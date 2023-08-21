Глава испанского футбола на финале женского ЧМ угодил в ещё один скандал

Глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес угодил в еще один скандал после финала женского ЧМ.
Вчера в футбольном сообществе активно обсуждали поцелуй в губы, которым Рубиалес поздравил одну из футболисток испанской сборной во время вручения чемпионских наград.
Сегодня же в Сеть попали кадры, на которых Рубиалес трогает себя за гениталии в непосредственной близости от королевы Испании Летисии и ее 16-летней дочери Софии.
Ситуация с поцелуем уже вызвала скандал в Испании, а после нового эпизода у функционера может появиться еще больше проблем.
Обратите внимание как у спортсменки напряглись мышцы на руке, которая не отталкивает лысого и явно прижимает к себе...)
По Королеве и внучке ваще проблем нет - отмазка есть 100%%, европейская:
- Девочки! Да вы такие красивые, что и я захотел стать такой, но оторвать не получилось, отрежу!)))))
Обратите внимание как у спортсменки напряглись мышцы на руке, которая не отталкивает лысого и явно прижимает к себе...)
По Королеве и внучке ваще проблем нет - отмазка есть 100%%, европейская:
- Девочки! Да вы такие красивые, что и я захотел стать такой, но оторвать не получилось, отрежу!)))))