В «Пари НН» рассказали, почему им не удалось подписать Дзюбу

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов объяснил, почему клуб не смог подписать нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу зимой.
Есть потусторонние футбольные силы, которые неправильно передали информацию. Вопрос с ним на самом деле уже решён. Мы с ним связывались, объясняли, почему не получилось (заключить контракт). Думали, что у него очень большие запросы по финансам, поэтому на тот момент отказались от этой идеи. Хотя по факту они были вполне реализуемы.
Очень жаль, что не получилось подписать его. Он бы нам очень помог. Если у него будет желание (перейти к нам), всегда «велком». Хотя я думаю, что он поможет московскому «Локомотиву», сейчас его очень не хватает.
Напомним, в ноябре 2022 года Дзюба стал свободным агентом, так как расторг контракт с «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон. 8 февраля 2023 года 35-летний россиянин подписал контракт с «Локомотивом». В текущем сезоне на счету Дзюбу 4 игры и 1 гол.