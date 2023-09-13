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Ушаков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды

вчера, 17:50

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.

Соглашение предусматривает опцию выкупа. В случае полноценного трансфера у «армейцев» будет право обратного выкупа.

За основной состав «красно-синих» футболист провел 13 матчей и забил 1 гол.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:21
Поболею за Егора персонально
Будет смешно, если он 16 числа выйдет и утрёт нос Федотову
Жаль, что можем потерять такого парня из-за упрямости тренера
Хорошо, что прописали обратный выкуп не такой дорогой.
Рад за ребят, надеюсь продолжат показывать хорошую игру
Ушаков был самым ярким из молодежки и он обладает более крутыми навыками, которых в нашей команде давно не было и хотелось бы, чтобы их развили именно у нас, а не сливали главного таланта последних лет в Крылья.
memphis
memphis
вчера в 19:46
Отлично
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:10
Хороший АПЗ, удачных игр Егору в КС.
shlomo
shlomo
вчера в 18:08
Молодцы Крылушки молодёжь к себе подтягивают
Гость
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