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В РФС подтвердили, что сборная России может сыграть с Бахрейном

вчера, 18:19

Российский футбольный союз проводит переговоры с различными федерациями о проведении товарищеских матчей. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведёт переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей. Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение.

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Россия  Бахрейн
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:21
дух перехватило ... не спугнуть бы наше счастье !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:41
Ничья будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:15
Огласите весь список, с кем Россия может сыграть и желательно в алфавитном порядке.
drug01
drug01
вчера в 19:21
Это хорошо надо играть меньше разговоров
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 19:20
Ничего ещё не ясно. Может сыграют, а может и нет.
протон
протон
вчера в 18:50
Бах — немецкий композитор.
Рейн — немецкая река.
Это что получается? Сборная Германии так шифруется?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:28
Мну может стать многодетным отцом, но другие не хотят..., по разным Уважительным причинам, даже вменяют в отрицалово увлечение соккером))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:25
Осталось только завизировать в МИДе и на всякий случай в Совете Федераций.,.)))
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