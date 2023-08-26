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В РФС обсуждают план интеграции офсайдных линий

вчера, 15:20

Российский футбольный союз в данный момент обсуждает план интеграции виртуальных офсайдных линий в систему трансляций и сроки начала использования технологии в России. Об этом заявили в службе коммуникаций РФС.

«Матч ТВ» вчера сообщил о получении китайской компанией Beijing Rigour Technology сертификата от Международной федерации футбола (ФИФА) на использование виртуальных офсайдных линий в матчах РПЛ. Сертификат будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Прошлый сезон в России прошёл без офсайдных линий. В спорных эпизодах с положением «вне игры» видеоассистенты, не имея возможности вмешиваться, полагались на решение помощников главного арбитра.

Мы получили информацию о том, что Rigour Tech получила сертификат ФИФА. В настоящее время мы на связи с коллегами, обсуждаем план интеграции линий в систему трансляций и сроки начала их использования в России.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:40
Та самая Тема, которая спать не даёт нападющем, что Гол не забил..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:26
Теперь ещё больше голов будут отменять,будем играть на тм
alexamit
alexamit
вчера в 15:23
Ну дай Бог что-нибудь и получится!
Гость
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