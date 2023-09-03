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«Ливерпуль» крупно выиграл у «Астон Виллы» в АПЛ

вчера, 17:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги (3:0).

На 3-й минуте встречи Доминик Собослаи открыл счёт. Автогол Мэтти Кэша на 22-й удвоил преимущество «красных». Точку поставил Мохамед Салах на 55-й, забивший третий гол хозяев.

Мерсисайдцы занимают 3-е место в АПЛ, имея в активе 10 очков. «Астон Вилла» находится на 11-й позиции с 6 баллами.

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Стадион «Энфилд Роуд»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:52
Хорошо размялись, Астон Вилле не повезло.
kppg8s2twjj2
kppg8s2twjj2
вчера в 21:01
Неплохо сыграли. Сабо классный игрок. Надеюсь также будет играть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:22
ожидал,что матч для Ливерпуля сложится куда более сложнее,а вышла лёгкая прогулка с первых минут.АВ не смогла создать никакого напряжения,ну разве что фрагментами.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:57
заслуженная победа красных, так держать и дальше, главное без травм!
Ливерпуль с победой!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:27
Не было сомнений, что Ливерпуль победит - так и произошло.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:26
Не сказал бы что Ливерпуль супер пупер играла , много брака , ошибки Гомеса и Матипа конечно были, АВ если бы были нацелены на атаку забили бы , Собослаи лучший игрок матча, 8-ка нашла своего лидера, Робертсон навесы некуда, жаль что Нуньес не забил мог оформить дубль,, но был полезен на поле, следующий тур открывают с Волками, если выйграют хоть на время выйдут на первое место, нужен был еше один зашитник в это трансферное окно, более сильная команда качнет эту зашиту, жаль Гравенберха не успели зарегистрировать на этот матч, посмотреть хотел хоть на 10 минут, команда переобразилась , ну мне кажется на дистанции эта команда провалиться.
pf6a4jtkm8gm
pf6a4jtkm8gm
вчера в 18:20
Салах красавчик,красных с победой!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:17
Топовый контроль мяча от Ливерпуля, именно не владение а контроль - раньше все бросались в гегген- прессинг и дальше, зачастую не знали что с этим делать, когда проваливались. Сейчас всё ровненько, да, оборона не на самой высоте, при лучших исполнителях могли и пострадать, но, вся собранность команды на высоте - без того, что кто-то кюался и хрен знает, кто его должен прикрывать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:03, ред.
Атака у Ливера крутая, а вот оборона безобразная. Гомес и Матип - привизёры те ещё; Арнольд и Робертсон выезжают пока только на классе, однако в функциональном смысле не готовы к большим играм, о чём говорят их косяки в передачах и отыгрышах... Будь у АВ хоть один напад-середняк, счёт был бы другим. В общем ... Дяде Юре надо что то с этим делать.

Лучший у Виллы - Мартинес. Хороший, даже классный воротчик. Много раз команду сегодня выручил: Салах и Нуньес ещё пару могли спокойно класть, если бы не кипер АВ. Если тупить ( в поведенческом смысле) не будет, то явно перейдёт в топ.
YNWA
YNWA
вчера в 17:59
Поздравляю с крупной победой!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:59
Ливерпуль – крутой. Точно крутой. Парни забрали третью победу подряд в АПЛ. 10 очков и топ-место в таблице. Как тебе такое, Пеп? Клопп подготовился к сезону????
Гость
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