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В «Локомотиве» рассказали, почему отдали Изидора в аренду «Зениту»

вчера, 18:47

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал решение отпустить форварда Вильсона Изидора в «Зенит» на правах аренды.

Еще зимой мы понимали, что Изидор хочет уйти из «Локомотива». За все время летнего трансферного окна мы не получили ни одного предложения, которое можно было бы всерьёз рассматривать. Отдельные европейские клубы перед самым закрытием окна в Европе под предлогом текущей ситуации в России хотели бесплатно забрать футболиста в аренду. Это нас не устроило.

Предложение «Зенита» же было принципиально другим – платная аренда, обязательный выкуп. По сути – полноценный трансфер. Именно поэтому мы приняли решение отпустить игрока.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
вчера в 23:43
Что-то достали эти ПЕРЕБЕГУНЫ...
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
Доброго Здоровья Байкал!
Что касается постоянной игровой практики, то Изидору придётся хорошенько попотеть, чтобы выиграть конкуренцию у своих конкурентов по амплуа, коих в составе нашего чемпиона уже собралось прилично. Думаю, что первое время он так и будет игроком замены, как и в Локомотиве, а ведь это и было с его слов основной причиной побудившей его покинуть московский клуб.

Теперь о деньгах. Мне удалось найти информацию, что аренда питерцам станет в размере 1, 35 миллиона евро до конца сезона, плюс дальнейшая покупка за 6 миллионов евро, что вполне устроило железнодорожников, ведь в своё время они купили француза за 3,5 миллиона у фк Монако, а для Газпрома это сущая мелочь, тем более после продажи Малкома им никакой аудит не страшен. Остаётся только доказать, что эта сделка окажется вполне оправданной с точки зрения спортивной составляющей. В Локомотиве она была весьма недурной по меркам РПЛ. Всего в составе "железнодорожников" Вилсон провёл 42 матча, забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. Болейте за своих, а не против своих!
3vayrabtwmsu
3vayrabtwmsu
вчера в 20:32
Рады взять хоть какие-то деньги, чем бесплатно его отпускать
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Для полной картинки не хватает объяснения Медведева - зачем он Зениту?
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:52
Никогда особо не гонялся за цифрами, тем более бывают разные ситуации.
В данном случае не удивлюсь, что в Зенит его отдали за меньшие деньги чем изначально хотели за него выручить.
Но здесь может подойти такая поговорка: "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
Изидора хотели арендовать бесплатно, но Локо пошёл на принцип, а тут подошло предложения от Зенита, которое полностью устроило клуб.
Платная аренда и обязательный выкуп.
Тут скорее всего выиграли все, это я про Локо и Изидора.
А так Локо платил бы приличную зарплату игроку, который не хочет играть, а вот для Изидора этот вариант был бы вообще проблемой, так как контракт ещё на три года и что делать, валять дурака ради зарплаты? Так он ещё молодой и наверняка хочет играть.
drug01
drug01 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:45
Это коммерческая тайна?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:35
Там совершенно разные причины. Фернандеса отпустили по личным причинам, без сохранения зарплаты, это потом он погнался за деньгами. Но это не надолго. В декабре его жена будет рожать и он снова сорвется в Бразилию. У них так принято.
Futurista
Futurista
вчера в 19:19
Как то неинтересен этот изи вздор...
протон
протон ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:18
Просто наивно - верить что легионеры стремятся в РПЛ из любви к России и к клубу который их купил. За денежкой они едут, это естественно и вполне понятно. Не помню случая чтобы иноземец поехал в РПЛ на контракт меньший чем он имел в своëм старом клубе. Это касается любого клуба РПЛ.
Лучше бы задались вопросом почему еще зимой Изидор хотел уйти из ’’Локомотива’’, а Марио тем летом.
Пока будут искать проблемы на стороне - путного ничего не выйдет, но никому это похоже и не нужно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:11
Чтобы до конца снять все вопросы было бы неплохо озвучить цифры выкупа этого футболиста.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:09
Собственно Локо официально подтвердил мою версию.
Изидор хотели забрать, но только с согласия Локо, но такая постанова не устроила клуб.
Изидор же не мог самовольно разорвать контракт, так как в ФИФА прикрыла "лавку", которую они преступно открыли весной 2022 года.

По сути у Локо не было другого выбора как отдать Изидора Зениту в аренду с последующим обязательным выкупом.
Тем самым Локо избавился от проблем, при этом заработав деньги.
протон
протон
вчера в 19:08
Аренда с обязательным выкупом вместо трансфера? Ну разбили бы платежи, если разом нет возможности заплатить - зачем сложности с арендой городить? Надо версию Медведева выслушать, какой там тип обязательств по выкупу.
Единственное предположение почему не оформили трансфер сразу - хотят посмотреть как будет себя вести игрок, не запросится ли опять в Европу. Пока Изидор собственность Локо и если он ливанёт в Европу, то Зенит не только от любых обязательств по выкупу освободится, но еще и часть денег за аренду с Локо обратно потребует.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:06
"Обязательный выкуп"? Не рассказывай сказки...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:55
бесполезный игрок что для Локо что для Зенита
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