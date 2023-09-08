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В «Пари НН» отреагировали на слухи про Михайлова

вчера, 13:13

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника нижегородцев и сборной России Ярослава Михайлова в «Локомотив».

Мы не знаем, в шорт-листах ли Михайлов. До нас тоже доходят слухи, но решение принимает совет директоров «Локомотива». Нам важно, чтобы игрок рос и мы не должны быть его препятствием. Если в «Локомотиве» или в «Зените», не важно, куда он может перейти, он может получить развитие и продвижение своих навыков — мы будем только рады этому. Конечно, клуб не должен стоять в стороне. Так или иначе, клуб вложился в футболиста и должен участвовать в дальнейшей истории.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в трансфере Михайлова.

20-летний полузащитник выступает за «Пари НН» с сентября 2022 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Михайлов провёл 9 матчей.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:30
Даже не представляю, кто это...
Но хорошие игроки есть везде.
Вот только не все раскручены.
Гость
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