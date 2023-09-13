Воспитанник «Зенита» на правах аренды перешёл в «Ростов»

Защитник перешёл из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды с правом выкупа. В заявлении «сине-бело-голубых» сказано:

Илья Евгеньевич Кирш родился 21 сентября 2004 года во Владивостоке, но детство провел в Находке. В «Газпром»-Академии с 2015 года. В сезоне-2021/22 стал победителем Юношеской футбольной лиги-1 и Юношеской футбольной лиги-2.

В разное время вызывался в юношеские команды сборной России. 25 января 2023 года в международном товарищеском матче против ФК «Аль-Бидда» Илья дебютировал за основную команду «Зенита».

В текущем сезоне Второй лиги центральный защитник провел шесть матчей за «Зенит-2».

«Зенит» желает удачи и дальнейшего прогресса воспитаннику «Газпром»-Академии Илье Киршу в составе «Ростова»!