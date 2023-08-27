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В «Пари НН» рассказали, почему им не удалось подписать Дзюбу

вчера, 13:19

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов объяснил, почему клуб не смог подписать нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу зимой.

Есть потусторонние футбольные силы, которые неправильно передали информацию. Вопрос с ним на самом деле уже решён. Мы с ним связывались, объясняли, почему не получилось (заключить контракт). Думали, что у него очень большие запросы по финансам, поэтому на тот момент отказались от этой идеи. Хотя по факту они были вполне реализуемы.

Очень жаль, что не получилось подписать его. Он бы нам очень помог. Если у него будет желание (перейти к нам), всегда «велком». Хотя я думаю, что он поможет московскому «Локомотиву», сейчас его очень не хватает.

Напомним, в ноябре 2022 года Дзюба стал свободным агентом, так как расторг контракт с «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон. 8 февраля 2023 года 35-летний россиянин подписал контракт с «Локомотивом». В текущем сезоне на счету Дзюбу 4 игры и 1 гол.

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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 17:34
Иногда лучше прямо спросить, чем додумываиь за других.
jgumbq9fxyg6
jgumbq9fxyg6
вчера в 16:21
Дзюба в даже в нынешнем состоянии способен усилить любой клуб РПЛ
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:04
Меньше миллиона долларов в год он не согласен получать.
Vadik
Vadik
вчера в 16:04
Очень лаконичный ответ. Не нужен он НН.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:31
Новый сезон "Битвы экстрасенсов" пройдёт в Нижнем Новгороде на базе футбольного клуба «Пари НН». Там появились потусторонние футбольные силы.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:48
Сдулся наш Рукаку. 35 годиков мальчонке ужо). В эти годы надуть обратно в футболе очень непросто.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:45
Нечего в НиНо собирать всякий хлам...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 14:28
Может оно и к лучшему что все так получилось.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:32
О Дзюбе можно уже забыть.
lotsman
lotsman
вчера в 13:29, ред.
Поверили неправильной информации, а всякую информацию надо проверять.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:28
Радовались бы, что прошли мимо гориллы с гранатой.
Гость
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