Алип не покинет «Зенит» в это трансферное окно

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вчера, 14:11

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана не покинет «Зенит». Сообщается, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак не хочет отпускать игрока, так как травмированы два центральных защитника Дмитрий Чистяков и Родригао.

Ранее сообщалось, что Алипом интересуются турецкие клубы, но «Зенит» не устраивают их предложения.

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 6 матчей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2025 года.