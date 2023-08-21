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Глава испанского футбола на финале женского ЧМ угодил в ещё один скандал

вчера, 14:44

Глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес угодил в еще один скандал после финала женского ЧМ.

Вчера в футбольном сообществе активно обсуждали поцелуй в губы, которым Рубиалес поздравил одну из футболисток испанской сборной во время вручения чемпионских наград.

Сегодня же в Сеть попали кадры, на которых Рубиалес трогает себя за гениталии в непосредственной близости от королевы Испании Летисии и ее 16-летней дочери Софии.

Ситуация с поцелуем уже вызвала скандал в Испании, а после нового эпизода у функционера может появиться еще больше проблем.

Глава испанского футбола на финале женского ЧМ угодил в ещё один скандал

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Перевод с thesun.co.uk Фото: The Sun
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:34
это уже валят Луиса !
завистники метят в его кресло !
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:06
Это зависть) Не у всех в 46 лет всё в порядке с этим)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:23
От чувств- с…И ничего позорного здесь нет, ну увлёкся старикан при виде молодой девки-чемпионки мира! А толпа вокруг провоцирует: «Давай, Луис Амиго, взасос ее!». А что ей-то? Жалко что ли? Чай, не заразный! Умеют сделать из мухи слона!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:05
Повторюсь по фото "Награждение..."
Обратите внимание как у спортсменки напряглись мышцы на руке, которая не отталкивает лысого и явно прижимает к себе...)
По Королеве и внучке ваще проблем нет - отмазка есть 100%%, европейская:
- Девочки! Да вы такие красивые, что и я захотел стать такой, но оторвать не получилось, отрежу!)))))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:08
Вышел Луис на крыльцо...)
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 17:03, ред.
это уже похуже, если вскрыть его приватные чаты, возможно будет и ещё похуже
izrafel
izrafel ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:20
Добра Вам!
По поводу "Руби а Лес"....:)))
- Илюша, если я поцелую берёзу сломаешь?
- конечно!
- а дуб?
- конечно!
- а сосну?
- тогда весь лес вырублю
idres
idres
вчера в 16:18
Эту ситуацию каждый видит по-своему, и это нормально. То, что называют "раздуванием", есть суть подсвечивания проблемы в более широком смысле....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:36
Кажется попал Луис...он же ничего не сделал! Только почесал свое ****.
nyq94td7zfwu
nyq94td7zfwu
вчера в 15:22
У дзюбана появился испанский сподвижник
Futurista
Futurista
вчера в 15:12
Вышел Луис на крыльцо, почесать свое яйцо)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:10
"Бес в ребро" - Луис "ударился во все тяжкие". ) - Так глядишь "привлекут" и фамилия окажется "в тему" - "Руби а Лес" )))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:09
Ну, это уже бред. щас за ним глаз да глаз. журналюги захотят раскопать хоть что-то
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:05
Ведёт себя как мужик. Но кого-то это не устраивает.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 15:01
А Лёв не только трогал, но еще и пробовал на аромат и вкус. Совсем уже с дуба рухнули, за собственные гениталии держаться нельзя, женщин целовать в губы нельзя. Дальше, видимо, будет как в фильме Разрушитель: только виртуальный секс в шлемах, только искусственное оплодотворение, запрет кофеина, табака, алкоголя, сладкого, мучного, острого, бранных слов, ракушки вместо туалетной бумаги и т.д.
Futurista
Futurista
вчера в 14:52
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:50, ред.
Да он чешет там. Откуда насекомые на лысине?). Ахахаха.
Гость
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