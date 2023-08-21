Глава испанского футбола на финале женского ЧМ угодил в ещё один скандал

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вчера, 14:44

Глава испанской федерации футбола угодил в еще один скандал после финала женского ЧМ .

Вчера в футбольном сообществе активно обсуждали поцелуй в губы, которым Рубиалес поздравил одну из футболисток испанской сборной во время вручения чемпионских наград.

Сегодня же в Сеть попали кадры, на которых Рубиалес трогает себя за гениталии в непосредственной близости от королевы Испании Летисии и ее 16-летней дочери Софии.

Ситуация с поцелуем уже вызвала скандал в Испании, а после нового эпизода у функционера может появиться еще больше проблем.