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Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» одержать первую победу в чемпионате

вчера, 23:14
Аль-ФатехЛоготип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)0 : 5Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Это первые очки команды в текущем сезоне аравийской лиги.

Хет-трик сделал португалец Криштиану Роналду. Он забил на 38-й, 55-й и 90+6-й минуте. Также два гола на счету Садио Мане, он отличился на 27-й и 81-й минуте.

«Аль-Наср» после этой победы вышел на 10-е место.

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24 августа
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 12:31
В Таджикистане тоже умеют играть в футбол. Там тренерует кстати Черевченко. Не стоит их не дооценевать. Легко не будет. Вон как Аль Шабаб в квалификации потрепал нервы, до последних минут вел в счете. В Азии тоже сильный футбол и Аль Насру сложная группа досталась. Персеполис иранский многократный чемпеон и финалист ЛЧ 2020. И Аль-Духаиль из Катара сильный, там тоже есть инвестиции и тренерует Креспо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:58, ред.
Все три в пустые замкнул.А еще в каждом тайме у него пента-трики споров с судьей.
29 номер у них всю игру сделал, проходы, обводки, ускорения, голевые передачи.С прической как у Винисиуса и его манерой игры.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:33
Очень опасные молчуны, устроил революцию в Америке, собирает полные трибуны и повысил интерес к футболу))
А когда хочет и перед камерой может послать игрока соперника.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 11:29
Скоро с таджиками играть, там можно ещё лучше улучшить стату.
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 10:33
Сравнил гения с Роналду. Для Месси такие пасы - обыденность, а для Роналду что-то новое. Еще два-три года назад Роналду был вторым в списке лучших ассистентов в истории после Месси, а сейчас даже не пятый, впереди Месси, Ди Мария, Суарес, Мюллер, Де Брюйне.

Вообще, в последние годы Роналду деградировал. Если раньше много забивал со штрафных и отдавал много голевых передач, то потом разучился всё это делать и стал только замыкать передачи. Даже мало стал забивать из-за пределов штрафной, хотя раньше красиво забивал с 30+ метров.
Artemon9
Artemon9
сегодня в 09:56
Я теперь постоянно смотрю матчи пролиги. Интересно понаблюдать за звёздами в некоторых командах
Artemon9
Artemon9
сегодня в 09:55
Тащер
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:52
Все голы с игры и еще голевая пяткой. Если бы такую отдал гном вы бы все тут его нахвалевали какой он гений.
Шишанутый
Шишанутый ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 09:51
В первом туре Рон не играл. У него 2 матча - 3 гола и 1 голевая. Отличная статистика.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 09:49
Браво Рон! Держит уровень. Хет трик и шикарный ассист пяткой. Отлично сыграл!
GНОSТ
GНОSТ
сегодня в 09:19
Сейчас Бекхэм подвезет полурослику пару купленных побед...Ждем покера.
Futurista
Futurista ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 08:44
Молчуны они как раз самые опасные)...
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:20, ред.
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:46
    есть ещё порох, есть !
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 07:23
    Рано или поздно Роналду должно было прорвать. Не удивлюсь, если снова с пенальти или замыкания, но гол есть гол. Поздравляю. Больше рад за Мане, ему голы нужнее, для уверенности.
    Elliada
    Elliada ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 07:21, ред.
    ЧМ самый сложный и престижный турнир в футболе. Если легко, где голы Роналду в плей-офф?
    Karkaz
    Karkaz ответ Александр Валяев (раскрыть)
    сегодня в 07:15
    Нет, несколько лет в Реале Роналду играл с краю.
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 06:11
    Не зря такие деньги платим подумали шейхи.
    6srgfdzes3qa
    6srgfdzes3qa
    сегодня в 05:48
    Когда его арабы подписали думал хет-трики от Роналду будут чаще
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:38
    10-е место - это как раз для Роналду.
    протон
    протон
    сегодня в 02:36
    Ладно спорить, друзья, наслаждайтесь играми великих игроков, ведь они действительно легенды и великие, Каждый по своему харизматичен и своеобразен. Я вот для Вас, мои дорогие друзья, не сочтил за труд, сделал такой вот коллаж, потратив пол часика времени на сбор фото из собственных архивов и отредактировал ради Вас. Вы только посмотрите на двух легенд. Ну о чем спор? Каждый по своему хорош и знаменателен! Ведь они считаются не только лучшими игроками своего времени, но и в целом всей футбольной истории. Но сравнивать их на финише карьер мне видится неправильным, лучшие годы обоих уже позади и прошли они уже лет пять как назад точно. Разве можно вспомнить что-то лучшее чем барса с Хави, Иньестой, Месси, Неймаром, Бускетсом и Пике? Или может кто-то был круче Реала, трижды подряд бравшего ЛЧ? Криш, Марсело, Бензема, Модрич, Каземиро, Кроос?
    Оба закончат карьеры в ближайшие годы. А спор между их фанатами будет продолжаться. Я бы вообще хотел что бы Месси перешел в СА он бы там заработал не менее чем Рон да и ажиотаж лиги был на супер уровне. вот как то так друзья.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 01:01, ред.
    Я не понимаю конспирологии - откуда ты знаешь попали бы или нет?... Что за манера у многих изъясняться сослагательным наклонением?... И что значит оба "хороши"?... Когда это Месси называл себя лучшим?... Один молчун, второй ни дня чтобы что-нибудь не вытворить позорное.. Хе .
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    По росту и возрасту)) как говорил Ибрагимович.
    John 5mith
    John 5mith ответ Александр Валяев (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Так и Месси до Пепа был вингером, причем проигрывал основу Жюли. А форвардами они стали в один год
    Futurista
    Futurista ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    На ЧЕ без него не попали бы...это факт...если помнишь отборочные...а в плане "себя любимого" что Роналду, что Месси оба "хороши"...
    протон
    протон
    сегодня в 00:17
    Да что тут спорить, Месси и Рон, как не крути, это две легенды. Надо нарезки крутить на сайте то, как Месси забивает в Млс. Хорошая мысль.
    протон
    протон
    сегодня в 00:14
    Кого мне больше всего жалко в этой игре, так это вратаря. Аль-фатеха.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    ЧЕ без него выиграли... Бегая на бровке и я могу быть ЧЕ... Где звание ЧМ, где трэблы, где звания лучшего хоть на одном турнире со сборной?... Он же себя любимого "лучшим" считает... Хе.. Не смеши меня на ночь...
    Futurista
    Futurista ответ Agamaga........... (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Не по всем)...по росту Роналду уделал Месси на 17 см...
    протон
    протон
    сегодня в 00:11, ред.
    Все мячи Рон с игры забил Неэгоист. Кстати комментатор очень прикольный. Раздача пяткой было что то. Ассист еще тот
    Гость
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