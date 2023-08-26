В РФС обсуждают план интеграции офсайдных линий

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вчера, 15:20

Российский футбольный союз в данный момент обсуждает план интеграции виртуальных офсайдных линий в систему трансляций и сроки начала использования технологии в России. Об этом заявили в службе коммуникаций РФС .

«Матч ТВ» вчера сообщил о получении китайской компанией Beijing Rigour Technology сертификата от Международной федерации футбола ( ФИФА ) на использование виртуальных офсайдных линий в матчах РПЛ . Сертификат будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Прошлый сезон в России прошёл без офсайдных линий. В спорных эпизодах с положением «вне игры» видеоассистенты, не имея возможности вмешиваться, полагались на решение помощников главного арбитра.