31, ред.
Не самое главное событие в футболе
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:27
Привет коллега!
Можно и с одного аккаунта обыгрывать клонов...
Они практически нацелены на угадывание одной ставки, но это не всегда проходит. В группе я побеждал....
А так играю в свое удовольствие...
Удачи, почти земляку)
Извиняюсь за вторжение в ваш диалог.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:22
Спасибо. Сделайте пожалуйста скрин. У меня точно нет возможности нажать на дизлайки и посмотреть
Я привержен традициям и вот уже более 10 лет захожу на соккер исключительно с компа
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:20
Была как-то мысль поучаствовать в конкурсе прогнозов. Я про него узнал так как сообщения из этого чата с хештегом Конкурс прогнозов в разные темы попадают
Не знаю для чего так сделано, но наверно какой-то смысл в этом есть
И почитав здесь сообщения я узнал что у некоторых по несколько десятков клонов. Я понял что одним аккаунтом не имеет смысла участвовать в этом конкурсе. Клоны тупо количеством задавят
Сп62
Сп62
вчера в 18:18
Можно ничего не объявлять. Всё и так ясно без объявлений.
alexgurzan
alexgurzan ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:15
Могу сделать скриншот, вы пользуетесь мобильной версией или заходите с компьютера на полную?
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:09
Спасибо за ответ. Но нажать на дизлайки нет технической возможности. Они не активные. Может сделать фото и здесь разместить что бы было понятнее?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:00
Интригу тянут до последней минуты.)
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