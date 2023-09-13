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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

«Алания» арендовала Кротова у «Пари НН»

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протон
протон
вчера в 21:21
В Спартаке даже в основе выходил...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:15
Сдулся Кротов, докатился до первой лиги...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:42
«Алания» арендовала Кротова у «Пари НН» .
Учитывая что у Алании на неопределённый срок выбыл Цораев , то этот переход вполне подходит для команды и Василенко. Кротов имеет огромный опыт игр в РПЛ и вполне неплохо смотрелся в играх за Уфу , где был одним из лидеров атак и в созидательных действиях . Был лучшим ассистентом в команде, успевал и сам быть в завершающей стадии атаки. Так что вполне возможно он сможет заменить Цораева и стать одним из лидеров в плане созидания атакующих действий Алании . Хочу пожелать ему только Удачи с Аланией !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:27
Удачи в Алании
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:05
Вроде бы неплохой игрок, а результатов нет..., удачи в лучшей лиге мира...
Гость
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