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«Локомотив» обыграл «Балтику» в результативном матче РПЛ

вчера, 17:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче 7-го тура Премьер-Лиги (3:2).

На 9-й минуте встречи счёт открыл Артём Дзюба. Антон Миранчук на 17-й удвоил преимущество хозяев. На 34-й Дмитрий Баринов сделал счёт ещё крупнее. На 51-й гости один мяч отквитали — отличился Гедеон Гузина. На 65-й Сергей Пряхин забил 2-й гол калининградцев.

«Локомотив» занимает 5-е место в чемпионате России с 12 очками. «Балтика» — на 16-й строчке, у команды 3 балла.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:52
Локо с победой
vova505
vova505 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:38
Замечательный комментарий!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:17
Результативный матч получился - это точно.
TheBoLt
TheBoLt ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:03
Я представляю Дзюбу через год только в роли простого непубличного гражданина
протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:48
Вы представьте Дзюбу в роли комментатора).
TheBoLt
TheBoLt ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:34
Если это его не последний сезон в карьере, я не знаю, будет ли он в старте выходить через год. А если мы его увидим в роли футбольного эксперта, то можно сразу будет переключать канал. На критику реагирует агрессивно, умом не блещет. пусть открывает бизнес и не лезет в футбол
протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:17
С учётом возраста. Дзюбу можно на тайм выпускать.
CTePx
CTePx ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:13
Согласен. Постоянный подхалимаж Геничу от других комментаторов, у самого Генича самомнение уровня "Я БОГ", и дежурные оскорбления игроков и подсмеивание над их фамилиями и их словами, их боление за одни команды и их презрение к другим... Отвратительно все это слушать, а выключить звук и знать не будешь порой что происходит за кадром. Приходится слушать.
протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:11
Согласен с Вами на счет второго тайма, Дзюба был как истукан!!)
lotsman
lotsman
вчера в 18:09
Балтике немного не хватило. Локомотив провалил второй тайм. Балтика могла дожать Локо.
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:03
Во втором тайме вся команда была в ужасном состоянии, единицы кто отыграл прилично.
Но вы заострили внимание именно на голе Дзюбы.
Несмотря на простоту момента, надо ещё подстроится и что бы мяч полетел в ворота. Если вы реально любите футбол и постоянно смотрите, то наверное видели не раз когда даже суперзвёзды в похожих ситуациях посылали мяч м нескольких метрах мимо ворот, а некоторые даже за боковую линию.
А комментатор, ну эти такую хрень порой несут и их мнение для меня лично давно ничего не стоят и не только по отношению Локо и его игроков, а вообще в футболе. Порой лучше смотреть футбол без звука.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:58
Приветствую!
Согласен, Антон Миранчук ещё не обрёл себя после травмы, физики пока не хватает.
Так же после травмы Рифат вообще не похож на себя былого и заслуженно сидит на лавке.
А во втором тайме Локо играл вообще в пол команды. Нечто похожее было вначале прошлого сезона, когда Локо полностью провалил первую половину чемпионата, там команда играла минут 50-70, а потом полностью просаживалась.

