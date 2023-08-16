В РФС подтвердили, что сборная России может сыграть с Бахрейном

Российский футбольный союз проводит переговоры с различными федерациями о проведении товарищеских матчей. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведёт переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение.