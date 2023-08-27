ЦСКА близок к подписанию защитника «Ред Булл Брагантино»

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вчера, 16:52

Защитник «Ред Булл Брагантино» Джуниор Луис Антонио Да Роша (Жуниньо Капишаба) может продолжить карьеру в ЦСКА . «Армейцы» заплатят 5,5 миллионов долларов несколькими траншами, плюс 500 тысяч долларов в виде бонусов. Завтра судьба трансфера будет решаться в головном офисе «Ред Булл» в Австрии. Ожидается, что решение будет положительным и футболист отправится в Москву.

Капишаба подпишет четырёхлетний контракт с ЦСКА , и будет играть под номером 29.

В текущем сезоне бразилец сыграл 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи, а также получил 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 1,3 миллиона евро.