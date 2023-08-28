Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКиберфутбол

Рейтинг Месси в новой игре от EA Sports может оказаться выше, чем у Роналду

вчера, 23:49

FUT Scoreboard в соцсетях выложил изображения карточек нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в игре EA FC 24, на которых видно, что у аргентинца общий рейтинг 90, а у португальца — 86.

В FIFA 23 Месси получил общий рейтинг 91, а Роналду — 90, но показатель экс-игрока «Манчестер Юнайтед» был снижен до 88 после перехода в саудовскую команду.

Новая игра от EA Sports выйдет 29 сентября.

Рейтинг Месси в новой игре от EA Sports может оказаться выше, чем у Роналду

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Интер Майами  Аль-Наср  Месси Лионель  Криштиану Роналду
Перевод с sportskeeda.com Фото: Страница «Fut Scoreboard» в соцсети «X»
Electronic Arts подписала новый контракт с Английской Премьер-Лигой
22 июля
Холанд стал лицом обложки нового футбольного симулятора от EA Sports
14 июля Фото
EA Sports показала логотип новой футбольной игры
06 апреля Фото
ФИФА намерена выпустить свой футбольный симулятор
16 марта
Месси попал в команду года в FIFA Ultimate Team. Роналду вне списка
19 января Фото
Общий рейтинг Роналду в FIFA впервые за 12 лет упал ниже 90
03 января
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 07:15
Не секрет, что основная масса фанатов Роналду это школьники и один пенсионер из Германии, поэтому ему сильно завысили рейтинг, чтобы у школьников не пропало желание играть за Роналду. Если бы это был бы реальный рейтинг, то он был бы в районе 70-ти. Это всем понятно. Никто не даст рейтинг 86 игроку, который не умеет бить штрафные, который падает на ровном месте в попытке обыграть соперника и стоит весь матч около ворот и ждет, когда ему выкатят мяч в пустые. Это так он играет в Camelship, в Европе давно полировал лавку, как и на ЧМ.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:08
Тут кто разработчику больше нравится, тот и сильнее.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 06:30
Дриблинг Рону явно завысили)) не припомню чтобы он шёл в обводку с тех пор, как ушёл первый раз из МЮ, обычно сразу пас поперёк или назад))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:16, ред.
Это за игру в любительской Лиге в США?)))
ФИФА всегда ставит Меське больше. Стоит только посмотреть на ЗМ и цирковой ЧМ Меськи, и станет ясно, что он проект ФИФА. А Роналду, вопреки всему, что ФИФА делает для Меськи, утер нос им всем. А теперь, из-за рекламы от Роналду, Европа (УЕФА) теряет многих игроков.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:12
Кто бы сомневался что Фифа нарисует гному цифры. Роналду всего добился своим трудом а гном это проект Фифа.
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:27
Комуто это очень нужно...
Capral
Capral
сегодня в 00:25
Да, уж, интеллект гнома зашкаливает. Оскорблять смертельно больного человека, хамить окружающим и угрожать санкциями работникам аэропорта- действительно, это от большого ума, и интеллекта...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:09
Он всегда был выше у Месси.. А по интеллекту и сравнивать нечего.. Хе..
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 00:05
Это ничего не значит. Вопрос вкуса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:03
Они уже на разных континентах, А всё равно идёт сравнение...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 