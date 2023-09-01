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Сборная России проведёт два матча с олимпийской сборной Египта

вчера, 18:56

Национальная сборная России в ходе сентябрьского УТС проведет два матча с олимпийской командой Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября в Суэце. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне.

Матчи с олимпийской сборной Египта в Суэце пройдут на стадионе «Суэц» 7 и 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:54, ред.
Не пойму почему столько сарказма в комментариях болельщиков по поводу предстоящих игр нашей Сборной.

Во-первых, надо поблагодарить Египетскую Футбольную Ассоциацию согласившуюся на проведение игр с нашими футболистами в условиях международных санкций.

К тому же молодёжь Египта вместе с Марокко и Мали получила право представлять Африканский континент на ближайшей Олимпиаде, так что уровень у этой сборной вполне приличный и нашим парням придётся попотеть чтобы в условиях египетской жары не ударить в грязь лицом.

И правильно поступает тренерский штаб, что акцент делает на проверку ближайшего резерва, потому как нынешнюю нашу Сборную мы ещё года три не увидим в официальных международных играх, а посему обкатывать надо "двадцатилетних плюс".

Болейте за своих, а не против чужих!
An Jo
An Jo
вчера в 20:02
забыли дописать что с олимпийской сборной Египта по хоккею.
lotsman
lotsman ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:19
Бесполезным ничего не бывает.
lotsman
lotsman
вчера в 19:18
Не плохая тренировка будет для нашей сборной. И молодёжь почувствует атмосферу международных встреч.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:18
Как бесполезные??? Спортивный и административный туризм ещё никто не отменял.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:17
РФС у нас молодцы,умеют свою работу представить в радужном свете.Опять же на верблюдАх делегация покатается,пирамиды посмотрит.А для старшего возраста нашей сборной договорятся о матче со сборной мумий фараонов Египта.Только надо будет в сборную позвать их ровесников-Дзюбу,Широкова и Мостового.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:15
бесполезные матчи
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