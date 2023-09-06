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Агент Масоэро: «Орещук и Юран — одна большая мафия»

вчера, 09:41

Футбольный агент Рикардо Алонсо Баррера рассказал о ситуации с уходом защитника Лукаса Масоэро из «Пари НН».

Были ли у него проблемы с Юраном? У Лукаса не может быть проблем с кем-то, кто с ним не разговаривает, кто даже не смотрит на него, кто просто его игнорирует. Это не очень приятная ситуация для любого человека. Почему он его игнорировал? Вы знаете это слово. Бизнес. Главной проблемой было то, что Лукас не является клиентом Романа Орещука, агента главного тренера «Пари НН». Они — одна большая мафия.

Предпринимал ли Орещук попытки стать агентом Масоэро? Нет. Они просто подписывают игроков, с которых можно получить комиссию. Они подписывают новых футболистов, чтобы делать на них бизнес. А Масоэро — не просто клиент моего агентства, он ещё и мой друг. Лукас всегда был счастлив в России, но теперь у него другие цели.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:48
Во многих странах СНГ, есть поссоветская система, которую ни капиталистической, ни демократической не назовешь, она своеобразная, устроена для развития крупномасштабной коррупции. Все всё знают, но высшее руководство закрывает глаза. Но если не поделишься, либо тобой займутся, что сам уйдешь с работы, либо подставят и посадят. Потом скажут, вот мы боремся с коррупцией. Это во сферах деятельности.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:33
А руководит этой мафией чел с погонялом "фармацевт"...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:30
Неправда,там не одна сплошная мафия,есть ещё ндрангета,каморра и родная шобла. И так везде,а не только у нас,как пишут некоторые.В торговле живым двуногим товаром иначе и быть не может. Это же не безголосая живая рыба,или мычащий скот.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:35
А что и как ему нужно было сказать?
112910415
112910415
вчера в 11:49
так и не привели данный род деятельности в мало-мало приличный вид !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:11
Сомневаюсь, что существует футбольный агент, к которому нельзя применить слово "мафия". Весь этот род деятельности - сплошная мафия.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:02
Для наших клубов это, скорее, норма, чем исключение. Все завязано на системе, где никто не считает деньги - наша футбольная система изначально предназначена для распила, причём агентская тема - одна из самых популярных. И они никого не боятся.

Ведь игроки "Тамбова" на всю страну кричали, что руководство не выплачивает им зарплаты, и при этом набирает новых игроков на их позиции, но почти полгода это никому не было интересно. Или ситуация, когда семейство Газзаевых уничтожило "Аланию", выведя почти все деньги через опять же агентские. Мало того, эти уважаемые люди потом ещё пошли на повышение.
shlomo
shlomo
вчера в 09:46
Вот так раскрыта "футбольная мафия"...:)))) ... много сказал и много налил воды...
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