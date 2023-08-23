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Испанская футбольная федерация рассмотрит дело главы организации

сегодня, 00:39

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение созвать в срочном порядке внеочередную генеральную ассамблею, которая состоится в пятницу, 25 августа, в штаб-квартире организации в Лас-Росасе. Она начнётся в 12:00.

Будет рассмотрено дело главы RFEF Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы футболистку женской сборной Испании Хенни Эрмосо после победы национальной команды на чемпионате мира.

Рубиалес сможет дать все необходимые разъяснения по этому вопросу. Сам он не намерен подавать в отставку. Ранее глава организации принёс извинения за свой поступок.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:31
Эмоции перехлестывали через край после победы сборной. Но вот тогда надо было целовать всех футболисток и не делать исключения.
112910415
112910415
сегодня в 07:01
функционер не прав
но и вселенский скандал ни к чему
xf96dnt9k7b4
xf96dnt9k7b4
сегодня в 05:57, ред.
Лёня Брежнев у них там походу просто пожизненное получил бы
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:14
До чего дожили - позор...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 03:45
Поцелуй мужчиной женщины, - что может быть более страшным и бесчеловечным преступлением в современной Европе! Это же по сути надругательство над всеми высочайшими моральными устоями и принципами "цивилизованной" Европы! Преступление, можно сказать, против человечества!

С такими устоями скоро рядовому европейцу будет опасно даже смотреть на противоположный пол, а свою гетеросексуальность нужно будет тщательно скрывать от общества, как что-то ненормальное, выходящее за рамки приличия и морали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:17
В 12:00 суд над Рубиалесом...
В 13:00 казнь отступника...
В 14:00 гей-парад...
протон
протон
сегодня в 00:53, ред.
Сколько же дам оказалось опорочено Рубиалесом в результате этого поцелуя.
Таким не место в спорте. Кстати, выходок таких не в первый раз.
Люди, это глава федерации футбола Испании. Я бы понял еще, если бы поцеловал в щечку, в руку, в запястье. ну, в губы. А может, у этой дамы есть муж и дети, которым не понравилось. Сейчас начнут говорить: А вот если бы мужик был, то все простили. Очнитесь! Целовать в губы женщину, даже если ты знаком с ней, главе федерации не позволительно по этике. Я лично считаю это позорным актом. Эмоции нужно уметь сдерживать. Этот человек второй раз такое вытворяет более того еще есть другие скандалы с участием этого лысого персонажа.
Гость
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