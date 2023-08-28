Рейтинг Месси в новой игре от EA Sports может оказаться выше, чем у Роналду

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вчера, 23:49

FUT Scoreboard в соцсетях выложил изображения карточек нападающего «Интер Майами» и форварда «Аль-Насра» в игре EA FC 24, на которых видно, что у аргентинца общий рейтинг 90, а у португальца — 86.

В FIFA 23 Месси получил общий рейтинг 91, а Роналду — 90, но показатель экс-игрока «Манчестер Юнайтед» был снижен до 88 после перехода в саудовскую команду.

Новая игра от EA Sports выйдет 29 сентября.