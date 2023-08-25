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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Марсель» близок к аренде Корреа у «Интера»

вчера, 10:56

Полузащитник «Интера» Хоакин Корреа сегодня отправится во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Марсель». Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали аренду за 2 млн евро плюс обязательство выкупа за 10 млн в случае выхода «провансальцев» в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
вчера в 12:39
Добрый день.
Зачем вы опять о себе в третьем лице?
"В отличие от тебя , непорядочного человека." - оскорбление.
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE
вчера в 11:45, ред.
Уважаемые модераторы! Хочу разобраться в трактовке понятия "оскорбление пользователя". Вчера в теме о невыдаче Оздоеву британской визы пользователь Сенатов допустил на мой взгляд оскорбление и фактически меня и иных пользователей , назвав позорным клеймом слово "русский". В ответе ему пользователь Анатолий Кандауров по другой теме написал, что у него нет знаний ботаники, что он продемонстрировал в своем посте. Ответ Анатолий даже успел получить лайк, после чего был удален и пользователь получил суточный бан. Поясните мне утверждение о том, что слово" русский" - это позорное клеймо является нарушением Правил сайта и в чем оскорбление при обнаружении отсутствий знаний ботаники7 Спасибо вам за внимание. Жду ответ
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:04
В двух метрах от калитки!))
Гость
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