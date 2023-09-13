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Воспитанник «Зенита» на правах аренды перешёл в «Ростов»

вчера, 19:48

Защитник Илья Кирш перешёл из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды с правом выкупа. В заявлении «сине-бело-голубых» сказано:

Илья Евгеньевич Кирш родился 21 сентября 2004 года во Владивостоке, но детство провел в Находке. В «Газпром»-Академии с 2015 года. В сезоне-2021/22 стал победителем Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2.

В разное время вызывался в юношеские команды сборной России. 25 января 2023 года в международном товарищеском матче против ФК «Аль-Бидда» Илья дебютировал за основную команду «Зенита».

В текущем сезоне Второй лиги центральный защитник провел шесть матчей за «Зенит-2».

«Зенит» желает удачи и дальнейшего прогресса воспитаннику «Газпром»-Академии Илье Киршу в составе «Ростова»!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:32
Хочу напомнить условия аренды. Если СМИ не врут. Аренда с правом выкупа за 0,5млн . И есть право обратного выкупа Зенитом. Через год за 1млн , через 2 за 2 млн. Динамо тоже хотело игрока, но не устроил пункт обратного выкупа.
Посмотрим, посмотрим . А пока "Добро пожаловать!".
Старайся и выделяйся, чтобы потом был шанс вернуться обратно
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:00, ред.
Ещё год назад питерский клуб навряд ли отпустил бы своего игрока в аренду в Ростов, а в этом году - пожалуйста. Ведь на протяжении многих лет политика Газпрома заключается в ослаблении конкурентов за счёт покупки наиболее перспективных игроков соперника, а тут наоборот, сам отдаёт.

Я думаю это прежде всего связано с тем, что в настоящее время "чемпион" не видит в южанах конкурента, но надо признать, что хоть жёлто-синие и находились до финиша в лидирующей группе, но всё же очковый задел позволял клубу из северной столицы чувствовать себя вполне комфортно уже за долго до окончания чемпионата.

К тому же теперь, наученные горьким опытом, в отличии от Сабы Сазонова, которого питерцы по дешёвке продали в Динамо, Кирш едет в Ростов набираться опыта и игровой практики в аренду и сроком лишь на год. Но и этого времени вполне достаточно, чтобы раскрыть весь свой потенциал под присмотром Главного тренера нашей основной Сборной.

Илья обладает всеми физическими данными необходимыми для центрального защитника, нужна лишь постоянная игровая практика, а Валерий Георгиевич смело доверяет молодым место на поле. Средний возраст футболистов не дотягивает и до двадцати пяти лет и, что ещё примечательно футбольный клуб Ростов наверное единственный клуб в РПЛ, где на сегодня заявлен лишь один легионер иранец Мохеби, остальные все имеют российские паспорта, включая Байрамяна у которого двойное гражданство, да и армянин он только по месту рождения, а так он всю сознательную жизнь прожил у нас в Ростове.

Ну в общем, как говорится, добро пожаловать на Дон, а там глядишь понравится и приживётся, ведь у нас ещё говорят: " С Дону выдачи нет!"

Болейте за своих, а не против чужих!
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:24
Постажируется у Карпина, поднатоскается, а потом можно обратно в Зенит к Чистякову под бок на лавке...И бегать не надо и бабки капают))
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:56
Чьё решение? Куда отправили и где взяли - туда и пошёл. Обычное распределение.
sova147
sova147
вчера в 20:53
Главное поиграть больше времени быть в составе
ДСА
ДСА
вчера в 20:09
В Зените его бы точно загубили, решение перейти в другой клуб правильное.
Гость
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