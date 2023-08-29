Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес журналиста

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сегодня, 00:59

Комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит высказывание тренера в адрес журналиста Виталия Бородина. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Леонида Слуцкого в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина. Дата заседания пока не определена.