В команде очень много талантливой молодёжи и если "старички" будут так же продолжать их просто выдавят из состава, как не так давно они сами делали.
Одним словом расслабляться никогда нельзя, накажут.
ABir
ABir
вчера в 17:54
Балтика билась до конца
TheBoLt
TheBoLt ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:54
Забил, молодец) Оказаться в нужное время в нужном месте тоже талант. а во втором тайме он не бегал, он ходил по полю. напрашивалась замена
Mekail
Mekail
вчера в 17:53
Хочется отметить игру и самоотверженность Балтики... бились до конца. Молодцы!
протон
протон ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Митай красава он бодро вышел. Обычно позицию футболиста определяют его сильные стороны, у Митая это - контроль мяча, умение сохранить мяч под давлением, тонкая игра накоротке, - это арсенал центрального атакующего полузащитника. Только пас подтянуть..
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:44
Доброго Здоровья Байкал!
Антона хватает максимум на пол часа, во втором тайме локо уже играл "в меньшинстве"
CTePx
CTePx ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:43
Здорово сегодня играл Митай, пожалуй это лучшая его игра, которую я видел.
протон
протон ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 17:42
Кузьмичёв - без комментариев. Полный провал, дна не видно.
CTePx
CTePx ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:37
Я бы еще отметить Кузьмичева. Это какой то полный кошмар, столько ошибок в обороне, столько откровенных ляпов просто слов нет. Небольшой плюс, 2-3 раза снимал верх, но все его косяки перечеркивают выигранный верх. Кузьмичев это клиника. Морозов приболел, выпусти Погостнова, ладно выпустил ты Кузьмичева, видишь его отвратительную игру в обороне, поменяй! Нет $@%, меняет Карпукаса, а Кузьмичев остается на поле...
протон
протон
вчера в 17:27
Второй тайм позор для Локо. Не могут они ни одной игры ровно провести. То первый тайм нулевой, во втором играть начинают. Здесь наоборот, первый тайм хороший, второй провальный. Ну и в обороне ужас, что центр, что левый фланг. Тикнизян конечно в обороне полный ноль.
CTePx
CTePx
вчера в 17:27
Галактионов как тренер очень посредственный... Несмотря на хороший первый тайм против команды с самого последнего места в турнирной таблице, взять и почти все профукать во втором тайме. Видели какое лицо было после 2ого пропущенного, он не знал что делать, растерянный... И это был матч с аутсайдером, что же ждет нас против топ команд я не представляю. В лучшем случаи вырванные ничьи.
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
Но в итоге Дзюба этот гол забил!!!
А что он там делал стоял, лежал, прыгал и т.д. и т.п. это не важно.
Главная задача нападающего это забивать, а как он это делает не играет никакой роли.
В таких случаях есть пример одного игрока Герд Мюллер, он порой ничего не делал, а мяч просто в него попадал и отлетал в ворота. У него было просто голевое чутьё, за что он и получил у немцев прозвище "Бомбардир нации".
А бывают игроки, которые с метра мажут, а порой и с линии ворот.
А под летящий матч надо ещё подстроится.
протон
протон
вчера в 17:24
Вот смотрю я на Митая, и в который раз не могу понять, как его занесло на позицию левого защитника. Обычно позицию футболиста определяют его сильные стороны, у Митая это - контроль мяча, умение сохранить мяч под давлением, тонкая игра накоротке, - это арсенал центрального атакующего полузащитника. Только пас подтянуть
North West
North West
вчера в 17:20
Пропускать в первом три от Локомотива, чтобы потом отыгрываться это слишком много. На радость многих нытиков убрали Пуцко, а толку? Жиров ногу убрал как Дудиев голову... Сейчас будет перерыв, есть две недели чтобы всё проанализировать, перевести дух и усилиться новым игроком, а лучше двумя.
Futurista
Futurista
вчера в 17:18
Балтика хорошо играет...в пердиве всех будет обыгрывать...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:17
За первый тайм 5+, за второй 1
Понятно, что Балтика новичок РПЛ и аутсайдер турнира, но провести великолепный первый тайм и так расслабиться... уму не постижимо.
Галактионову надо как то держать команду в тонусе не давать расслабляется.
Пока Локо ещё в становлении пути с новым молодым тренером, надеюсь учтут подобные ошибки.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:16
Очень запомнилось, как комментатор сказал о первом голе Дзюбы: "Посмотрите, что делает Дзюба. Ничего он не делает, он стоит". Вся суть Дзюбы одной фразой.

Локомотив был лучшим в первом тайме, а второй тайм полностью провалил. Балтика даже владение заметно перехватили, Локо не был в автобусе, но играли на контратаках второй тайм. Жаль, Балтика не увезла заслуженное очко из Москвы. А Локо скорее повезло в каких-то моментах, это не заслуженная победа, а уж тем более Балтика не заслуживает поражения по игре и моментам
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