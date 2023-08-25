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ЦСКА не смог обыграть «Оренбург»

вчера, 19:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В 6-м туре РПЛ «Оренбург» и ЦСКА поделили очки (1:1).

Москвичи открыли счет на 50-й минуте усилиями Мойсеса. На 70-й Лукас Вера провел ответный мяч.

У ЦСКА 10 очков (5-е место), у «Оренбурга» — 2 (16-е).

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24 августа
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Все комментарии
Холод
Холод
сегодня в 12:59
да тут скорее, ЦСКА отскочило.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:40
Ну, так им же очень многое и сдерживается, поэтому о пенсии подумать будет не лишним и самому, и клубу.
Red blu
Red blu ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:01
Тихонов: "Спартак" невразумительной игрой помог "Зениту" выйти из кризиса. "Уралу" будет трудно продолжить свою серию
TheBoLt
TheBoLt ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 10:51
Глянул я показатель xG (ожидаемых голов), 1.26-0.77. ЦСКА даже на гол не наиграли, они не создали моментов в сумме, которые должны были закончиться голом. С одной стороны, забить больше, чем показывает xG это хорошо, это либо мастерство, либо везение. А с другой стороны мы видели, что это везение
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:54, ред.
Я хотел бы видеть в команде вариативность действий,в которой даже Зе будет играть одну ИЗ назначенных ролей,а не основополагающую.Нынешний ЦСКА полностью зависим от ограниченной тренерской концепции,в которой Игорь выносит точно мяч через всё поле на Зе,тот принимает и скидывает на...раньше на Чалова,а теперь ещё и на очередного купленного нападающего (нелепо выпущенного зачем-то на поле Давилу,как будто он спаситель,или на табло счёт 5-0 в пользу ЦСКА,когда можно выпускать кого угодно,без риска успеть сыграть 5-5).Но И.В.на поле нет,все к манере игры команды привыкли и вполне успешно справляются с этим.А голы-конфетки,которыми баловали в первых матчах,да и игра,приносившая пенальти канули в небытие.Это свидетельствует не только о ограниченности человеческого материала и тренерской мысли,но и о фаворитизме.Недаром вчера кто-то из симпотантов написал:Чей же родственник Зе,если при плохой игре всё равно выходит он???
Хотя контраргументирую :Гол забил,в следующем матче-голевая,а остальное-издержки...Так думает,очевидно,Федотов.
cska1948
cska1948 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 08:32
Назовите фамилию армейского нападающего которого бы вы хотели видеть на поле вместо Заболотного.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:16
Гегемон из Санкт Петербурга приказал всем в ничью играть, Краснодар ЦСКА на себя похожи не были....
Capral
Capral ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:03
Он будет уволен после поражения от Динамо, в кубке...
Psk903
Psk903
вчера в 21:47
А уже корону примеряли
Red blu
Red blu ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:22
Гладилин заявил, что в случае поражения «Спартака» от «Ахмата» Абаскаль может быть уволен
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:17
Букмекерская радость. Синусоида Федотова и Ко. Полезай в кузов Федотов, как груздь, в антисборную тура.
Но ведь найдут крайнего!). И будет очередной отскок.
Mi6
Mi6
вчера в 21:03
ЦСКА вырвал очко у Оренбурга
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:03
Оренбург Молодцы!!!!
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:48
Ты что то путаешь. Осенью ЦСКА был на 5 месте. Весной поднялся на второе. А где середина ?
xxx82
xxx82
вчера в 20:47
с федотовым вообще максимум в пятерку попадем ! к сожалению ;(((
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:43
    VAGNER LAVE
    VAGNER LAVE ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:40
    Если бы не считается. Если бы Спартак выиграл бы все игры весной, то был бы чемпионом. Федотов далеко не топ тренер, но не хуже многих и уж Абаскаля то с гарантией. Это вообще петрушка рыжая, а не тренер.
    Nottrow
    Nottrow
    вчера в 20:36
    Федотова скоро погонят вон.
    Omanga
    Omanga
    вчера в 20:33
    Стоит порадоваться за Оренбург, доставил несказанное уовольствие.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:09
    Пашет...Какая цена его качествам,если главный тренер имеет одну модель игры-на столба???Вот этот рядовой колхозник и пашет в колхозе Федотова.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 20:06
    Федот, да не тот. Единственное, что в голову приходит, глядя на игру армейцев. На последних минутах был кадр с главным тренером ЦСКА, где он нервно бейсболочку чуть ли не на затылок сдвинул. Инда взопрел, видимо, как озимые. Что в переводе означает: ох, скорее бы финальный свисток...прое...м же....
    cska1948
    cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:59
    Заболотный ни когда не был голеадором. У него есть другие положительные качества. Но вы их не хотите видеть и это ваше право.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 19:55
    Поздравляю ЦСКА с набранным одним очком на выезде.
    Оренбург с новым тренером рвал и метал, игроки лезли вон из кожи показать себя перед новым тренером
    Ironigor
    Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:51
    Где он пашет ??? Когда пашут, борозды видать ! А он просто присутствует уже который год. Он голеодор, и сколько мячей он забил за всё своё прибывании на поле за эти годы в ЦСКА ??? Самый бестолковый нападающий ЦСКА всех времен !
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 19:50
    Да. Медины, Зайнутдинова и Карраскаля
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:47
    Думаю , что цска не хватает 2-3 классных игрока....
    cska1948
    cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:46
    Герой не герой но в основе он выходит именно потому, что ПАШЕТ и это не видит только слепой.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:45
    Я вот думаю: сколько еще, ЦСКА надо потерять очков, чтобы Федотов, наконец-то понял, что Обляков не может и не должен играть в защите?! Второй матч, человек, откровенно проваливает, но Федотов упорно продолжает его ставить на туже позицию!!! Убрав во 2-м тайме Чалова, Федотов окончательно лишился атаки, поскольку Заболотный без Чалова, ничего сам придумать не способен. Вратарь ЦСКА?! Ну, это просто тихий ужас!!! Решили поберечь Акинфеева?! Ну продолжайте терять очки. Если в 1-м тайме, игра ЦСКА, как-то смотрелась, то в тайме втором всё окончательно надломилось и даже забитый Заболотным мяч, картину не скрасил.

    Вобщем, печальное зрелище, игра армейцев разочаровывает. Новичок команды вышел только во 2-м тайме, посему, полной картины по его игре нет, но видно- игрок техничный, хотя несколько передерживает мяч и тормозит атаку. Что касается Оренбурга, то много падений, причем необоснованных и подленьких- корчились как в предсмертных муках от обычного и безобидного касания...

    Вобщем, еще пару таких игр и ЦСКА выпадет из соискателей за медали. Если Федотов снова поставит Облякова в защиту- перестану его уважать- это безумие!!! Если тренер, действительно уважает себя, он должен быть, в хорошем смысле- экcперементатором, особенно, если у тебя вся оборона в больнице!
    Сп62
    Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:44
    Всё равно у лошади работоспособность выше.
    m4hn92kqepe5
    m4hn92kqepe5
    вчера в 19:44
    Сейчас никто просто очки раздавать не будет, а ЦСКА вообще не авторитет
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