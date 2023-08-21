Глава испанской федерации извинился за то, что поцеловал футболистку

Глава испанского футбола Луис Рубиалес извинился за то, что поцеловал футболистку сборной Испании во время церемонии награждения после финала женского ЧМ.
Безусловно, я допустил ошибку. Это случилось в момент максимальной эмоциональности, без каких-либо дурных намерений, без какой-либо недобросовестности. Но произошло то, что произошло, это было очень спонтанно.
Поступок Рубиалеса после финала вызвал волну критики в Испании и соцсетях. Функционера обвиняли в сексуальном насилии и неподобающем поведении.
Максимум что он мог сделать это пожать ей руку и следовать формальности.
Сказочный персонаж этот Рубиалес. Не первый раз попадает в скандальную ситуацию. Он обвинялся в хищении средств федерации и их трате на личные вечеринки. Ещё в отмывании денег при организации Суперкубка в Аравии.
Максимум что он мог сделать это пожать ей руку и следовать формальности.
Сказочный персонаж этот Рубиалес. Не первый раз попадает в скандальную ситуацию. Он обвинялся в хищении средств федерации и их трате на личные вечеринки. Ещё в отмывании денег при организации Суперкубка в Аравии.
https://youtu.be/Sarp0eW1smQ?feature=shared