«Локомотив» обыграл «Балтику» в результативном матче РПЛ

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вчера, 17:12

«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче 7-го тура Премьер-Лиги (3:2).

На 9-й минуте встречи счёт открыл Артём Дзюба. Антон Миранчук на 17-й удвоил преимущество хозяев. На 34-й Дмитрий Баринов сделал счёт ещё крупнее. На 51-й гости один мяч отквитали — отличился Гедеон Гузина. На 65-й Сергей Пряхин забил 2-й гол калининградцев.

«Локомотив» занимает 5-е место в чемпионате России с 12 очками. «Балтика» — на 16-й строчке, у команды 3 балла.