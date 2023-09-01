Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

Прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24.
Группа А: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка-Топола».
Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК Афины.
Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта Прага», «Арис».
Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».
Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион Сент-Жиллуаз», «Тулуза».
Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос».
Группа G: «Рома», «Славия Прага», «Шериф», «Серветт».
Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».
Матчи групповой стадии турнира пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Финал состоится в Дублине 22 мая 2024 года.
Действующим победителем ЛЕ является «Севилья».
Ваня, я знаю тебя 1000лет, как в высшей степени порядочного, деликатного, культурного человека!!! Не держи обиду ни на кого, в жизни разное бывает и человеческий фактор никто не отменял. Всем нам свойственно ошибаться...
Дружище- я на связи. Всех тебе Благ, Удачи, а главное- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!! Пока!!!
Ваня, я знаю тебя 1000лет, как в высшей степени порядочного, деликатного, культурного человека!!! Не держи обиду ни на кого, в жизни разное бывает и человеческий фактор никто не отменял. Всем нам свойственно ошибаться...
Дружище- я на связи. Всех тебе Благ, Удачи, а главное- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!! Пока!!!
Да никуда я особо не пропадал, просто как мне показалось(перекрестился) был "несправедливо обвинён админами в оппортунизме" и взял паузу на месяц для обдумывания своего "недостойного поведения на сайте" дабы не повторять впредь подобных ошибок. А правильный ли я извлёк урок покажет время. Да к тому же Ты знаешь дорогой друг, проведённый мной беглый обзор событий на сайте за это время показал, что в дебатах на soccere не так много было сломано копий, потому как обсуждать то особо было нечего, сплошь одни трансферные сплетни, кто куда мог перейти или какой-либо клуб проявлял интерес к кому-либо из игроков. Истинного футбола на сайте как такового почти не было. Боюсь представить, как c завтрашнего дня обеднеет новостная лента soccera, когда останется трансферное окно только в России и ещё в паре европейских стран. А может я просто сгущаю краски, но посмотрим количество лайков под моим постом будет говорить прав я или нет. И прошу админов не считать мой комментарий дерзостью и глумлением, я всего лишь хочу видеть новостную ленту более разнообразной, чтобы общение на нашем форуме стало ещё активнее и интереснее.
Да никуда я особо не пропадал, просто как мне показалось(перекрестился) был "несправедливо обвинён админами в оппортунизме" и взял паузу на месяц для обдумывания своего "недостойного поведения на сайте" дабы не повторять впредь подобных ошибок. А правильный ли я извлёк урок покажет время. Да к тому же Ты знаешь дорогой друг, проведённый мной беглый обзор событий на сайте за это время показал, что в дебатах на soccere не так много было сломано копий, потому как обсуждать то особо было нечего, сплошь одни трансферные сплетни, кто куда мог перейти или какой-либо клуб проявлял интерес к кому-либо из игроков. Истинного футбола на сайте как такового почти не было. Боюсь представить, как c завтрашнего дня обеднеет новостная лента soccera, когда останется трансферное окно только в России и ещё в паре европейских стран. А может я просто сгущаю краски, но посмотрим количество лайков под моим постом будет говорить прав я или нет. И прошу админов не считать мой комментарий дерзостью и глумлением, я всего лишь хочу видеть новостную ленту более разнообразной, чтобы общение на нашем форуме стало ещё активнее и интереснее.
Ваня, ты где пропадал столько времени?! Что случилось?! Исчез куда-то...
Ваня, ты где пропадал столько времени?! Что случилось?! Исчез куда-то...
Будет претендентом номер один на этот трофей в нынешнем розыгрыше.
Будет претендентом номер один на этот трофей в нынешнем розыгрыше.