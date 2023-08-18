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ЭСК поддержал решения арбитра матча «Зенит» — «Факел»

вчера, 16:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными все решения арбитра матча «Зенит» — «Факел» Павла Шадыханова. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 43-й минуте встречи, а также почему арбитр не удалил полузащитника воронежского клуба Ильнура Альшина на 51-й минуте игры.

Решение комиссии:

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате при попытке блокировать полёт мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил своё действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.

Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника. Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:04
Хорошо, что клубы обращаются в ЭСК. Хорошо, что экспертизы ЭСК пополняют банк решений по спорным вопросам. Плохо, что ни сами решения, ни судейские вердикты по ним не становятся единообразными. Каждый раз всё повторяется заново даже с теми, кто являлся субъектом ЭСК. Об учёбе на чужом опыте и говорить не приходится.
Mejiak17
Mejiak17 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:00
как хотят ,так и свистят ...
кто то случайно делает наступ - могут и КК дать,а кто спецом летит в ноги соперника - и ничего ?!? больше половины судеек не профи (так еще и продажные..)!
nubom
nubom
вчера в 18:44
Скорее всего, ЭСК Бездельников посчитала, что Клаудиньо крепче российских игроков и от повторного удара он будет, только здоровее...
drug01
drug01
вчера в 17:37
Зенит победил 2:0 и зачем эти разборки игры....
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 17:22
Ну сейчас Зенит жалуется, в следующем туре спартак будет жаловаться
lotsman
lotsman
вчера в 17:17, ред.
Всё правильно, только если в данном матче так обосновали, то и в других матчах надо так же обосновывать. А то иногда бывает, что в одном случае так, а в другом противоположное трактование. Последовательности нет, двойные стандарты получаются.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:47
В общем Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС лишний раз растолковала, что удалять за локоток без крови нельзя...
Когда людына отрывается от земли очень трудно координировать свои движения, особенно локтями и особенно когда мелькают перед очами яростно-злые улыбки лучших сынов тёплого континента...
По первому случаю вообще зря бумагу Зенит тратил, даже мой экспертный, трёхзвёздный диван смеётся:
- Клаудиньо завершил свое "действие", а защитник двигался дальше по инерции, причем левой рукой делал движения похожие на движения руки автомобилиста пытающегося тормозить ручным тормозом))
Пять баллов членам комиссии.
Гость
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