В РФС обсуждают план интеграции офсайдных линий

Российский футбольный союз в данный момент обсуждает план интеграции виртуальных офсайдных линий в систему трансляций и сроки начала использования технологии в России. Об этом заявили в службе коммуникаций РФС.
«Матч ТВ» вчера сообщил о получении китайской компанией Beijing Rigour Technology сертификата от Международной федерации футбола (ФИФА) на использование виртуальных офсайдных линий в матчах РПЛ. Сертификат будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Прошлый сезон в России прошёл без офсайдных линий. В спорных эпизодах с положением «вне игры» видеоассистенты, не имея возможности вмешиваться, полагались на решение помощников главного арбитра.
Мы получили информацию о том, что Rigour Tech получила сертификат ФИФА. В настоящее время мы на связи с коллегами, обсуждаем план интеграции линий в систему трансляций и сроки начала их использования в России.