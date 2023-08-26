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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Монако» спасся в матче против «Нанта», уступая 1:3

сегодня, 00:07
НантЛоготип футбольный клуб Нант3 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» сыграл в гостях вничью 3:3 с «Нантом» в матче 3-го тура чемпионата Франции.

Мостафа Абдаллах вывел «Нант» вперед на 5-й минуте, реализовав пенальти. На 15-й Жан-Шарль Кастеллетто удвоил преимущество хозяев. Такуми Минамино отыграл один гол на 27-й минуте, но на 48-й всё тот же Абдаллах вновь укрепил лидерство своей команды. Несмотря на это, «Монако» успел отыграться: на 58-й минуте гол забил Виссам Бен-Йеддер, а на 85-й — Майрон Боаду.

Россиянин Александр Головин вышел в составе монегасков на поле с первых минут, но не отметился результативными действиями.

«Монако» лидирует с 7 очками. «Нант» идет 15-м с одним баллом.

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24 августа
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Все комментарии
f6c8ymxqppvg
f6c8ymxqppvg
сегодня в 07:52
Жаль монегаски потеряли очки
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:43
Настоящая заруба , это ваша боевая ничья !)
ОПС
ОПС
сегодня в 07:35
Для зрителей, конечно хорошо, когда много голов. А Головин, если в этот раз не отметился результативными действиями, то может выстрелит в следующий раз.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:19
Пока Головин спит, Минамино становится одним из главных игроков в атаке Монако.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:25
А россиянина типа не было на поле....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:11
Ожидали лёгкой прогулки в матче с аутсайдером на данный момент...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:25
Чуть не проиграли аутсайдеру
pzsp7n7a8vj2
pzsp7n7a8vj2
сегодня в 04:19
Чуть не заклевали канарейки монегасков
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:48
Какое же отличное голевое чутьё у Виссама Бен-Йеддера. Я удивляюсь, что он до сих пор не в топ клубе Европы. Очень хотелось, чтоб Реал Мадрид взял именно его, когда мадридский клуб покинул наш бомбардир Карим Бензема. Но почему-то Флорентино Перес сделал выбор в пользу Хоселу. Конечно и сейчас не поздно брать его. Тем более, он адаптирован в Ла Лиге. Очень нравится, как он играет в нападении. А Монако радует, что идёт первым, несмотря на то, что в Лиге 1 есть гигант-пожиратель ПСЖ. Пусть Монако и станет чемпионом по итогам сезона!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:09
Видимо было весело)
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