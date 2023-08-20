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Агент Карраскаля высказался на тему возможного ухода своего клиента из ЦСКА

вчера, 14:24

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Родриго Лопес высказался о возможном переходе игрока в другой клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что колумбиец близок к трансферу в московское «Динамо».

Хорхе близок к уходу из ЦСКА? Таких договорённостей нет, на данный момент ничего нового, идут переговоры.

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112910415
112910415
сегодня в 06:58
чему быть, того не миновать
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:54
Итоги дискуссии среди доброжелателей ЦСКА(оценка без иронии) :
1.В ЦСКА всё по-прежнему складно и под контролем,а срывы-отог роста и изменения команды.
2. Что-то в ЦСКА сломалось,а скрытое под прессом " как всегда успешного руководства" прорывается наружу, оставляя всё больше и больше вопросов,речи о которых ранее просто не шло.
Shupshup
Shupshup ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:22
Ильзат свободным агентом ушёл из ЦСКА
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:19
Спасибо, Дружище!!! Взаимно- Удачи ЦСКА!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:16
Понятно, буду знать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:00
А кто " в мешке был куплен" после продажи Ахметова ? Роша, Мойзес и Гайич. И то, что он относительно прилично заиграл в Краснодаре ни о чем не говорит. А в ЦСКА дурака валял целый сезон, поэтому и был продан.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:58
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Как у тебя с математикой , - Был продан за 5 млн. В это же время, а возможно и на эти же деньги были куплены Мойзес, Роша, Медина и Караскаль. А чуть раньше Милан Гайич .
    И все они были куплены на деньги 💰 💰 💰 💰 💰 от продажи одного Ахметова ???)))
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Значит начнём с самого начала. Зачем продавать игрока который играет и является одним из самых креативных игроков на данный момент времени в Краснодар. И покупать весь этот сброд ??? Кроме Мойзеса и Роша и из раннее купленного у Локомотива Мухина никто так и не заиграл. Зачем покупать игроков в мешке , когда у тебя в наличие есть уже игрок который приносит пользу, тем более молодой и перспективный. Смотри игру Ахметова в Краснодаре.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:11
    Итак по порядку. Одна из форм финансирования клуба - это продажа игроков. Ахметов пришел в ЦСКА бесплатно. Был продан за 5 млн. В это же время, а возможно и на эти же деньги были куплены Мойзес, Роша, Медина и Караскаль. А чуть раньше Милан Гайич. Клуб , не имея богатого спонсора так живет. ЦСКА не может покупать, не продавая. А то, что Роша, Мойзес и Гайич лучше Ахметова понимают все. Тем более в ЦСКА в этот момент взяли Мухина, Обляков заиграл, Кучаев и Ахметов стал не нужным. Так бывает. Не надо никого осуждать и хвалить, не зная ситуацию изнутри.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:07
    Пока вариантов нет, но скоро они появятся.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:00
    Гинер давно уже номинал при новых хозяевах,цели и задачи которых не соответствуют спортивным ожиданиям.Будет сбыт-продадут и Гинера.
    А в защите прекрасно помогает Забалуйный.Ну как вчера...Хотя,правды ради,бывает и полезен.Но если предположить,что на поле Карраскаль и его при стандарте у своих ворот оставляют в центре поля,то уверен,что 12 из 14 команд оставят против него не менее двух,а то и трёх игроков.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 16:55
    Раз при всех тренерских неудачах сложный характером игрок с очень высоким потенциалом не выходит на поле,то ясно,что его песенка в этом клубе спета.Далее только ожидание новости о уходе.
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:51
    Всё взаимно дружище. ✊️
    Да Ахметов сейчас феерит в Краснодаре. Какой у парня дриблинг, видение поля ,ситуацию читает, отличный пас. Удивительно как он остался неудел для ЦСКА.
    Думаю Динамо с Личкой ещё только начинают набирать ход . Всё ещё впереди. Удачи тебе и твоей команде ! ✌️✊️🙋🏻‍♂️
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Ждёмс...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:17
    Привет Витя!
    Вполне возможно, ожидаем.
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Приветище, Дружище!!!
    Так оказывается еще и Ахметова отдали?! Ну, этого я не знал. То что творится в ЦСКА, не просто бесхозяйственность- это безумие!!! Конечно, всех тонкостей мы не знаем в армейской команде, но по меньшей мере- это ненормально. А так, Игорь- во всём с тобой согласен! Добавить нечего. Хочу пожелать болельщикам ЦСКА, и тебе, в частности, Игорь- кардинально поменять ситуацию, потому что без ЦСКА, как соискателя на медали- чемпионат теряет смысл!!!

