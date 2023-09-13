«Алания» арендовала Кротова у «Пари НН» .

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов перешёл на правах аренды в «Аланию».
Соглашение рассчитано до зимнего перерыва.
Форвард также выступал в своей карьере за «Волгарь», «Спартак» и «Уфу».
Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов перешёл на правах аренды в «Аланию».
Соглашение рассчитано до зимнего перерыва.
Форвард также выступал в своей карьере за «Волгарь», «Спартак» и «Уфу».
Учитывая что у Алании на неопределённый срок выбыл Цораев , то этот переход вполне подходит для команды и Василенко. Кротов имеет огромный опыт игр в РПЛ и вполне неплохо смотрелся в играх за Уфу , где был одним из лидеров атак и в созидательных действиях . Был лучшим ассистентом в команде, успевал и сам быть в завершающей стадии атаки. Так что вполне возможно он сможет заменить Цораева и стать одним из лидеров в плане созидания атакующих действий Алании . Хочу пожелать ему только Удачи с Аланией !
Учитывая что у Алании на неопределённый срок выбыл Цораев , то этот переход вполне подходит для команды и Василенко. Кротов имеет огромный опыт игр в РПЛ и вполне неплохо смотрелся в играх за Уфу , где был одним из лидеров атак и в созидательных действиях . Был лучшим ассистентом в команде, успевал и сам быть в завершающей стадии атаки. Так что вполне возможно он сможет заменить Цораева и стать одним из лидеров в плане созидания атакующих действий Алании . Хочу пожелать ему только Удачи с Аланией !