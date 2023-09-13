Воспитанник «Зенита» на правах аренды перешёл в «Ростов»

Защитник Илья Кирш перешёл из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды с правом выкупа. В заявлении «сине-бело-голубых» сказано:
Илья Евгеньевич Кирш родился 21 сентября 2004 года во Владивостоке, но детство провел в Находке. В «Газпром»-Академии с 2015 года. В сезоне-2021/22 стал победителем Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2.
В разное время вызывался в юношеские команды сборной России. 25 января 2023 года в международном товарищеском матче против ФК «Аль-Бидда» Илья дебютировал за основную команду «Зенита».
В текущем сезоне Второй лиги центральный защитник провел шесть матчей за «Зенит-2».
«Зенит» желает удачи и дальнейшего прогресса воспитаннику «Газпром»-Академии Илье Киршу в составе «Ростова»!
Я думаю это прежде всего связано с тем, что в настоящее время "чемпион" не видит в южанах конкурента, но надо признать, что хоть жёлто-синие и находились до финиша в лидирующей группе, но всё же очковый задел позволял клубу из северной столицы чувствовать себя вполне комфортно уже за долго до окончания чемпионата.
К тому же теперь, наученные горьким опытом, в отличии от Сабы Сазонова, которого питерцы по дешёвке продали в Динамо, Кирш едет в Ростов набираться опыта и игровой практики в аренду и сроком лишь на год. Но и этого времени вполне достаточно, чтобы раскрыть весь свой потенциал под присмотром Главного тренера нашей основной Сборной.
Илья обладает всеми физическими данными необходимыми для центрального защитника, нужна лишь постоянная игровая практика, а Валерий Георгиевич смело доверяет молодым место на поле. Средний возраст футболистов не дотягивает и до двадцати пяти лет и, что ещё примечательно футбольный клуб Ростов наверное единственный клуб в РПЛ, где на сегодня заявлен лишь один легионер иранец Мохеби, остальные все имеют российские паспорта, включая Байрамяна у которого двойное гражданство, да и армянин он только по месту рождения, а так он всю сознательную жизнь прожил у нас в Ростове.
Ну в общем, как говорится, добро пожаловать на Дон, а там глядишь понравится и приживётся, ведь у нас ещё говорят: " С Дону выдачи нет!"
Болейте за своих, а не против чужих!
Я думаю это прежде всего связано с тем, что в настоящее время "чемпион" не видит в южанах конкурента, но надо признать, что хоть жёлто-синие и находились до финиша в лидирующей группе, но всё же очковый задел позволял клубу из северной столицы чувствовать себя вполне комфортно уже за долго до окончания чемпионата.
К тому же теперь, наученные горьким опытом, в отличии от Сабы Сазонова, которого питерцы по дешёвке продали в Динамо, Кирш едет в Ростов набираться опыта и игровой практики в аренду и сроком лишь на год. Но и этого времени вполне достаточно, чтобы раскрыть весь свой потенциал под присмотром Главного тренера нашей основной Сборной.
Илья обладает всеми физическими данными необходимыми для центрального защитника, нужна лишь постоянная игровая практика, а Валерий Георгиевич смело доверяет молодым место на поле. Средний возраст футболистов не дотягивает и до двадцати пяти лет и, что ещё примечательно футбольный клуб Ростов наверное единственный клуб в РПЛ, где на сегодня заявлен лишь один легионер иранец Мохеби, остальные все имеют российские паспорта, включая Байрамяна у которого двойное гражданство, да и армянин он только по месту рождения, а так он всю сознательную жизнь прожил у нас в Ростове.
Ну в общем, как говорится, добро пожаловать на Дон, а там глядишь понравится и приживётся, ведь у нас ещё говорят: " С Дону выдачи нет!"
Болейте за своих, а не против чужих!