Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» одержать первую победу в чемпионате

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Это первые очки команды в текущем сезоне аравийской лиги.
Хет-трик сделал португалец Криштиану Роналду. Он забил на 38-й, 55-й и 90+6-й минуте. Также два гола на счету Садио Мане, он отличился на 27-й и 81-й минуте.
«Аль-Наср» после этой победы вышел на 10-е место.
29 номер у них всю игру сделал, проходы, обводки, ускорения, голевые передачи.С прической как у Винисиуса и его манерой игры.
29 номер у них всю игру сделал, проходы, обводки, ускорения, голевые передачи.С прической как у Винисиуса и его манерой игры.
А когда хочет и перед камерой может послать игрока соперника.
А когда хочет и перед камерой может послать игрока соперника.
Вообще, в последние годы Роналду деградировал. Если раньше много забивал со штрафных и отдавал много голевых передач, то потом разучился всё это делать и стал только замыкать передачи. Даже мало стал забивать из-за пределов штрафной, хотя раньше красиво забивал с 30+ метров.
Вообще, в последние годы Роналду деградировал. Если раньше много забивал со штрафных и отдавал много голевых передач, то потом разучился всё это делать и стал только замыкать передачи. Даже мало стал забивать из-за пределов штрафной, хотя раньше красиво забивал с 30+ метров.
Оба закончат карьеры в ближайшие годы. А спор между их фанатами будет продолжаться. Я бы вообще хотел что бы Месси перешел в СА он бы там заработал не менее чем Рон да и ажиотаж лиги был на супер уровне. вот как то так друзья.
Оба закончат карьеры в ближайшие годы. А спор между их фанатами будет продолжаться. Я бы вообще хотел что бы Месси перешел в СА он бы там заработал не менее чем Рон да и ажиотаж лиги был на супер уровне. вот как то так друзья.