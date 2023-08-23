Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

Дюков надеется, что УЕФА постепенно снимет бан с российского футбола

вчера, 15:26

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу перспектив возвращения нашего футбола на международную арену.

Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг.

Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться.

Или клубные, или национальные команды.

Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдёт в этом году.

Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях по своей эгидой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЭСК поддержал решения арбитра матча «Зенит» — «Факел»
18 августа
В РФС подтвердили, что сборная России может сыграть с Бахрейном
16 августа
Сборная России может сыграть с командой Бахрейна
16 августа
Сборная Сенегала не сыграет в этом году со сборной России
15 августа
В РФС рассказали о планах касательно контрольных матчей сборной России
08 августа
Члены бюро исполкома РФС высказались против нововведений в Кубке России
07 августа
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:29
чиновник должен жить и благоденствовать
остальное вторично
Храневец
Храневец
сегодня в 11:27
Мечтать не вредно ,вредно не мечтать !!!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 08:40
Иных уж нет, а тех – долечим)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:39
Наивный.
ilia77707
ilia77707
сегодня в 08:12
В ближайшее время этому не бывать , футбол давно уже политика , пока не решится украинский вопрос , Европа не допустит русский футбол на свои поля
pomor45
pomor45
вчера в 22:21
Из стихотворения Глеба Глинки: "Надежд сомнителен приют. «Надежды юношей питают, Отраду старцам подают», Но все же постепенно тают. И, наконец, на склоне дней Вдруг понимает человече Тщету надежд, тщету идей... «Иных уж нет, а те далече»"
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 20:43
А зачем?
Без них лучше.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ e3tcwpzbyaf8 (раскрыть)
вчера в 20:03
Терпилы всегда нужны ! ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:01
У нас в России ,таких дураков как Дюков , не сеют , не пашут ,они сами родятся !
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:08
Зенит последний вернется,уж больно хозяева его "набедокурили".
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:01
А что они могут услышать неприятное в свой адрес, если они не знают языка? Если только на жестах.
Capral
Capral
вчера в 18:59
Вероятно, я, быстрее стану молодым и здоровым, чем российский футбол вернётся в Европу...
Futurista
Futurista ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 18:17
Скорее надеется, что Зениту первому разрешат играть...газ очень нужен европе...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:16, ред.
"Будем надеяться", "какие-то", "что-то произойдёт", "или-или" .Чувствуется один "позитив" в словах Дюкова. Так и вижу: завтра просыпаюсь, а все санкции сняты, так как наступил мир во всём мире, а всё прогрессивное человечество потеряло память и забыло всё, что связано с Россией.
Кроме того, когда видишь воочию кислую физиономию президента РФС, а также слышишь, что и как он говорит о перспективах возвращения нашего футбола на международную арену, становится ещё тоскливее, и ты понимаешь, что дело дрянь, а все его словеса пустые.
Последнее. Может хватит толочь воду в ступе ?...
a-league
a-league ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
Не "может вышибить", а обязан вышибить
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:02
Думаю элиты то желают, но страшно этого добиваться) Но вообще конечно если абстрагироваться от будущего и вот прям смотреть на настоящее, то получается такая легкая шизофрения у чиновников. С одной стороны всех в радиоактивную труху и у нас ничего общего с западом, с другой стороны постоянно ноют, что нас не поняли и не оценили, да и вообще мы там свои только америкосы все портят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:55
Пока честной, справедливой борьбы не увижу в РПЛ, о еврокубках лучше не видеть и знать. Как вспомню работу локтями некоторых приблатненых все желание отпадает, как конец в мороз.
adekvat
adekvat
вчера в 17:51
Тут игрокам в европе играющим визы не дают в еврокубках, а целая команда это в области фантастики.Как закончится в*йна, лет через пять все поутихнет, тогда возможно.
e3tcwpzbyaf8
e3tcwpzbyaf8
вчера в 17:28
Просто сидеть там и надеяться, зачем он там нужен
Triem
Triem
вчера в 17:23
Либо он наивный, либо хочет чтобы мы были наивными
протон
протон
вчера в 17:18
Бестолковые надежды, я конечно всё понимаю, но лет через 100 если цивилизация не вымрет
Даже если это "что-то" произойдет, чего так ждем все мы, то не факт, что УЕФА сразу же вернет рос.клубы. Помимо этого что-то нужно еще пройти долгий путь нормализации отношений с Европой. Я, честно, не особо вижу такого желания среди нынешних элит в рф.
Шуnя771
Шуnя771 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 17:13
Скорее всего он живет не в параллельной реальности, а в плоскости чиновника, которая обязывает дипломатично высказываться, дабы не "рассердить" коллег из европейских спортивных структур - бумеранг может вышибить из хорошо оплачиваемого кресла...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:05
Его слова ни к чему не обяязывают
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:03
Пока не победим на Украине, ничего не будет
6stgscn9gxne
6stgscn9gxne
вчера в 16:49
Дюков наивный человек.Ну хотя,бы дождался окончания боевых действий и в лучшем случае нужно время,не меньше года,чтобы в мире это "устаканилось"!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
вчера в 16:44
А ничего не случилось! Просто где-то судьба глупым шуткам обучилась...Зачеркни эти дни,извини,извини...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 16:42
Человек показал просто свой примитивный мыслительный уровень,вот и всё.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:41
Клоун,это зависит не от тебя,не от УЕФА-ФИФА,а вследствие нового устройства мира,после завершения конфликта Россия-"Райский Сад".
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 16:40
Не пойму как это постепенно возвращать команды? Типа Спартак через год вернём, Зенит через два, а ЦСКА - это армия, и поэтому ещё лет 5 посидит?
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 16:34
А что случилось?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 