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Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес журналиста

сегодня, 00:59

Комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит высказывание тренера Леонида Слуцкого в адрес журналиста Виталия Бородина. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Леонида Слуцкого в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Дата заседания пока не определена.

Экс-наставник ЦСКА и сборной России грубо отозвался о журналисте, у которого возник конфликт с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:50
Не цензурная брань должна наказываться
uwa5yyyc7ca2
uwa5yyyc7ca2
сегодня в 05:24
Леонтий и Теребонтий два сапога пара
112910415
112910415
сегодня в 05:00
да забудьте уже про бывшего тренера
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:24
Слуцкий на данный момент времени не находится в сфере влияния юрисдикции РФС . И очень странно как и какие претензии может ему предъявить комитет по этике РФС. Как-то всё это очень глупо выглядит со стороны руководства РФС в этом конфликте между журналистом и бывшим тренером ЦСКА и сборной России, если даже он и был . РФС явно переходит все рамки дозволенного и уж точно лезет не в свою юридическую плоскость , так как РФС не является работодателем ни журналиста "РБ - Спорт " ни Леонида Слуцкого .
Было бы интересно посмотреть как к человеку который год назад работал условно кранавщиком в какой нибудь строительной компании и с кем нибудь по скандалил . А его на следующий день вызвали к бывшему прорабу на разбирательства и ещё решили бы на собрании оштрафовать на энное количество казначейских билетов . Ну что для РФС в принципе является обыденностью !) Штрафы, это наше всё !!!)))
Capral
Capral
сегодня в 01:28
Не понимаю, что общего у таких разных людей...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:13
Этот Слуцкий ещё работает в футболе?)
Гость
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