Испанская футбольная федерация рассмотрит дело главы организации

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение созвать в срочном порядке внеочередную генеральную ассамблею, которая состоится в пятницу, 25 августа, в штаб-квартире организации в Лас-Росасе. Она начнётся в 12:00.
Будет рассмотрено дело главы RFEF Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы футболистку женской сборной Испании Хенни Эрмосо после победы национальной команды на чемпионате мира.
Рубиалес сможет дать все необходимые разъяснения по этому вопросу. Сам он не намерен подавать в отставку. Ранее глава организации принёс извинения за свой поступок.
но и вселенский скандал ни к чему
но и вселенский скандал ни к чему
С такими устоями скоро рядовому европейцу будет опасно даже смотреть на противоположный пол, а свою гетеросексуальность нужно будет тщательно скрывать от общества, как что-то ненормальное, выходящее за рамки приличия и морали.
С такими устоями скоро рядовому европейцу будет опасно даже смотреть на противоположный пол, а свою гетеросексуальность нужно будет тщательно скрывать от общества, как что-то ненормальное, выходящее за рамки приличия и морали.
В 13:00 казнь отступника...
В 14:00 гей-парад...
В 13:00 казнь отступника...
В 14:00 гей-парад...
Таким не место в спорте. Кстати, выходок таких не в первый раз.
Люди, это глава федерации футбола Испании. Я бы понял еще, если бы поцеловал в щечку, в руку, в запястье. ну, в губы. А может, у этой дамы есть муж и дети, которым не понравилось. Сейчас начнут говорить: А вот если бы мужик был, то все простили. Очнитесь! Целовать в губы женщину, даже если ты знаком с ней, главе федерации не позволительно по этике. Я лично считаю это позорным актом. Эмоции нужно уметь сдерживать. Этот человек второй раз такое вытворяет более того еще есть другие скандалы с участием этого лысого персонажа.
Таким не место в спорте. Кстати, выходок таких не в первый раз.
Люди, это глава федерации футбола Испании. Я бы понял еще, если бы поцеловал в щечку, в руку, в запястье. ну, в губы. А может, у этой дамы есть муж и дети, которым не понравилось. Сейчас начнут говорить: А вот если бы мужик был, то все простили. Очнитесь! Целовать в губы женщину, даже если ты знаком с ней, главе федерации не позволительно по этике. Я лично считаю это позорным актом. Эмоции нужно уметь сдерживать. Этот человек второй раз такое вытворяет более того еще есть другие скандалы с участием этого лысого персонажа.