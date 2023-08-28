Рейтинг Месси в новой игре от EA Sports может оказаться выше, чем у Роналду

FUT Scoreboard в соцсетях выложил изображения карточек нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в игре EA FC 24, на которых видно, что у аргентинца общий рейтинг 90, а у португальца — 86.
В FIFA 23 Месси получил общий рейтинг 91, а Роналду — 90, но показатель экс-игрока «Манчестер Юнайтед» был снижен до 88 после перехода в саудовскую команду.
Новая игра от EA Sports выйдет 29 сентября.
ФИФА всегда ставит Меське больше. Стоит только посмотреть на ЗМ и цирковой ЧМ Меськи, и станет ясно, что он проект ФИФА. А Роналду, вопреки всему, что ФИФА делает для Меськи, утер нос им всем. А теперь, из-за рекламы от Роналду, Европа (УЕФА) теряет многих игроков.
ФИФА всегда ставит Меське больше. Стоит только посмотреть на ЗМ и цирковой ЧМ Меськи, и станет ясно, что он проект ФИФА. А Роналду, вопреки всему, что ФИФА делает для Меськи, утер нос им всем. А теперь, из-за рекламы от Роналду, Европа (УЕФА) теряет многих игроков.