Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.
Соглашение предусматривает опцию выкупа. В случае полноценного трансфера у «армейцев» будет право обратного выкупа.
За основной состав «красно-синих» футболист провел 13 матчей и забил 1 гол.
Будет смешно, если он 16 числа выйдет и утрёт нос Федотову
Жаль, что можем потерять такого парня из-за упрямости тренера
Хорошо, что прописали обратный выкуп не такой дорогой.
Рад за ребят, надеюсь продолжат показывать хорошую игру
Ушаков был самым ярким из молодежки и он обладает более крутыми навыками, которых в нашей команде давно не было и хотелось бы, чтобы их развили именно у нас, а не сливали главного таланта последних лет в Крылья.
Будет смешно, если он 16 числа выйдет и утрёт нос Федотову
Жаль, что можем потерять такого парня из-за упрямости тренера
Хорошо, что прописали обратный выкуп не такой дорогой.
Рад за ребят, надеюсь продолжат показывать хорошую игру
Ушаков был самым ярким из молодежки и он обладает более крутыми навыками, которых в нашей команде давно не было и хотелось бы, чтобы их развили именно у нас, а не сливали главного таланта последних лет в Крылья.