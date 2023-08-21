Глава испанской федерации извинился за то, что поцеловал футболистку

1692639630

вчера, 20:40

Глава испанского футбола извинился за то, что поцеловал футболистку сборной Испании во время церемонии награждения после финала женского ЧМ .

Безусловно, я допустил ошибку. Это случилось в момент максимальной эмоциональности, без каких-либо дурных намерений, без какой-либо недобросовестности. Но произошло то, что произошло, это было очень спонтанно.

Поступок Рубиалеса после финала вызвал волну критики в Испании и соцсетях. Функционера обвиняли в сексуальном насилии и неподобающем поведении.