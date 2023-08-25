«Марсель» близок к аренде Корреа у «Интера»

Полузащитник «Интера» Хоакин Корреа сегодня отправится во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Марсель». Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны согласовали аренду за 2 млн евро плюс обязательство выкупа за 10 млн в случае выхода «провансальцев» в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Зачем вы опять о себе в третьем лице?
"В отличие от тебя , непорядочного человека." - оскорбление.
Зачем вы опять о себе в третьем лице?
"В отличие от тебя , непорядочного человека." - оскорбление.