«Монако» спасся в матче против «Нанта», уступая 1:3

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сегодня, 00:07

«Монако» сыграл в гостях вничью 3:3 с «Нантом» в матче 3-го тура чемпионата Франции.

Мостафа Абдаллах вывел «Нант» вперед на 5-й минуте, реализовав пенальти. На 15-й Жан-Шарль Кастеллетто удвоил преимущество хозяев. Такуми Минамино отыграл один гол на 27-й минуте, но на 48-й всё тот же Абдаллах вновь укрепил лидерство своей команды. Несмотря на это, «Монако» успел отыграться: на 58-й минуте гол забил Виссам Бен-Йеддер, а на 85-й — Майрон Боаду.

Россиянин Александр Головин вышел в составе монегасков на поле с первых минут, но не отметился результативными действиями.

«Монако» лидирует с 7 очками. «Нант» идет 15-м с одним баллом.