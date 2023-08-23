Испанская футбольная федерация рассмотрит дело главы организации

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сегодня, 00:39

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение созвать в срочном порядке внеочередную генеральную ассамблею, которая состоится в пятницу, 25 августа, в штаб-квартире организации в Лас-Росасе. Она начнётся в 12:00.

Будет рассмотрено дело главы RFEF , который поцеловал в губы футболистку женской сборной Испании Хенни Эрмосо после победы национальной команды на чемпионате мира.

Рубиалес сможет дать все необходимые разъяснения по этому вопросу. Сам он не намерен подавать в отставку. Ранее глава организации принёс извинения за свой поступок.