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Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

вчера, 14:42

Прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24.

Группа А: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка-Топола».

Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК Афины.

Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта Прага», «Арис».

Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».

Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион Сент-Жиллуаз», «Тулуза».

Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос».

Группа G: «Рома», «Славия Прага», «Шериф», «Серветт».

Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».

Матчи групповой стадии турнира пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Финал состоится в Дублине 22 мая 2024 года.

Действующим победителем ЛЕ является «Севилья».

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Все комментарии
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 21:18
Марсель Аякс, огненные матчи нас ждут!
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:24
Во всех группах только по 1-2 достойному и интересному клубу. Все остальное либо шлак, либо середняки с богатой историей. Смотреть групповой этап вообще не имеет смысла.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:43
Понятно. А я уж стал переживать, думаю- куда пропал, ничего не пишет, на звонки не отвечает... Ну, Слава БОГУ, Дружище, что всё в порядке!!!!!!! Да, пока, особо писать не о чем. Вот, начнется ЛЧ, ЛЕ- вот, тогда разгуляемся!!!

Ваня, я знаю тебя 1000лет, как в высшей степени порядочного, деликатного, культурного человека!!! Не держи обиду ни на кого, в жизни разное бывает и человеческий фактор никто не отменял. Всем нам свойственно ошибаться...

Дружище- я на связи. Всех тебе Благ, Удачи, а главное- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!! Пока!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
Доброго Здоровья Capral!
Да никуда я особо не пропадал, просто как мне показалось(перекрестился) был "несправедливо обвинён админами в оппортунизме" и взял паузу на месяц для обдумывания своего "недостойного поведения на сайте" дабы не повторять впредь подобных ошибок. А правильный ли я извлёк урок покажет время. Да к тому же Ты знаешь дорогой друг, проведённый мной беглый обзор событий на сайте за это время показал, что в дебатах на soccere не так много было сломано копий, потому как обсуждать то особо было нечего, сплошь одни трансферные сплетни, кто куда мог перейти или какой-либо клуб проявлял интерес к кому-либо из игроков. Истинного футбола на сайте как такового почти не было. Боюсь представить, как c завтрашнего дня обеднеет новостная лента soccera, когда останется трансферное окно только в России и ещё в паре европейских стран. А может я просто сгущаю краски, но посмотрим количество лайков под моим постом будет говорить прав я или нет. И прошу админов не считать мой комментарий дерзостью и глумлением, я всего лишь хочу видеть новостную ленту более разнообразной, чтобы общение на нашем форуме стало ещё активнее и интереснее.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:59
Ваня, Дружище Дорогой, приветище- счастлив тебя видеть!!!!!!!
Ваня, ты где пропадал столько времени?! Что случилось?! Исчез куда-то...
stanichnik
stanichnik ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 17:28
Доброго Здоровья КЭТиК!
Будет претендентом номер один на этот трофей в нынешнем розыгрыше.
FRZZ
FRZZ
вчера в 16:51
Из бывшего Союза 2 команды, Карабах и Шериф. Будем болеть за них.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:57
Как-то непривычно видеть среди этих команд английский Ливерпуль.
lobsterdam
lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:34
Благодарю, подзабыл!
DXTK
DXTK ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 15:25
А кто продул финал ЛЕ Севильи? не Юра случайно в первом своем сезоне за Ливерпуль.....
lobsterdam
lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:24
Так Клопп вроде и не играл в ЛЕ?
DXTK
DXTK ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:24, ред.
Без российских клубов скучно стало в еврокубках, поржать не над кем.......
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:23
Будет чисто английский финал.
DXTK
DXTK ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:22
Да можно просто скзать Бочка Тополя......... это название Бачка Топола подошла бы к какому нибудь дешевому пиву.
ABir
ABir
вчера в 15:19
Есть откровенные фавориты, есть аутсайдеры. Смотреть интересно будет где-то с 1/8
DXTK
DXTK
вчера в 15:19
Думаю у ВХ достаточно ровная группа выходить из нее точно можно. А вот Брайтону попалась довольно сложная группа Аякс и Марсель. Ливерпулю тоже проходняк, но думаю ЛЕ Клопп будет играть вторым составом как он всегда это делает.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 15:16
После жеребьевки Лиги Конференций узнаем еще очень много нового:)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:14
Спасибо Лиге Европы за то, что теперь знаю, что есть клуб "Бачка-Топола".
w7sxpne84w5m
w7sxpne84w5m
вчера в 15:05
Аякс Брайтон интересно будет
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:59
Группа B - группа смерти
Grizly88
Grizly88 ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 14:50
Да после лч блевать хочется
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 14:49
Будем смотреть, будет интересно!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 14:49
Тулуза вполне способна выйти из такой группы
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:49
Не скажи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:48
B , D , H , на мой субъективный взгляд самые сильные группы.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:44
Интересных матчей и нет
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