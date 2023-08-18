ЭСК поддержал решения арбитра матча «Зенит» — «Факел»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными все решения арбитра матча «Зенит» — «Факел» Павла Шадыханова. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 43-й минуте встречи, а также почему арбитр не удалил полузащитника воронежского клуба Ильнура Альшина на 51-й минуте игры.
Решение комиссии:
Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате при попытке блокировать полёт мяча совершил контакт с нападающим по инерции, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок завершил своё действие, выполнив удар в направлении ворот, в связи с чем, у судьи имелись основания продолжить игру.
Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившего контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника. Ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока, комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение игроку «Факела» за неправильное использование рук.
Когда людына отрывается от земли очень трудно координировать свои движения, особенно локтями и особенно когда мелькают перед очами яростно-злые улыбки лучших сынов тёплого континента...
По первому случаю вообще зря бумагу Зенит тратил, даже мой экспертный, трёхзвёздный диван смеётся:
- Клаудиньо завершил свое "действие", а защитник двигался дальше по инерции, причем левой рукой делал движения похожие на движения руки автомобилиста пытающегося тормозить ручным тормозом))
Пять баллов членам комиссии.
Когда людына отрывается от земли очень трудно координировать свои движения, особенно локтями и особенно когда мелькают перед очами яростно-злые улыбки лучших сынов тёплого континента...
По первому случаю вообще зря бумагу Зенит тратил, даже мой экспертный, трёхзвёздный диван смеётся:
- Клаудиньо завершил свое "действие", а защитник двигался дальше по инерции, причем левой рукой делал движения похожие на движения руки автомобилиста пытающегося тормозить ручным тормозом))
Пять баллов членам комиссии.