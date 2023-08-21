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Глава испанской федерации извинился за то, что поцеловал футболистку

вчера, 20:40

Глава испанского футбола Луис Рубиалес извинился за то, что поцеловал футболистку сборной Испании во время церемонии награждения после финала женского ЧМ.

Безусловно, я допустил ошибку. Это случилось в момент максимальной эмоциональности, без каких-либо дурных намерений, без какой-либо недобросовестности. Но произошло то, что произошло, это было очень спонтанно.

Поступок Рубиалеса после финала вызвал волну критики в Испании и соцсетях. Функционера обвиняли в сексуальном насилии и неподобающем поведении.

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Перевод с as.com
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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 14:36
Европа совсем сдурела от своих секс понятияй!Взять в жены министру обороны Люксембурга мужика-это нормально,а проявить мало-мальскую нежность к девушке,которая только что взяла золото в футболе это подлежит осуждению всей гейропы.Испанцы!Где ваше преклонение перед женщиной!!!Мужики-на рога вас всех быков в корридах!
Cockfighting
Cockfighting
сегодня в 12:00
Я худею с таких персонажей, которые даже на секунду не задумываются о личной жизни той или иной девушки , но зато прекрасно понимают, что при таких обстоятельствах в табло не прилетит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:25
Почитал комментарии. М-да, мы в десятки раз хуже испанца.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:24
Жаль, что не вдул ей на радостях 🤣🤣🤣
stromshik
stromshik
сегодня в 07:17
А извинялся на коленях? Если нет, то это неискренне.
R. Carlos
R. Carlos ответ xrmj4twg3jhy (раскрыть)
сегодня в 06:56
А откуда такая информация ?
xrmj4twg3jhy
xrmj4twg3jhy
сегодня в 02:59
Если б поцеловал футболиста, особенно тридвараса, ничё бы ему не было
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:27, ред.
До конца, он уже не может- конец не работает.
r65yx2y3dsqy
r65yx2y3dsqy
вчера в 23:42
Теперь старый извращенец будет выкручиваться
pomor45
pomor45
вчера в 23:21
Он же не знал, что она стерва. Это же безобразие. Целовал на людях взасос, а на ночь не пригласил. Получил по заслугам - будешь доводить дело до конца.
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:16
За что держала?
протон
протон
вчера в 23:12
Целовать в губы без спроса незнакомого человека - это очевидная не норма. Это даже обсуждать странно. Тем более он её руководитель (хотя это и не важно).
Максимум что он мог сделать это пожать ей руку и следовать формальности.
Сказочный персонаж этот Рубиалес. Не первый раз попадает в скандальную ситуацию. Он обвинялся в хищении средств федерации и их трате на личные вечеринки. Ещё в отмывании денег при организации Суперкубка в Аравии.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:50
У них в испании (да и не только испании!) мужики после забитого гола так прыгают друг на друга, обнимают и целуются и это норм. А поцеловать девушку это значит попытка насилия)) нет слов
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:27
Успокаивает то, что он признался в отсутствии "какой - либо недобросовестности", я правильно понял - при поцелуе. То есть, всё таки гад присосался... Небось и язылом залез девке под губу, а иначе почему она ручонкой его держала...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:20
В качестве извинений заставят поцеловать мужика?
Futurista
Futurista
вчера в 21:08, ред.
Так...ну с этим эпизодом понятно, а перед королевой гишпанской когда извиняться будет?)...

Futurista
Futurista
вчера в 20:53
shlomo
shlomo
вчера в 20:51
Ну что сказать.... слюноотсасыватель нужно применять заранее
Elliada
Elliada
вчера в 20:51
Уже считай уволен
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:50
Простите,я переборщил слегка,поскольку думал,что целую мужика!
112910415
112910415
вчера в 20:47
теперь жениться надо, голубчик ! )
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:46
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:43
Что происходит в Европе?
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:41
Да, он просто не мачо
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