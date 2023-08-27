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ЦСКА близок к подписанию защитника «Ред Булл Брагантино»

вчера, 16:52

Защитник «Ред Булл Брагантино» Джуниор Луис Антонио Да Роша (Жуниньо Капишаба) может продолжить карьеру в ЦСКА. «Армейцы» заплатят 5,5 миллионов долларов несколькими траншами, плюс 500 тысяч долларов в виде бонусов. Завтра судьба трансфера будет решаться в головном офисе «Ред Булл» в Австрии. Ожидается, что решение будет положительным и футболист отправится в Москву.

Капишаба подпишет четырёхлетний контракт с ЦСКА, и будет играть под номером 29.

В текущем сезоне бразилец сыграл 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи, а также получил 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 1,3 миллиона евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:46
Так может, памятуя Вернблума, и ищут костолома.
pomor45
pomor45
вчера в 22:44
Несколькими траншами: после первого поймут, что не нужен, а платить остальные придётся.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:12
В флибустьерском красно-синем море Брагантино не поднимет паруса.
Сп62
Сп62
вчера в 21:02
Дивеев поправится и срочно на продажу, чтоб казна не оскудела.
oFANATo
oFANATo ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
На сайте ПФК ЦСКА в обзоре с Клинсом, правильно писать и говорить Хеллвен, а не Келвен. Еще Клинс говорит что Хеллвен в Бразилии играл как правого защитника, так может играть и правового полузащитника.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:32
Велбрум и Рахимич похожи по стилю игры, характеры разные )
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 19:24
Скорее типа Элвера Рахимича)))
CSKA2012
CSKA2012 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Добрый день, ну красных не получал, значит грамотно играет, типо верблума ) настораживает только защита вся из бразильцев)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:27
Настораживает 12 ЖК ( в 40 матчах ). Новый Железный Дровосек? )))
А № 29 носил Яка ))) Подождём до завтра.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:49
Все-равно копытные...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista
вчера в 17:08, ред.
Ред Булл это же для Краснодара скорее)...ЦСКА надо Вайт Хорс поискать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:03
С защитниками в РПЛ проблемы.
протон
протон
вчера в 16:59
Келвен, теперь Капишаба. Два крайних взяли это хорошо, еще нападающего должны подписать и можно бороться за медали, а лучше за чемпионство.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:55
Защитники нам нужны,надо ещё троих взять!
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