«Ливерпуль» крупно выиграл у «Астон Виллы» в АПЛ

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вчера, 17:57

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги (3:0).

На 3-й минуте встречи Доминик Собослаи открыл счёт. Автогол Мэтти Кэша на 22-й удвоил преимущество «красных». Точку поставил Мохамед Салах на 55-й, забивший третий гол хозяев.