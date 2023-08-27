В «Пари НН» рассказали, почему им не удалось подписать Дзюбу

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов объяснил, почему клуб не смог подписать нападающего «Локомотива» зимой.

Есть потусторонние футбольные силы, которые неправильно передали информацию. Вопрос с ним на самом деле уже решён. Мы с ним связывались, объясняли, почему не получилось (заключить контракт). Думали, что у него очень большие запросы по финансам, поэтому на тот момент отказались от этой идеи. Хотя по факту они были вполне реализуемы.

Очень жаль, что не получилось подписать его. Он бы нам очень помог. Если у него будет желание (перейти к нам), всегда «велком». Хотя я думаю, что он поможет московскому «Локомотиву», сейчас его очень не хватает.