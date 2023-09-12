Вице-президент РФС ответил на вопрос о переходе в АФК

Вице-президент РФС Денис Соловьев дал комментарий на тему возможного перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

У меня простая точка зрения: лучше играть в футбол, чем не играть. Если нет возможности выступать в Европе, но есть возможность играть в Азии, то надо играть. Если есть понятная, осязаемая перспектива вернуться в Европу, то, наверное, можно подождать. Перспектива должна быть понятная и осязаемая. Но тогда надо сказать, сколько мы ждем.

Если бы УЕФА пришел и сказал нам, что есть конкретный план, – это одна история. А когда с вами все время о чем-то разговаривают, но в итоге сборная не играет официальные матчи... Моя позиция простая: лучше играть, чем не играть. Я понимаю все эти стенания на тему Европы, «Реала» и так далее. Но не сказать, что мы всегда играли на равных с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом».

С учетом того, сколько денег сейчас приходит в Азию, ту же Саудовскую Аравию или Эмираты, я еще не уверен в том, что мы там будем. Не надо к этому относиться с точки зрения: «Какая-то Азия». Какая Азия? Ведущие азиатские сборные очень хорошо выступают.

При этом я понимаю, что очень много сложностей: и логистика, и другие часовые пояса, и другие климатические условия. Все другое. Но если Азия даст нам возможность играть в официальных матчах, то для меня выбор очевиден. Здесь ключевое слово «если».

Нет, мосты не сожжены. Но мы тогда до 2026 года точно вне повестки. А дальше тогда надо смотреть на декабрь 2025 года, когда будет жеребьевка Евро-2028. И вот если мы в эту жеребьевку не попадаем, то мне кажется, что вырастет целое поколение вне международного футбола.