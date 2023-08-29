Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес журналиста

Комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит высказывание тренера Леонида Слуцкого в адрес журналиста Виталия Бородина. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Леонида Слуцкого в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Дата заседания пока не определена.
Экс-наставник ЦСКА и сборной России грубо отозвался о журналисте, у которого возник конфликт с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.
Было бы интересно посмотреть как к человеку который год назад работал условно кранавщиком в какой нибудь строительной компании и с кем нибудь по скандалил . А его на следующий день вызвали к бывшему прорабу на разбирательства и ещё решили бы на собрании оштрафовать на энное количество казначейских билетов . Ну что для РФС в принципе является обыденностью !) Штрафы, это наше всё !!!)))
Было бы интересно посмотреть как к человеку который год назад работал условно кранавщиком в какой нибудь строительной компании и с кем нибудь по скандалил . А его на следующий день вызвали к бывшему прорабу на разбирательства и ещё решили бы на собрании оштрафовать на энное количество казначейских билетов . Ну что для РФС в принципе является обыденностью !) Штрафы, это наше всё !!!)))