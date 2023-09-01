Сборная России проведёт два матча с олимпийской сборной Египта

Национальная сборная России в ходе сентябрьского УТС проведет два матча с олимпийской командой Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября в Суэце. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне.

Матчи с олимпийской сборной Египта в Суэце пройдут на стадионе «Суэц» 7 и 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.