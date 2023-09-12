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Бывший скаут «Реала» сомневается в том, что Эндрику 17 лет

вчера, 23:16

Бывший скаут «Реала» Маноло Ромеро сомневается в том, что нападающему «Палмейраса» Эндрику 17 лет. «Сливочные» приобрели права на игрока в 2022 году, футболист перейдет в стан коллектива из Мадрида в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

У меня всегда были подозрения касательно Эндрика, относительно того, действителен ли указанный возраст.

Мои сомнения связаны с тем, что физически он слишком уж крепок. Я помню Радамеля Фалькао, который приехал в Европу старше его.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:39, ред.
Ничего страшного....
Реалу тоже 120 лет...а больше 110-ти по виду и не дашь....
ОПС
ОПС
сегодня в 06:42
Сомневайся не сомневайся, а документы есть и там возраст прописан. Все. А документам больше верят чем глазам и всяким сомнениям.
протон
протон
сегодня в 00:32
Подумаешь! Когда Думбия приехал, многие подумали, что это его папа. И ничего, забивал регулярно. Лучшим бомбардиром был, как-никак.
Гость
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