«Крылья Советов» возьмут в аренду Ушакова у ЦСКА с правом выкупа

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
Сообщается, что самарцы арендуют игрока с правом выкупа за 110 млн рублей.
Ушаков, как отмечается, откажется от части зарплаты в текущем сезоне.
Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
Сообщается, что самарцы арендуют игрока с правом выкупа за 110 млн рублей.
Ушаков, как отмечается, откажется от части зарплаты в текущем сезоне.
Им нужна игровая практика, решение с арендой правильное. Удачи Егору в КС.
Им нужна игровая практика, решение с арендой правильное. Удачи Егору в КС.
Молодёжь талантливую взращивают, даже если не из своей академии
Молодёжь талантливую взращивают, даже если не из своей академии