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Гринвуда вернут в Football Manager

вчера, 15:44

Создатели Football Manager собираются вернуть в игру нападающего Мэйсона Гринвуда.

Футболиста убрали из FM в феврале 2022 года, незадолго до этого форвард был арестован по обвинению в изнасиловании и избиении своей девушки.

2 февраля 2023 года с Гринвуда сняли все обвинения, но МЮ не вернул его в состав, а в августе объявил, что англичанин больше не будет играть за их клуб. Осенью Мэйсона арендовал «Хетафе».

«Игроки или официальные лица, отстранённые от футбола на неопределённый срок по любой причине, удаляются из Football Manager при первой же возможности.

Когда отстранения или игровые ограничения будут сняты, игрок или официальное лицо будет восстановлено в игре при следующем запланированном обновлении», — сообщили в компании Sports Interactive, являющейся разработчиком Football Manager.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:28
А могли бы под именем Айдамир Мугу))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:00
Помню, в ФИФЕ убрали румына Адриана Муту после дисквалификации за кокаин, а потом вернули под именем Андрей Мургу)
Mekail
Mekail
вчера в 15:52
Вот не было печали еще заморачиваться программистам с такими вещами...
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