    Вобщем, Удачи!!!
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:00, ред.
    Доброго времени суток дружище ! ✊️
    На все сто процентов согласен с твоей теорией . Сам в шоке того что творится внутри клуба. И началось это с того ,когда ЦСКА по какой-то странной для меня причине отдали Ахметова в Краснодар , который сейчас там феерит. И пошло и поехало, своих отдаём потом покупаем тех которые по тем или иным причинам не пригодились , что и говорит о проблемах внутри клуба . Видимо нет уже той полной власти и солидарности у команды Гинера Бабаева с пришлыми . Есть вопросы и к тренерскому штабу во главе с Федотовым , такие же как и у тебя . Да и вечная вера в идеал Заболотного уже если честно даже напрягает у которого КПД почти равно нулю , а также никакого футбольного интеллекта у него я невижу. Даже сравнивать его с Дзюбой не буду. Ему до Дзюбы как до Китая пешком . Да и обстановка тренер - игрок , напоминает мне ситуацию в Ювентусе с Аллегри, который из-за того что Дибала также не хотел играть в обороне, просто избавлся от него, и точно также без глубины состава играл со стариками , хотя у Юве есть своя отличная молодёжь, вообщем и т.д и т.п . Однако исходя из того что сейчас происходит внутри клуба и самой игры команды, то можно коротко резюмировать , - ЦСКА в этом сезоне с таким составом и подходом точно не будет бороться за чемпионство . Ну вот как-то так если в кратце на мой субъективный взгляд . В любом случае болею и переживаю за ЦСКА и желаю только Удачи !
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:49, ред.
    Привет, Олег!
    Ну, это как сказать. В этом случае многое зависит от тренера, как он, тренер распорядится возможностями футболиста. Федотов, как мне кажется в определенной мере диктатор. Личка- либерал, добряк. Если найти подход к футболисту- он вполне может заиграть.

    Да, вот, Олег, тебе яркий пример из истории твоего Спартака! В 1979г., в Спартаке, между Бесковым и нападающим Гладилиным возникла ссора и Гладилин ушел в Кайрат. Гладилина в Спартаке называли "Палочка-выручалочка" Спартака! В Кайрате, Гладилин неплохо вписался и даже косвенно, на финише сезона помог Спартаку стать чемпионом! Случилось это, в игре Кайрат-Динамо Киев, когда единственный гол, Кайрат забил с пенальти, заработанный, именно Гладилиным.

    К слову сказать, после ухода Гладилина, начальник команды Старостин воскликнул: "Он нигде играть не будет! Я, лично- позабочусь об этом"!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:38
    Да это "Троянский конь"!
    В ЦСКА не хочет играть, а в Динамо зафиерит? )) Ну-ну..
    Capral
    Capral
    вчера в 15:25
    Конечно, всё то, что происходит сейчас в ЦСКА, называется одним словом- БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ!!! Не смогли или не захотели вернуть Фернандеса. Ушел Медина. Теперь, еще одна, существенная потеря. Я всегда Уважал и Уважаю Гинера. Но мне трудно понять его действия. В команде, фактически некому играть, что особенно проявилось во вчерашней игре с ДИНАМО, где ЦСКА, весь 1й тайм действуя очень слаженно и по хозяйски, фактически провалил тайм 2й, только ввиду отсутствия глубины состава. В ЦСКА громадная проблема кадров, а важнейших игроков команды отдают направо и налево. Теперь, Федотов. Однозначно- один из лучших, если не лучший российский тренер! Да, известно, что у Федотова все атакуют все защищаются, но Караскаль не любит бежать в защиту и поэтому, якобы, Федотову он не нужен. Ну, честно признаюсь, для меня это дикость. Ну не хочет Караскаль выполнять эти функции, найди другого человека на это место, но сохрани футболиста- у тебя играть некому!!! Ладно, Федотов не понимает, а Гинер куда смотрит?! Другое дело, если с финансами проблема в клубе, возможно в этом случае, есть необходимость продать игрока. И всё-таки, многое непонятно из того, что происходит в ЦСКА. С этим составом, армейцам будет крайне сложно бороться за медали или кубок.

    Посмотрел в записи вчерашную игру и по первому тайму, ЦСКА мне понравился больше. Если ДИНАМО, атаковало больше числом, то ЦСКА- атаковал исключительно по ситуации и только тогда, когда в этом была необходимость. Другими словами- армейцы очень бережно старались расходовать силы, учитывая жару и проблемы с кадрами. Вся защита команды- в лазарете. Вынужденные перестановки в обороне, причем не самые удачные, и, при всем этом из команды бегут футболисты. Вобщем, всё это конечно странно, но, имеем то, что имеем...
    баск
    баск
    вчера в 15:20
    Насколько мне известно, переход Карраскаля пока окочательно не улажен,
    хотя и обсуждается.
    ЦСКА готов его отдать, но у руководства Динамо консенсуса по игроку пока нет.
    Сидят и гадают на кофейной гуще- брать, не брать..

    Игрок-то любопытный, но куда девать его риски?..
    Пару лет назад с одним его землячком Себастьяном Вильей из БокаХуниорс, похожим на Карраскаля, Динамо уже вело переговоры, но отказалось от сделки.

    И правильно отказалось, сейчас этот парень не играет ни за Боку, ни за кого-либо ещё, чем занимается непонятно, на ТМ фигурирует как игрок с паузой в карьере
    и трансферной стоимостью, ушедшей в пол до нуля.
    Допрыгался..

    Динамо согласится на Карраскаля лишь в случае, если слово Лички станет решающим.
    Сам-то Личка очень даже хочет к себе этого игрока, видимо слишком верит
    в свою звезду человека, умеющего правильно общаться с латиносами.

    Ох, не переоценил бы он себя..
    Но если у Марцела получится, то Карраскаль, вероятно, может усилить Динамо.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:07
    Дыма без огня не бывает, или Скатертью дорога
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:06
    Что, его на цепочке держат?
    drug01
    drug01
    вчера в 14:40
    Значит скоро уйдёт!!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:25, ред.
    Да уже все всё знают, что за спектакль ещё от агента.
    Гость
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