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Алип не покинет «Зенит» в это трансферное окно

вчера, 14:11

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип не покинет «Зенит». Сообщается, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак не хочет отпускать игрока, так как травмированы два центральных защитника Дмитрий Чистяков и Родригао.

Ранее сообщалось, что Алипом интересуются турецкие клубы, но «Зенит» не устраивают их предложения.

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 6 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
вчера в 18:00
Алип вполне может проявить себя и в Зените, нужно больше давать играть.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:07, ред.
Никому не нужен Алип-
вот так влип, Нуралы,так влип!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:42
Алип прибавил, в сравнении с прошлым сезоном. Заметно выросла скорость. На данный момент выглядит лучше и надежней Ренана.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:34
В общем взяли третьим запасным. Так в классе не вырастешь.
lotsman
lotsman
вчера в 14:27, ред.
Алип, скорее всего, будет доигрывать сезон в Зените. А Зенит продолжает пытатсья найти замену Малкому. По некоторой информации, Зенит готов сделать новое предложение по 26-летнему Нересу, которое составит 45 млн евро. Предыдущее предложение Зенита составило 35 млн. Ранее сообщалось, что игрок не готов переходить в Зенит из-за политической ситуации в России. Нерес рассматривается Зенитом в качестве замены Малкому. Он выступает за Бенфику. В минувшем сезоне он провел 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:22
Хороший игрок. Пригодится Зениту
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:17
Семаку виднее, но я бы его всё-таки продал...
Гость
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