В «Локомотиве» рассказали, почему отдали Изидора в аренду «Зениту»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал решение отпустить форварда Вильсона Изидора в «Зенит» на правах аренды.
Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьёз рассматривать. Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило.
Предложение «Зенита» же было принципиально другим – платная аренда, обязательный выкуп. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока.
Изидор хотели забрать, но только с согласия Локо, но такая постанова не устроила клуб.
Изидор же не мог самовольно разорвать контракт, так как в ФИФА прикрыла "лавку", которую они преступно открыли весной 2022 года.
По сути у Локо не было другого выбора как отдать Изидора Зениту в аренду с последующим обязательным выкупом.
Тем самым Локо избавился от проблем, при этом заработав деньги.
Изидор хотели забрать, но только с согласия Локо, но такая постанова не устроила клуб.
Изидор же не мог самовольно разорвать контракт, так как в ФИФА прикрыла "лавку", которую они преступно открыли весной 2022 года.
По сути у Локо не было другого выбора как отдать Изидора Зениту в аренду с последующим обязательным выкупом.
Тем самым Локо избавился от проблем, при этом заработав деньги.