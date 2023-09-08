В «Пари НН» отреагировали на слухи про Михайлова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника нижегородцев и сборной России Ярослава Михайлова в «Локомотив».
Мы не знаем, в шорт-листах ли Михайлов. До нас тоже доходят слухи, но решение принимает совет директоров «Локомотива». Нам важно, чтобы игрок рос и мы не должны быть его препятствием. Если в «Локомотиве» или в «Зените», не важно, куда он может перейти, он может получить развитие и продвижение своих навыков — мы будем только рады этому. Конечно, клуб не должен стоять в стороне. Так или иначе, клуб вложился в футболиста и должен участвовать в дальнейшей истории.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в трансфере Михайлова.
20-летний полузащитник выступает за «Пари НН» с сентября 2022 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Михайлов провёл 9 матчей.
Но хорошие игроки есть везде.
Вот только не все раскручены.
Но хорошие игроки есть везде.
Вот только не все раскручены.