«Локомотив» обыграл «Балтику» в результативном матче РПЛ

«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче 7-го тура Премьер-Лиги (3:2).
На 9-й минуте встречи счёт открыл Артём Дзюба. Антон Миранчук на 17-й удвоил преимущество хозяев. На 34-й Дмитрий Баринов сделал счёт ещё крупнее. На 51-й гости один мяч отквитали — отличился Гедеон Гузина. На 65-й Сергей Пряхин забил 2-й гол калининградцев.
«Локомотив» занимает 5-е место в чемпионате России с 12 очками. «Балтика» — на 16-й строчке, у команды 3 балла.
Локомотив был лучшим в первом тайме, а второй тайм полностью провалил. Балтика даже владение заметно перехватили, Локо не был в автобусе, но играли на контратаках второй тайм. Жаль, Балтика не увезла заслуженное очко из Москвы. А Локо скорее повезло в каких-то моментах, это не заслуженная победа, а уж тем более Балтика не заслуживает поражения по игре и моментам
Локомотив был лучшим в первом тайме, а второй тайм полностью провалил. Балтика даже владение заметно перехватили, Локо не был в автобусе, но играли на контратаках второй тайм. Жаль, Балтика не увезла заслуженное очко из Москвы. А Локо скорее повезло в каких-то моментах, это не заслуженная победа, а уж тем более Балтика не заслуживает поражения по игре и моментам
А что он там делал стоял, лежал, прыгал и т.д. и т.п. это не важно.
Главная задача нападающего это забивать, а как он это делает не играет никакой роли.
В таких случаях есть пример одного игрока Герд Мюллер, он порой ничего не делал, а мяч просто в него попадал и отлетал в ворота. У него было просто голевое чутьё, за что он и получил у немцев прозвище "Бомбардир нации".
А бывают игроки, которые с метра мажут, а порой и с линии ворот.
А под летящий матч надо ещё подстроится.
А что он там делал стоял, лежал, прыгал и т.д. и т.п. это не важно.
Главная задача нападающего это забивать, а как он это делает не играет никакой роли.
В таких случаях есть пример одного игрока Герд Мюллер, он порой ничего не делал, а мяч просто в него попадал и отлетал в ворота. У него было просто голевое чутьё, за что он и получил у немцев прозвище "Бомбардир нации".
А бывают игроки, которые с метра мажут, а порой и с линии ворот.
А под летящий матч надо ещё подстроится.