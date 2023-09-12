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Вице-президент РФС ответил на вопрос о переходе в АФК

вчера, 18:18

Вице-президент РФС Денис Соловьев дал комментарий на тему возможного перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

У меня простая точка зрения: лучше играть в футбол, чем не играть. Если нет возможности выступать в Европе, но есть возможность играть в Азии, то надо играть. Если есть понятная, осязаемая перспектива вернуться в Европу, то, наверное, можно подождать. Перспектива должна быть понятная и осязаемая. Но тогда надо сказать, сколько мы ждем.

Если бы УЕФА пришел и сказал нам, что есть конкретный план, – это одна история. А когда с вами все время о чем-то разговаривают, но в итоге сборная не играет официальные матчи... Моя позиция простая: лучше играть, чем не играть. Я понимаю все эти стенания на тему Европы, «Реала» и так далее. Но не сказать, что мы всегда играли на равных с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом».

С учетом того, сколько денег сейчас приходит в Азию, ту же Саудовскую Аравию или Эмираты, я еще не уверен в том, что мы там будем. Не надо к этому относиться с точки зрения: «Какая-то Азия». Какая Азия? Ведущие азиатские сборные очень хорошо выступают.

При этом я понимаю, что очень много сложностей: и логистика, и другие часовые пояса, и другие климатические условия. Все другое. Но если Азия даст нам возможность играть в официальных матчах, то для меня выбор очевиден. Здесь ключевое слово «если».

Нет, мосты не сожжены. Но мы тогда до 2026 года точно вне повестки. А дальше тогда надо смотреть на декабрь 2025 года, когда будет жеребьевка Евро-2028. И вот если мы в эту жеребьевку не попадаем, то мне кажется, что вырастет целое поколение вне международного футбола.

Зачем нам это? Мы уже не попали в азиатский отбор к ЧМ-2026. И, скорее всего, не попадем в европейский. Если не попадем в него, то уже нет смысла дергаться – надо ждать жеребьевки квалификации Евро-2028. Если и в нее не попадаем, то как бы да – я не вижу смысла ждать.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 02:03
Здравствуйте. Не можем отправить письма на адреса привязанные к аккаунтам Волхв и izrafel, "адрес … не найден или не принимает входящие письма", просьба поменять их на такие на которые мы сможем отправить письмо для получения письма с кодом для получения приза.
pomor45
pomor45
вчера в 23:36
Дёргаться надо. Надо организовывать собственные турниры. Хоть какие-нибудь там Кубки Первого канала, Содружества, да любую хрень - только не эти гнусные товарняки. Взяли бы да и закатили в период Олимпиад футбольный фестиваль.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:17
Судя по игре нашей сборной и уровню " мастерства " нашей молодёжи , лучше всего не позориться и в Азии . Как-то не хочется смотреть ,как нас имеют таджики и индусы .Про Японию и Ю.Корею я вообще молчу !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:05
А в чём разница??? ФИФА нас и в Азии достанет.
lotsman
lotsman ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
УЕФА наложила на нас санкции и ФИФА исключила нас из игр под эгидой УЕФА. Но если сможем заключить соглашение с АФК, то ФИФА может не препятствовать. Надо пробовать. Но если уж не получится, то можно ставить крест на ВСЕХ международных играх СОВСЕМ.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:42
Вот и надо пробиваться через ФИФА, Уефа нас лишила игр.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:40
Протон уже объяснил, что есть ФИФА, а уже потом Азия.
112910415
112910415
вчера в 20:26
перспективы самые светлые (
lotsman
lotsman
вчера в 19:52
Всё правильно, по 26 год включительно нам не светят игры в УЕФА. А это значит что и в 24, и в 25, и в 26 мы будем рады товарнякам, да и то если кто то соизволит с нами сыграть. И правильно говорит Соловьёв, если в декабре 25 нас не включат на Евро 26, то будем плескаться в собственной кадке ещё очень долго. Если хотим играть, надо пробиваться в Азию.
протон
протон
вчера в 19:48
Такое ощущение, что у многих просто каша в голове и они думают, что АФК сама по себе. Это такая же подчинённая структура ФИФА, как и УЕФА. И от того, что РФС примут в АФК ничего не поменяется. Ну вот играет сборная товарняки и что с того? Их ФИФА не считает официальными товарищескими матчами, которые идут в рейтинг. Это что-то вроде ребята просто приехали поиграть в соседнее село. Пока ФИФА не снимет бан, никакие переходы не помогут.
shlomo
shlomo
вчера в 19:01
Тут еще подумать надо... в товарняках мы вообще ничего не показываем... стоит ли позориться в Азии
sova147
sova147
вчера в 18:50
Верно лучше играть чем не играть!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:41
Правильно! Даёшь, Азию!
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