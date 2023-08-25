Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» одержать первую победу в чемпионате

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вчера, 23:14

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Это первые очки команды в текущем сезоне аравийской лиги.

Хет-трик сделал португалец . Он забил на 38-й, 55-й и 90+6-й минуте. Также два гола на счету , он отличился на 27-й и 81-й минуте.

«Аль-Наср» после этой победы вышел на 10-е место.