Дюков надеется, что УЕФА постепенно снимет бан с российского футбола

Президент РФС высказался по поводу перспектив возвращения нашего футбола на международную арену.

Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг.

Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться.

Или клубные, или национальные команды.

Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдёт в этом году.