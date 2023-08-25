ЦСКА не смог обыграть «Оренбург»

В 6-м туре РПЛ «Оренбург» и ЦСКА поделили очки (1:1).
Москвичи открыли счет на 50-й минуте усилиями Мойсеса. На 70-й Лукас Вера провел ответный мяч.
У ЦСКА 10 очков (5-е место), у «Оренбурга» — 2 (16-е).
В 6-м туре РПЛ «Оренбург» и ЦСКА поделили очки (1:1).
Москвичи открыли счет на 50-й минуте усилиями Мойсеса. На 70-й Лукас Вера провел ответный мяч.
У ЦСКА 10 очков (5-е место), у «Оренбурга» — 2 (16-е).
Так что ничья скорее в пользу цска, которые сейчас пребывают не в лучшей форме. Что там армейцы против Абаскаля говорили? У самих ситуация не лучше. Федотов осень любит проваливать - прошлый сезон тому подтверждение.
А ведь дальше у цска домашний матч против Зенита. Вот и посмотрим, как они смогут его обыграть ))
Так что ничья скорее в пользу цска, которые сейчас пребывают не в лучшей форме. Что там армейцы против Абаскаля говорили? У самих ситуация не лучше. Федотов осень любит проваливать - прошлый сезон тому подтверждение.
А ведь дальше у цска домашний матч против Зенита. Вот и посмотрим, как они смогут его обыграть ))
Вобщем, печальное зрелище, игра армейцев разочаровывает. Новичок команды вышел только во 2-м тайме, посему, полной картины по его игре нет, но видно- игрок техничный, хотя несколько передерживает мяч и тормозит атаку. Что касается Оренбурга, то много падений, причем необоснованных и подленьких- корчились как в предсмертных муках от обычного и безобидного касания...
Вобщем, еще пару таких игр и ЦСКА выпадет из соискателей за медали. Если Федотов снова поставит Облякова в защиту- перестану его уважать- это безумие!!! Если тренер, действительно уважает себя, он должен быть, в хорошем смысле- экcперементатором, особенно, если у тебя вся оборона в больнице!
Вобщем, печальное зрелище, игра армейцев разочаровывает. Новичок команды вышел только во 2-м тайме, посему, полной картины по его игре нет, но видно- игрок техничный, хотя несколько передерживает мяч и тормозит атаку. Что касается Оренбурга, то много падений, причем необоснованных и подленьких- корчились как в предсмертных муках от обычного и безобидного касания...
Вобщем, еще пару таких игр и ЦСКА выпадет из соискателей за медали. Если Федотов снова поставит Облякова в защиту- перестану его уважать- это безумие!!! Если тренер, действительно уважает себя, он должен быть, в хорошем смысле- экcперементатором, особенно, если у тебя вся оборона в больнице!