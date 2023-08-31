Захарян против «Интера», а ПСЖ в «группе смерти». Итоги жеребьёвки ЛЧ

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вчера, 21:43

В шести группах будет активная борьба за второе место.

Группа А

«Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай»

Кейн вернётся в Англию в первом сезоне в составе «Баварии» в гости к МЮ . В славном дуэте есть одна особенность. «Бавария» забрала очки у «дьяволов» в 9 случаях из 11 в рамках Кубка чемпионов. Великие клубы встретятся впервые за девять лет. В последний раз «Бавария» выбила МЮ по пути в полуфинал ЛЧ . Также не стоит забывать о знаменитом финале на «Камп Ноу». Готовились праздновать победу немцев, но в концовке коллектив Фергюсона выиграл 2:1. Если нестабильный МЮ не огорчит в обороне, то у «Копенгагена» и «Галатасарая» в этой группе одна задача – борьба за третье место.

Прогноз «Соккер.ру»: «Бавария» и МЮ в плей-офф ЛЧ , а «Галатасарай» будет третьим.

Группа В

«Севилья», «Арсенал», ПСВ , «Ланс»

В этой группе, как в еще пяти последующих, будет борьба за второе место. «Севилья» плохо начала сезон. Пусть специалисты по победам в Лиге Европы снова выиграли любимый турнир, в ЛЧ у них дела обычно идут заметно хуже. ПСВ и «Ланс», раз это классические «темные лошадки», должны цепляться за второе место. Или даже за первую строчку? «Арсенал» вернулся в Лигу чемпионов спустя семь сезонов. У команды Артеты нулевой опыт побед в Европе. А как помним по возвращению «Милана» пару лет назад – можно с непривычки вылететь на групповом этапе. Вряд ли это произойдет с лондонцами, но борьба за второе место точно будет.

Прогноз «Соккер.ру»: «Арсенал» первый, а вторым видим ПСВ Петера Боша. «Севилья» пойдет в Лигу Европы, как любит.

Группа С

«Наполи», «Реал», «Брага», «Унион»

Кварацхелия сыграет против «Реала», любимого клуба. Анчелотти против бывшей команды из Неаполя. А вот «Брага» или «Унион» выйдут из группы в плей-офф ЛЧ , только если у «Наполи» неожиданно начнутся проблемы. Но поскольку Хвича и Осимхен остались, как и большинство звезд чемпионского состава, то одна замена тренера Спаллетти на Руди Гарсия вряд ли выбьет неаполитанцев из колеи. Не могут себе простить, что не сыграли в прошлом финале. «Реал» тоже думает лишь о решающих стадиях. Травмы повлияют, но Беллингем выручит, как приучил на старте сезона.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» и «Наполи» пойдут дальше. Немецкий «Унион» будет выше «Браги».

Группа D

«Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад»

Группа с новой командой Захаряна. Хотя «Бенфика» опытная команда, «Реал Сосьедад» мотивированный и опасный коллектив. Опыт может помочь «орлам» на дистанции, они привыкли хорошо играть в группах ЛЧ . Но здесь будет борьба, ведь даже «Интер» рискует сбавить обороты после финала в Стамбуле и перемен в составе. У Асьера, как прозвали Захаряна в Испании, интересное трио соперников. Даже «Зальцбург» не стоит недооценивать.

Прогноз «Соккер.ру»: в ЛЧ останутся «Интер» и «Бенфика», а «Реалу Сосьедад» желаем успеха в плей-офф Лиги Европы.

Группа Е

«Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»

«Атлетико» выделяется, хотя Симеоне и Гризманн помнят унижение прошлого сезона, последнее место в квартете. Сейчас выиграют, но вторую команду выбрать сложно. «Селтик» потерял тренера, Постекоглу ушел в «Тоттенхэм». «Фейеноорд» стал чемпионом Нидерландов, у многих футболистов команды тренера Слота одна задача – хорошо себя проявить в ЛЧ для покупателей. Многое зависит от свежести игры «Лацио». Если Сарри не потеряет нити управления, то «орлы» должны выходить в плей-офф из этой группы.

Прогноз «Соккер.ру»: «Атлетико» первый, «Лацио» второй, а вот третью команду угадайте сами, силы примерно равны.

Группа F

ПСЖ , «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»

Та самая «группа смерти». Здесь финалист недавнего розыгрыша с переменчивым Мбаппе. Также в квартете команда, где привычно классный состав, невзирая на стабильные потери талантов – «Боруссия» Д. Рядом полуфиналист прошлого розыгрыша «Милан». А также опасный «Ньюкасл», который забрал у «россонери» ценного Тонали. Сандро вернется в знакомые места. Здесь у каждого есть шанс выйти в плей-офф.

Прогноз «Соккер.ру»: ПСЖ не опустится ниже второй строчки, а вот остальные устроят мясорубку. Ставим на «Ньюкасл» Хау, хотя понимаем аргументы в пользу других клубов.

Группа G

«Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»

Умеет Гвардиола «шаманить» и получить квартет, в котором Холанд снова будет результативным, ведь Лига чемпионов любимый турнир лучшего игрока сезона. Но швейцарцы и сербы не настолько слабее «Лейпцига», заточенного на продажи игроков, чтобы сдаваться до выхода на поле. В Белграде будет жарко всем соперникам, а «Янг Бойз» могут недооценить. «Лейпциг», учитывая статус и состав, будет фаворитом в борьбе за второе место, но в Лиге чемпионов и не такие клубы вылетали на групповом этапе.

Прогноз «Соккер.ру»: «Манчестер Сити» и «Лейпциг» справятся с задачей выйти в плей-офф ЛЧ , а третье место займет «Янг Бойз».

Группа H

«Барселона», «Порту», «Шахтёр», «Антверпен»

Снова группа, где очевиден кандидат на первую строчку – «Барселона». Но будет примерно равная борьба между тремя командами. У «Порту» и «Шахтёра» намного больше опыта в еврокубках, чем у «Антверпена». У «драконов» состав сильнее, чем у «горняков», которые потеряли ценных футболистов. Голкипер Трубин в «Бенфике», а Мудрик в «Челси». Но команда голландца ван Леувена, который недавно возглавил «Шахтёр», не сдастся в борьбе за вторую строчку. А Хави напомнит «блаугранас», что год назад не вышли в плей-офф из группы ЛЧ . Но тогда соперники были грозными – «Бавария» и «Интер», а сейчас повезло больше.