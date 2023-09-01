Сборная России проведёт два матча с олимпийской сборной Египта

Национальная сборная России в ходе сентябрьского УТС проведет два матча с олимпийской командой Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября в Суэце. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне.
Матчи с олимпийской сборной Египта в Суэце пройдут на стадионе «Суэц» 7 и 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Во-первых, надо поблагодарить Египетскую Футбольную Ассоциацию согласившуюся на проведение игр с нашими футболистами в условиях международных санкций.
К тому же молодёжь Египта вместе с Марокко и Мали получила право представлять Африканский континент на ближайшей Олимпиаде, так что уровень у этой сборной вполне приличный и нашим парням придётся попотеть чтобы в условиях египетской жары не ударить в грязь лицом.
И правильно поступает тренерский штаб, что акцент делает на проверку ближайшего резерва, потому как нынешнюю нашу Сборную мы ещё года три не увидим в официальных международных играх, а посему обкатывать надо "двадцатилетних плюс".
Болейте за своих, а не против чужих!
Во-первых, надо поблагодарить Египетскую Футбольную Ассоциацию согласившуюся на проведение игр с нашими футболистами в условиях международных санкций.
К тому же молодёжь Египта вместе с Марокко и Мали получила право представлять Африканский континент на ближайшей Олимпиаде, так что уровень у этой сборной вполне приличный и нашим парням придётся попотеть чтобы в условиях египетской жары не ударить в грязь лицом.
И правильно поступает тренерский штаб, что акцент делает на проверку ближайшего резерва, потому как нынешнюю нашу Сборную мы ещё года три не увидим в официальных международных играх, а посему обкатывать надо "двадцатилетних плюс".
Болейте за своих, а не против чужих!