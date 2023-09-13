Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Крылья Советов» возьмут в аренду Ушакова у ЦСКА с правом выкупа

вчера, 10:29

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Сообщается, что самарцы арендуют игрока с правом выкупа за 110 млн рублей.

Ушаков, как отмечается, откажется от части зарплаты в текущем сезоне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Гайча оценил слухи о возможном переходе игрока в «Сочи»
Вчера, 21:14
Слухи«Ризеспор» возьмёт в аренду Гайча
Вчера, 20:38
ОфициальноВоспитанник «Зенита» на правах аренды перешёл в «Ростов»
Вчера, 19:48
ОфициальноУшаков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды
Вчера, 17:50
Официально«Алания» арендовала Кротова у «Пари НН»
Вчера, 15:53
СлухиБистрович перейдёт в «Балтику» на правах аренды
11 сентября
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:32
Лучше аренда, чем длинная скамейка..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:51
В ЦСКА хорошая конкуренция молодых АПЗ, Арбузов, Кисляк, Ушаков и другие.
Им нужна игровая практика, решение с арендой правильное. Удачи Егору в КС.
протон
протон
вчера в 11:28
хороший вариант для клубов и игрока, если пока места в основном составе для игрока не находится. мариновать на лавке ни к чему, если пробьется в основу крыльев, наберётся опыта, подрастет стоимость, атмосфера там подходящая
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:42
Крылья Советов - российский Аякс
Молодёжь талантливую взращивают, даже если не из своей академии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 