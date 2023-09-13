«Крылья Советов» возьмут в аренду Ушакова у ЦСКА с правом выкупа

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вчера, 10:29

Полузащитник ЦСКА продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Сообщается, что самарцы арендуют игрока с правом выкупа за 110 млн рублей.

Ушаков, как отмечается, откажется от части зарплаты в текущем сезоне.