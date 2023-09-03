«Ливерпуль» крупно выиграл у «Астон Виллы» в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 4-го тура Английской Премьер-Лиги (3:0).
На 3-й минуте встречи Доминик Собослаи открыл счёт. Автогол Мэтти Кэша на 22-й удвоил преимущество «красных». Точку поставил Мохамед Салах на 55-й, забивший третий гол хозяев.
Мерсисайдцы занимают 3-е место в АПЛ, имея в активе 10 очков. «Астон Вилла» находится на 11-й позиции с 6 баллами.
Лучший у Виллы - Мартинес. Хороший, даже классный воротчик. Много раз команду сегодня выручил: Салах и Нуньес ещё пару могли спокойно класть, если бы не кипер АВ. Если тупить ( в поведенческом смысле) не будет, то явно перейдёт в топ.
Лучший у Виллы - Мартинес. Хороший, даже классный воротчик. Много раз команду сегодня выручил: Салах и Нуньес ещё пару могли спокойно класть, если бы не кипер АВ. Если тупить ( в поведенческом смысле) не будет, то явно перейдёт в топ.