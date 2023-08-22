«Динамо» согласовало переход Карраскаля

Полузащитник ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в «Динамо».
Сумма трансфера — 6 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. Игрок подпишет четырёхлетний контракт.
Полузащитник ЦСКА и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в «Динамо».
Сумма трансфера — 6 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов. Игрок подпишет четырёхлетний контракт.
Мы за ценой не постоим,вдогонку скажем,что хрен с ним!!!
Мы за ценой не постоим,вдогонку скажем,что хрен с ним!!!