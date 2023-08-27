ЦСКА близок к подписанию защитника «Ред Булл Брагантино»

Защитник «Ред Булл Брагантино» Джуниор Луис Антонио Да Роша (Жуниньо Капишаба) может продолжить карьеру в ЦСКА. «Армейцы» заплатят 5,5 миллионов долларов несколькими траншами, плюс 500 тысяч долларов в виде бонусов. Завтра судьба трансфера будет решаться в головном офисе «Ред Булл» в Австрии. Ожидается, что решение будет положительным и футболист отправится в Москву.
Капишаба подпишет четырёхлетний контракт с ЦСКА, и будет играть под номером 29.
В текущем сезоне бразилец сыграл 40 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи, а также получил 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 1,3 миллиона евро.
А № 29 носил Яка ))) Подождём до завтра.
А № 29 носил Яка ))) Подождём до завтра.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