Агент Карраскаля высказался на тему возможного ухода своего клиента из ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Родриго Лопес высказался о возможном переходе игрока в другой клуб.
Ранее в СМИ появилась информация, что колумбиец близок к трансферу в московское «Динамо».
Хорхе близок к уходу из ЦСКА? Таких договорённостей нет, на данный момент ничего нового, идут переговоры.
Посмотрел в записи вчерашную игру и по первому тайму, ЦСКА мне понравился больше. Если ДИНАМО, атаковало больше числом, то ЦСКА- атаковал исключительно по ситуации и только тогда, когда в этом была необходимость. Другими словами- армейцы очень бережно старались расходовать силы, учитывая жару и проблемы с кадрами. Вся защита команды- в лазарете. Вынужденные перестановки в обороне, причем не самые удачные, и, при всем этом из команды бегут футболисты. Вобщем, всё это конечно странно, но, имеем то, что имеем...
Посмотрел в записи вчерашную игру и по первому тайму, ЦСКА мне понравился больше. Если ДИНАМО, атаковало больше числом, то ЦСКА- атаковал исключительно по ситуации и только тогда, когда в этом была необходимость. Другими словами- армейцы очень бережно старались расходовать силы, учитывая жару и проблемы с кадрами. Вся защита команды- в лазарете. Вынужденные перестановки в обороне, причем не самые удачные, и, при всем этом из команды бегут футболисты. Вобщем, всё это конечно странно, но, имеем то, что имеем...