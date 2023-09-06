Агент Масоэро: «Орещук и Юран — одна большая мафия»

Футбольный агент Рикардо Алонсо Баррера рассказал о ситуации с уходом защитника из «Пари НН».

Были ли у него проблемы с Юраном? У Лукаса не может быть проблем с кем-то, кто с ним не разговаривает, кто даже не смотрит на него, кто просто его игнорирует. Это не очень приятная ситуация для любого человека. Почему он его игнорировал? Вы знаете это слово. Бизнес. Главной проблемой было то, что Лукас не является клиентом Романа Орещука, агента главного тренера «Пари НН». Они — одна большая мафия.

Предпринимал ли Орещук попытки стать агентом Масоэро? Нет. Они просто подписывают игроков, с которых можно получить комиссию. Они подписывают новых футболистов, чтобы делать на них бизнес. А Масоэро — не просто клиент моего агентства, он ещё и мой друг. Лукас всегда был счастлив в России, но теперь у него другие цели.