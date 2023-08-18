ЭСК поддержал решения арбитра матча «Зенит» — «Факел»

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вчера, 16:29

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными все решения арбитра матча «Зенит» — «Факел» Павла Шадыханова. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 43-й минуте встречи, а также почему арбитр не удалил полузащитника воронежского клуба Ильнура Альшина на 51-й минуте игры.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате при попытке блокировать полёт мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил своё действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.

Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника. Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук.