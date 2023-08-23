Дюков надеется, что УЕФА постепенно снимет бан с российского футбола

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу перспектив возвращения нашего футбола на международную арену.
Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг.
Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться.
Или клубные, или национальные команды.
Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдёт в этом году.
Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях по своей эгидой.
Нужно время, оно как известно лечит.
Нужно время, оно как известно лечит.
Кроме того, когда видишь воочию кислую физиономию президента РФС, а также слышишь, что и как он говорит о перспективах возвращения нашего футбола на международную арену, становится ещё тоскливее, и ты понимаешь, что дело дрянь, а все его словеса пустые.
Последнее. Может хватит толочь воду в ступе ?...
Кроме того, когда видишь воочию кислую физиономию президента РФС, а также слышишь, что и как он говорит о перспективах возвращения нашего футбола на международную арену, становится ещё тоскливее, и ты понимаешь, что дело дрянь, а все его словеса пустые.
Последнее. Может хватит толочь воду в ступе ?...