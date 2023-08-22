Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Динамо» согласовало переход Карраскаля

Сортировать
Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:12
Получается,что потраченные на него средства отбить не удалось.Ну это по-нынешнему,по-"армейски"!
Мы за ценой не постоим,вдогонку скажем,что хрен с ним!!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:29
Сначала была информация, что отдали за 5,5 лямов, а эти цифры уже поприятней. Судя по предыдущим его клубам он здорово начинает, а потом скисает, в силу своего скверного характера. Что ж пусть теперь радует динамовских болельщиков, а мы подыщем другого.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:03
Хорошо впарили балласт....6+ 2 млн.евро....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:38
Ну наконец то разрешилось,пусть поиграет в Динамо.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:24
сам не знаю, и мне интересно
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:03
Ну, разве-что...
112910415
112910415
вчера в 12:55
наверно, нужен зачем-то
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:50
Для солидности.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:06
Думаю что от его перехода Динамо не особо и выиграет...
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:50
Вы бы лучше тренера взяли...
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:39
А я бы взял и Караскаля.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:27
А зачем вам Медина?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:22
Личка из него человека делать будет). У Федота не получилось.
sihafazatron
sihafazatron ответ 2g62mxrvcndw (раскрыть)
вчера в 10:57
Тогда пусть 3 очка вернут!)
2g62mxrvcndw
2g62mxrvcndw
вчера в 10:55
Видать на Караскаля играли в последнем дерби
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:52
Зачем он динамикам, не пойму
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 