Бывший скаут «Реала» сомневается в том, что Эндрику 17 лет

Бывший скаут «Реала» Маноло Ромеро сомневается в том, что нападающему «Палмейраса» 17 лет. «Сливочные» приобрели права на игрока в 2022 году, футболист перейдет в стан коллектива из Мадрида в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

У меня всегда были подозрения касательно Эндрика, относительно того, действителен ли указанный возраст.

Мои сомнения связаны с тем, что физически он слишком уж крепок. Я помню Радамеля Фалькао, который приехал в Европу старше его.